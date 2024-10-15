Главная/Видеолекции/Часть 9. Разрушение Афганской армии/ Владимир Прямицын и Егор ЯковлевЧасть 9. Разрушение Афганской армии/ Владимир Прямицын и Егор Яковлев 15.10.2024Часть 9. Разрушение Афганской армии/ Владимир Прямицын и Егор ЯковлевСоцсетиНовоеСеничев Вадим ЕвгеньевичКонь, колесница, боевой топор: начало Бронзового века в северной ЕвропеСеничев Вадим ЕвгеньевичАнтичность в красках, или о чем мы забываем, глядя на древние статуиЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)ВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииБитва народов. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииПодвиг крепости Осовец. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПервая мировая за 22 минутыПервая мировая за 22 минуты Популярное