Документальные фильмы на телеканале Культура - "Век Василия Гроссмана"
23.10.2024
Документальные фильмы на телеканале Культура - "Век Василия Гроссмана"
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Памятные даты военной истории России
День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России
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Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино
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Грюнвальдская битва. Памятные даты военной истории России