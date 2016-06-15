«Экономическая мировая война» никогда не кончалась. К годовщине Шанхайской организации сотрудничества 15 июня 2001 года была образована Шанхайская организация сотрудничества. Через несколько дней в Ташкенте стартует 15-й саммит ШОС. Среди ожидаемых вопросов: завершение принятия в организацию Индии и Пакистана, возможное принятие Ирана. Сегодня, когда мы справляем 15-летие организации, стоит поговорить о том, что либо она в ближайшее десятилетие начнёт возрождать тот материковый «мир-экономику», на котором споткнулись СССР и Китай, либо трансокеанические проекты США возьмут участников ШОС в клещи. Как и зачем создавалась Дата «15.06.2001», конечно, существует, и отсчёт от неё ведётся. Но, как и у любой почтенной международной организации, у ШОС есть своя предыстория. Сообщается, что предпосылкой к созданию ШОС стали... На чтение: 3 минуты

15 июня 2001 года была образована Шанхайская организация сотрудничества.

Через несколько дней в Ташкенте стартует 15-й саммит ШОС. Среди ожидаемых вопросов: завершение принятия в организацию Индии и Пакистана, возможное принятие Ирана. Сегодня, когда мы справляем 15-летие организации, стоит поговорить о том, что либо она в ближайшее десятилетие начнёт возрождать тот материковый «мир-экономику», на котором споткнулись СССР и Китай, либо трансокеанические проекты США возьмут участников ШОС в клещи.

Как и зачем создавалась

Дата «15.06.2001», конечно, существует, и отсчёт от неё ведётся. Но, как и у любой почтенной международной организации, у ШОС есть своя предыстория.

Сообщается, что предпосылкой к созданию ШОС стали территориальные споры между СССР и Китаем. Решать их начали ещё в 60-х годах прошлого века, после 1991 года продолжили уже в новом формате (РФ и государства Средней Азии). Что и определило оформление «Шанхайской пятёрки» в 1996 году (КНР, РФ, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). Эта первая версия ШОС разбиралась с вопросами региональной безопасности в условиях изменившейся геополитической реальности (терроризм, трафик оружия), взаимным сокращением приграничных вооружённых сил.

В 2001 году «пятёрка» пополнилась Узбекистаном, а также повысила свой статус: настала пора не только разбираться с дипломатическим наследием СССР, но и реагировать на проблемы нового века. Поэтому тематическая тусовка нескольких стран переросла в постоянно действующую региональную организацию, состав которой дополнился Индией и Пакистаном (завершают процесс вхождения в организацию) и рядом стран-наблюдателей. А круг вопросов пополнился экономическими (энергетика и рынок энергоносителей, трансевразийские транспортные коридоры)

Всё это – история официальная. Но есть ещё и подзабытая.

Старый конфликт

Территориальные споры, с которых начиналась история ШОС в 1960-х, возникли не на пустом месте. Мы уже разбирали причины , приведшие в 1979 году к разрыву договора о дружбе между СССР и КНР. Одним из этапов этого большого пути было обвинение со стороны КНР в «измене мировой революции» (15 июня 1963 года).

Можно сказать, что Китай тем самым оспаривал лидерство СССР как минимум в региональном (Юго-Восточная Азия, ЮВА) коммунистическом движении. Однако если отбросить этот необязательный сегодня дискурс, то дело было не столько в том, чья версия коммунизма более правильна, а в том, кто в перспективе будет архитектором безопасности в регионе. Китай в 1960-х, это, конечно, даже не Китай в 1980-х. Культурная революция давала гораздо больше поводов задумываться о собственной безопасности. Но старые империи тем и хороши, что у них всегда находится время подумать о будущем.

50 с лишним лет назад региональная безопасность в исполнении Китая ограничивалась спорами с СССР относительно пограничных столбов. Но когда СССР внезапно не стало, появилась возможность не только стать лидером мировой революции, но претендовать на региональное лидерство.

Конкурирующие фирмы

Гонка за контроль над азиатским регионом разворачивается не только в рамках ШОС.

1. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – была образована ещё в 1967 году, к 1999 году в неё вошло 10 государств (Индонезия, Бруней, Камбоджа, Лаос, Филиппины, Мьянма, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Вьетнам). В конце прошлого года члены организации подписали декларацию Экономического Сообщества АСЕАН: общий рынок труда, общее производственное и таможенное пространство.

2. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), существует с 1989 года, количество членов к настоящему моменту выросло до 21 (среди них 6 членов АСЕАН). Менее формальный, нежели АСЕАН, что не мешает ему за счёт большей глобальности (54% мирового ВВП, 44% мировой торговли) регулировать торговлю между участниками, создавать общее таможенное и инвестиционное пространство, обсуждать проблемы безопасности.

3. Транстихоокеанское партнёрство – относительно новый проект зоны свободной торговли в АТР, проамериканская альтернатива АТЭС и АСЕАН. Подписан 12-ю странами (США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу) региона в этом году, в настоящее время находится на стадии ратификации.

Не только торговля

Интересы указанных организаций так или иначе пересекаются. Хотя нетрудно заметить основное отличие ШОС от прочих региональных клубов по интересам: её также заботит вопрос экономической интеграции, однако он явно не в приоритете. По крайней мере, пока.

Организация довольно разнородна по составу. Здесь есть явные субъекты влияния (КНР, РФ, Индия), государства-спутники, чей выход из сферы влияния ШОС не в интересах ни одного из субъектов (речь о республиках Средней Азии, Афганистане, Монголии), а также страны, чьё участие в организации определяет вектор отношений с остальным миром – противостояние американскому влиянию в регионе и мире (Иран, Сирия, Белоруссия).

Такая разрозненность указывает на то, что:

– несмотря на 15-летие, ШОС ещё в самом начале своего пути;

– экономическое сотрудничество в классическом смысле пока, скорее, бессмысленно (если под сотрудничеством, конечно же, не понимается исключительно экспансия китайского экспорта);

– начатый ещё во второй половине 1990-х диалог об основах региональной безопасности следует продолжать. Смысл экономической интеграции в рамках ШОС проявится только тогда, когда на евразийском пространстве от России до Пакистана появится хотя бы подобие общего знаменателя. Недавно прозвучавшая идея о создании общей системы ПРО – один из шагов в верном направлении. Общая стратегия в отношении водных ресурсов – тоже;

– первое, что участникам предстоит сделать (до соглашений о свободной торговле и постепенном сближении рынков труда и капитала) – определить внутриорганизационную специализацию. Второе – прийти к соглашению о сферах, которые будут закрыты для не-участников. Скажем, крупные оружейные контракты, подряды на проектирование и строительство объектов энергетической инфраструктуры (в частности блоков АЭС).

***

Последнее связано с тем, что большая часть интеграционных объединений, существующих на сегодня, имеют торговую специализацию. И это логично. Однако в случае с ШОС речь идёт о крупнейших производственных площадках мира. Для успешного противостояния торговым интеграционным проектам – транстихоокеанскому и трансатлантическому – мало просто торговать. Интеграция должна начинаться с производств.

В каком-то смысле это означает возврат к проекту мира-экономики, реализация которого остановилась в 50-х годах XX века, в том числе из-за разногласий КНР и СССР по поводу лидерства в мировом коммунистическом движении и деле мировой революции. Правда, сегодня её идея звучит несколько иначе, нежели в середине прошлого столетия. Сегодня она состоит в том, чтобы с помощью общего контура безопасности противостоять попыткам финансового капитала взять под контроль Азию: мировой конвейер и мировую кладовую.

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