Лекция: Когда закончилось Смутное время? К 400-летию Деулинского перемирия 1618 года

Лектор: Аверьянов Константин Александрович - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН

Речь пойдет о Деулинском перемирии - мирном договоре между Русским государством и Речью Посполитой, завершившим польскую интервенцию начала XVII века. Перемирие ста­ло след­ст­ви­ем не­уда­чи по­хо­да ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва на Мо­ск­ву в 1617-1618 годах, а так­же обо­ст­ре­ния поль­ско-шведских от­но­ше­ний, при­вед­ше­го к на­ча­лу поль­ско-шведской вой­ны 1617-1629 годов.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.