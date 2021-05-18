Когда закончилось Смутное время? К 400-летию Деулинского перемирия 1618 года
Лекция: Когда закончилось Смутное время? К 400-летию Деулинского перемирия 1618 года
Лектор: Аверьянов Константин Александрович - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН
Речь пойдет о Деулинском перемирии - мирном договоре между Русским государством и Речью Посполитой, завершившим польскую интервенцию начала XVII века. Перемирие стало следствием неудачи похода королевича Владислава на Москву в 1617-1618 годах, а также обострения польско-шведских отношений, приведшего к началу польско-шведской войны 1617-1629 годов.
Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.