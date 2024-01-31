От Кишинева до границ Венгрии. Начало освобождения Красной Армией Юго-Восточной Европы в 1944 году

30.01.2024 30.01.2024

6. От Кишинева до границ Венгрии. Начало освобождения Красной Армией Юго-Восточной Европы в 1944 году