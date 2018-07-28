Как появились знаменитые полководческие ордена? 29 июля – памятная дата в военной истории России. В этот день в 1942 году учреждены первые полководческие ордена для награждения отличившихся командиров: орден Суворова, орден Кутузова и орден Александра Невского На чтение: 1 минута

29 июля – памятная дата в военной истории России. В этот день в 1942 году учреждены первые полководческие ордена для награждения отличившихся командиров: орден Суворова , орден Кутузова и орден Александра Невского .

До этого времени у нас в стране и рядовые, и высший командный состав получали одни и те же ордена. От этих традиций решили отойти и посчитали, что новые ордена должны вручаться в соответствии с должностью. Грамотные решения командиров Красной Армии, которые приводили к положительным результатам, надо было поощрять. А как? Вот и стали рассматривать различные варианты. Был даже проект, при котором учреждался орден Красного Знамени с мечами, но в итоге остановились на орденах с именами великих полководцев.

Именно здесь на помощь пришла отечественная история, бережно хранившая память о ратных делах предков, защищавших Родину от захватчиков. Имена Александра Суворова, Михаила Кутузова, Александра Невского, Дмитрия Донского , Федора Ушакова, Павла Нахимова и других полководцев всегда были живы в памяти народа.

Орден Суворова

И вот 29 июля 1942 года среди старых боевых орденов появились новые. Их так и стали называть – «полководческие» ордена: Суворова (трех степеней), Кутузова (двух степеней) и Александра Невского. Важно, что изначально согласно Указу от 29 июля 1942 года было установлено две степени ордена Кутузова. Позднее указом от 8 февраля 1943 года была учреждена III степень ордена Кутузова.

Надо отметить, что учреждение орденов имени знаменитых предков, а также возрождение в 1941 году гвардейских званий для отличившихся армейских подразделений и появление в 1943 году погон, как в старой русской армии, позволили поднять массовое самосознание бойцов и командиров Красной Армии.

Первыми награжденными орденом Кутузова стали высшие советские военачальники – Тюленев И. В. (генерал армии), Захаров Г. Ф. (генерал-лейтенант), Федюнинский И. И. (генерал-майор) и другие. Их награждение состоялось в январе 1943 года.

Орден Кутузова

Первым кавалером ордена Суворова II степени 26 декабря 1942 года стал генерал-майор Баданов В. М., командир 24-го танкового корпуса.

Кавалером ордена Александра Невского за номером один стал старший лейтенант (в будущем подполковник) Рубан И. Н., который командовал батальоном морской пехоты 154-й морской стрелковой бригады.

В октябре 1943 года появился еще один орден – Богдана Хмельницкого. В марте 1944 года были учреждены награды для военных моряков – ордена Ушакова и Нахимова. А 8 ноября 1943 года появился высший военный орден «Победа». Подробнее об этом рассказывает фильм «Ордена Великой Победы» , снятый при участии Российского военно-исторического общества.

Орден Александра Невского