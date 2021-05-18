Лекция: Матерь Полтавской баталии - битва при Лесной

Лектор: Беспалов Александр Викторович - доктор исторических наук, профессор Кафедры истории и экономической теории Академии ГПС МЧС России

Среди многочисленных событий XVIII века Северная война занимает особое место. Битвы при Лесной и при Полтаве считаются ключевыми сражениями войны. На лекции мы поговорим о том, почему же все-таки Лесная стала матерью Полтавской баталии. Что же особенного произошло в ходе сражения 28 сентября 1708 года у маленькой белорусской деревушки Лесная?

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.