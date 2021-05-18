Крымское ханство и российское государство, конец XV – начало XVII веков
Лекция: Крымское ханство и российское государство, конец XV – начало XVII веков
Лектор: Виноградов Александр Вадимович историк, старший научный сотрудник Центра «Россия в международных отношениях» ИРИ РАН, кандидат исторических наук
Крымское ханство возникло в 40-е годы XIV в результате постоянных междоусобиц и распада Золотой Орды. Крымское ханство, среди остальных, считалось наиболее сильным. Даже в период могущества Золотой Орды Крым проявлял независимость. Во многом это было обусловлено выгодным географическим положением. Речь пойдет о становлении и развитии Крымского ханства, а также о его отношениях с Русью.
Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.
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