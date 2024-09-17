Лекция "Македонская «военная революция» времен Филиппа II и Александра Великого"
17.09.2024
Лекция "Македонская «военная революция» времен Филиппа II и Александра Великого"
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Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России
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Переход через перевал Сен-Готард. Памятные даты военной истории России
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