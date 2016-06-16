Пятилетки и гулаги Рузвельта. К годовщине борьбы с Великой депрессией Пятилетки и гулаги Рузвельта. К годовщине борьбы с Великой депрессией На чтение: 2 минуты

16 июня 1933 года в США был принят «Закон о восстановлении промышленности».

Правительство РФ выбрало приватизацию в качестве метода борьбы с бюджетным дефицитом. Между тем, есть и другие: чуть более 80 лет назад администрация президента США Франклина Делано Рузвельта боролась с кризисом массовым вливанием денег в экономику – в банки, в крупные стройки. А также творчески заимствовала опыт СССР по массовой трудовой мобилизации. Сегодня, когда мы справляем 83-ю годовщину принятия в США «Закона о восстановлении промышленности», стоит поговорить о том, как планирование, ограничение конкуренции и «трудовые лагеря» помогли экономике США не протянуть ноги в 1930-х.

От чего спасали промышленность

Описание Великой Депрессии и борьбы с ней, как правило, сосредоточивается на личности Франклина Рузвельта. И это как раз тот случай, когда роль личности в истории преувеличивать не следует.

Кризис накрыл экономику США в конце 1929 года, примерно за 3,5 года до победы Рузвельта на выборах. В отношении причин его начала однозначного мнения не существует до сих пор. Среди популярных версий – биржевой пузырь, неверные действия Федеральной резервной системы (ФРС), многократно умножившие эффект пузыря, кризис золотого стандарта, не поспевавшего за развитием экономики, окончание стимулирующего эффекта на экономику Первой мировой войны, перепроизводство и так далее. Вполне возможно, что всё вместе.

Как спасали промышленность Однако у администрации и экономических советников Рузвельта было собственное видение ситуации, исходя из которого и принимались антикризисные законы. Речь идёт о целом комплексе законодательных актов, однако «Закон о восстановлении промышленности» обращает на себя особое внимание.

Его название для нас обманчиво, так как мы имеем своё представление о том, как выглядит восстановление промышленности. В США не было никакого отстраивания разрушенных заводов и шахт и прочего трудового героизма. Основная суть закона заключалась в следующих пунктах:

1. Установление максимальной продолжительности трудового дня и недели; установление минимальной зарплаты, оплата сверхурочных работ по полуторной ставке; поощрение создания профсоюзов и заключения ими коллективных договоров с администрацией. Зачем? На заводе А рабочий день 12 часов, на заводе Б – 14. Больше эксплуатация => больше прибыль, можно конкурировать за счёт демпинга. Завод А в ответ сокращает расходы на оплату труда, в масштабе страны это постепенно приводит к кризису потребления.

2. Вся американская промышленность была разделена на 17 групп, для которых определялись закупочные цены, рынки сбыта, объём продукции. Для компаний внутри этих групп были разработаны кодексы честной конкуренции (более 560). Закон значительно смягчал действие антитрестовских законов. Компания, соблюдавшая положение о честной конкуренции (его главное требование – не демпинговать, придерживаться установленного минимума цен), могла повышать долю рынка и не бояться, что её принудительно разделят. Зачем? Причины всё те же.

3. Учреждение общественных работ для безработных. В основном – строительство объектов транспортной (трассы, мосты, туннели, аэропорты) и общественной (школы, госпитали, парки) инфраструктуры. Зачем? Поддержка потребления.

Расходы на строительство составили 6 миллиардов долларов (примерно 108 миллиардов в сегодняшних ценах) и 4 миллиарда (72): общественными работами занимались Public Works Administration и Works Progress Administration – две организации с раздельным финансированием. Каждый, кто привлекался к общественным работам, получал 30 (540) долларов в неделю, 25 (450) из которых отсылались его семье – то есть поддерживали потребительский рынок.

Сложно сказать, сколько людей было задействовано в общественных работах. Согласно данным WPA – не менее 4 миллионов американцев только в её проектах. Если исходить из соотношения финансирования, всего участниками общественных работ должны были стать 8-10 миллионов американцев. Вполне правдоподобно, учитывая, что уровень безработицы в самые мрачные периоды депрессии доходил до 30% трудоспособного населения.

Новый курс, пик депрессии преодолён, Рузвельт молодец.

Менее известно, что уже в 1935 году противники Рузвельта через Верховный суд добились признания закона не соответствующим Конституции США. Часть из положений ему удалось вернуть другими законами после укрепления позиций в конгрессе и нового витка кризиса в конце 1930-х. Впрочем, это частности. В антикризисной политике Рузвельта и его законах нас интересует другое.

Источник вдохновения

В общих чертах «Закон о восстановлении промышленности» был готов уже в 1931 году, ещё когда Рузвельт был губернатором штата Нью-Йорк. Там же он и проходил обкатку – он не был невиданным и неиспытанным средством последнего шанса.

И мы даже можем предположить, откуда советники Рузвельта могли почерпнуть основные идеи закона: социальные гарантии рабочим, благодаря которым можно прогнозировать настроения потребительского рынка; поощрение профсоюзов и коллективных соглашений с работодателями; планирование производства и сбыта; установление предельных цен в отраслях (фактически тарифов) и контроль за их соблюдением. Американские компании активно участвовали в советской индустриализации и вполне могли ознакомиться с формированием социалистической экономики и предварительными результатами первой пятилетки – к 1933 году уже были даже окончательные.

Отдельного слова заслуживает программа общественных работ. Ведь это только в теории неплохо звучит – работать за 2 с лишним тысячи долларов (в нынешних ценах) в месяц на строительстве дорог и мостов. Во-первых, единый уровень оплаты предполагал и равный уровень квалификации. Проще говоря, это тяжёлый малоквалифицированный труд, бараки, столовская еда, те же самые тачки и лопаты, что и на стройках первых пятилеток. Во-вторых, упоминается, что нередко работы велись в местах с засушливым климатом, иногда – в малярийных районах. А уж по количеству вовлечённых общественные работы действительно могут соперничать с ГУЛагом. С той разницей, что в американский «садились» добровольно – лишь бы с голоду не пухнуть.

***

Любопытно, что администрация предыдущего президента (Герберт Гувер) отличалась крайним антисоветизмом, а уже в конце 1930-х зарождалась политика, которая в начале 1950-х получила название маккартизма – борьбы с коммунистическим влиянием. Но именно это коммунистическое влияние позволило США преодолеть экономический кризис и дотянуть до начала новой войны, которая окончательно решила проблему спроса и занятости населения.

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