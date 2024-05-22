Главная/Видеолекции/Х ВЕК. КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. КРЕЩЕНИЕ РУСИ. Русская История. Исторический ПроектХ ВЕК. КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. КРЕЩЕНИЕ РУСИ. Русская История. Исторический Проект 22.05.2024Х ВЕК. КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. КРЕЩЕНИЕ РУСИ. Русская История. Исторический ПроектСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииПобеда в Курской битве. Памятные даты военной истории РоссииВидеоРаспад СССР за 22 минуты.Распад СССР за 22 минуты.ВидеоПамятные даты военной истории РоссииОсвобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России Популярное