Лекция: Крымское ханство и российское государство, конец XV – начало XVII веков

Лектор: Виноградов Александр Вадимович историк, старший научный сотрудник Центра «Россия в международных отношениях» ИРИ РАН, кандидат исторических наук

Крымское ханство возникло в 40-е годы XIV в результате постоянных междоусобиц и распада Золотой Орды. Крымское ханство, среди остальных, считалось наиболее сильным. Даже в период могущества Золотой Орды Крым проявлял независимость. Во многом это было обусловлено выгодным географическим положением. Речь пойдет о становлении и развитии Крымского ханства, а также о его отношениях с Русью.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.