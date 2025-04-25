Революция и Гражданская война проложили границу между людьми, разделив страну, соседей, родственников, целые судьбы. В обывательском сознании укоренился стереотип о полной "зачистке" Советской властью белого офицерства, доставшегося в наследство от Российской Империи, в ходе общих репрессий против дворянства. Насколько достоверны эти утверждения с точки зрения Исторической науки? Имеет ли место быть разрыв поколений в истории России нового времени?

Лектор: Ганин Андрей Владиславович российский историк, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, редактора журнала «Родина», доктор исторических наук.

Лекторий «Исторические субботы»

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