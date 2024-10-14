11 серия. Нюрнбергский процесс. Рождение нацизма
14.10.2024
11 серия. Нюрнбергский процесс. Рождение нацизма
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8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино
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