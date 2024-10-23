Катастрофа 20 века. Чернобыль.
23.10.2024
Катастрофа 20 века. Чернобыль.
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Битва при Молодях. Памятные даты военной истории России
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Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино
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Восстание в лагере Собибор. Памятные даты военной истории России