Главная/Видеолекции/Героическая судьба белорусских партизанок/Илья ВасильевГероическая судьба белорусских партизанок/Илья Васильев 15.10.2024 Героическая судьба белорусских партизанок/Илья ВасильевСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииПобеда в Курской битве. Памятные даты военной истории РоссииВидеоРаспад СССР за 22 минуты.Распад СССР за 22 минуты.ВидеоПамятные даты военной истории РоссииОсвобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России Популярное