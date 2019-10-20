Тайна гибели «Императрицы Марии» 20 октября 1916 года в Севастопольской бухте взорвался новейший черноморский линкор «Императрица Мария». Тайна гибели этого корабля до сих пор волнует историков и простых граждан Линейный флагманский корабль О гибели линкора «Императрица Мария» в советской историографии было сказано не очень много. Об этих событиях несколько косвенно поведал известный писатель Анатолий Рыбаков в своей повести «Кортик». Все события там вертятся вокруг кортика одного из офицеров «Императрицы Марии». Именно в момент взрыва корабля гибнет хозяин кортика, а дальнейший сюжет строится на взаимоотношениях между теми, кто этим кортиком завладел. Но это художественное произведение, и свет оно на события 20 октября 1916 года не... На чтение: 2 минуты

20 октября 1916 года в Севастопольской бухте взорвался новейший черноморский линкор «Императрица Мария». Тайна гибели этого корабля до сих пор волнует историков и простых граждан

Линейный флагманский корабль

О гибели линкора «Императрица Мария» в советской историографии было сказано не очень много. Об этих событиях несколько косвенно поведал известный писатель Анатолий Рыбаков в своей повести «Кортик». Все события там вертятся вокруг кортика одного из офицеров «Императрицы Марии». Именно в момент взрыва корабля гибнет хозяин кортика, а дальнейший сюжет строится на взаимоотношениях между теми, кто этим кортиком завладел. Но это художественное произведение, и свет оно на события 20 октября 1916 года не проливает. Мы же расскажем, что известно об этих событиях ныне.

Линейный корабль «Императрица Мария» на стапелях

Источник: https://iz.ru

Перед самой Первой мировой войной Османская империя начала усиливать свой флот в Чёрном море. Он был модернизирован, вдобавок турки прикупили два линейных корабля и четыре новых миноносца у Германии, да и выступавшая союзником России Франция решила поддержать Турцию – тоже продала им четыре миноносца. Россию это, разумеется, встревожило, и она начала принимать соответствующие меры. Были выделены значительные суммы на строительство трёх дредноутов, которые должны были усилить Черноморский флот.

На Николаевской верфи заложили три линейных корабля – «Императрица Мария», «Император Александр III» и «Императрица Екатерина Великая». «Императрица Мария» была главной в этой замечательной троице. В марте 1913 года она была спущена на воду, но вот доделки затянулись и были закончены уже в начале 1915 года.

Введение в строй корабля сразу поменяло расстановку сил в Черноморском бассейне. Линкор принимал активное участие в боевых операциях Первой мировой. Осенью 1915 года он обстреливал болгарские порты, а весной 1916-го принял участие в Трапезундской десантной операции.

«Императрица Мария» в 1916 году

Источник: https://commons.wikimedia.org

В 1916 году новым командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Александр Колчак , и он назначил «Императрицу Марию» флагманским кораблём флота. По воспоминаниям современников, Колчак был одним из лучших флотских офицеров своего времени. Но именно это назначение и стало впоследствии одной из самых масштабных потерь и неудач Черноморского флота.

Взрыв на рассвете

Утром 20 октября 1916 года весь Севастополь потряс оглушительный взрыв. Стоящий в Северной бухте линейный корабль «Императрица Мария» взлетел на воздух. Оставшиеся в живых очевидцы рассказывали, что в 6 часов 20 минут утра матросы каземата №4 обратили внимание на сильное шипение, которое слышалось из носовой башни главного калибра. После из люков и вентиляторов повалил дым, появилось пламя. Была объявлена пожарная тревога, матросы бросились тушить пожар, но сильнейший взрыв снёс всех матросов. Следующий взрыв вырвал стальную мачту линкора и подбросил броневую рубку. После начали взрываться погреба.

По тревоге к кораблю подошли спасательные буксиры и пожарные катера. Они растаскивали стоявшие вблизи горящего линкора другие корабли и тушили пожар. Вскорости на корабль прибыл командующий флотом Колчак, который и возглавил спасательные работы. Но помочь линкору уже было невозможно. Через 50 минут произошёл ещё один взрыв, который по мощности превзошёл первый. Корабль лёг на правый борт, перевернулся вверх килем и быстро ушёл на дно. Погибли 152 человека, ещё почти столько же скончались впоследствии в госпиталях от ран и ожогов.

Источник: https://commons.wikimedia.org

Следствие продолжается

Взрыв линкора наделал много шума не только на Черноморском флоте. Сразу была назначена комиссия Морского министерства, которую возглавил адмирал Николай Матвеевич Яковлев – уважаемый моряк, который в русско-японскую войну был капитаном броненосца «Петропавловск». Приехали и другие высокопоставленные чиновники. Несмотря на то, что комиссия работала очень тщательно, особых успехов она не достигла. Опрошены были все участники и свидетели трагедии, но вот вещественные доказательства оказались на дне и не смогли помочь экспертам в определении причин трагедии.

Тем не менее версии трагедии были. Из наиболее вероятных обозначились целых три: взрыв самопроизвольный, вызванный техническими причинами или небрежностью и, наконец, диверсия. Комиссия рассмотрела все версии и не исключила ни одну из них. Особое место занимало несоблюдение уставных требований, или попросту халатность. Сейчас это безобразие обозначают выражением «человеческий фактор». В этот «фактор» входило, например, недолжное хранение ключей от помещений с пороховыми зарядами, причём некоторые отсеки вообще были открытыми. На линкоре находились посторонние люди: 150 инженеров и рабочих ежедневно приходили на борт и вели ремонтные работы.

Линейный корабль «Императрица Мария» после гибели

Источник: https://iz.ru

В этом плане очень показательны итоги работы комиссии, которая сделала важное и очень умное заключение: «Прийти к точному и доказательно обоснованному выводу не представляется возможным, приходится лишь оценивать вероятность этих предположений, сопоставляя выяснившиеся при следствии обстоятельства».

Разошлись во мнениях о причинах взрывов адмирал Колчак и морской министр Григорович. Первый не верил в диверсию, а вот министр считал, что это был злонамеренный акт при помощи адской машины, совершенный руками врагов России. Григорович считал, что этому преступлению способствовал и беспорядок на корабле. В такой обстановке легко можно было подкупить кого-нибудь из команды или, переодевшись в одежду рабочего, подложить адскую машину. В итоге командира корабля было решено отстранить от командования, а офицерам, которые были причастны к открывшимся беспорядкам, не давать новых назначений.

В заключение я вновь хочу вернуться к повести А. Рыбакова, к высказыванию Полевого, бывшего матроса с «Императрицы Марии»: «Разбирались в этом деле много, да всё без толку, а тут революция... С царских адмиралов нужно спросить... ».

Линейный корабль Императрица Мария после постановки в док и откачки воды, 1919 год

Источник: https://commons.wikimedia.org

P.S. Первые попытки поднять линкор начались ещё в 1916 году, но революция и Гражданская война не позволили поднять его и завершить расследование. В 1918 году корпус подняли и отбуксировали в док. Его перевернули, осушили, выгрузили боеприпасы и сняли вооружение. Советская власть планировала восстановить линкор, но денег таких не нашлось, и в 1927 году останки судна продали на металлолом.

Обложка: С. Крупп. Линейный корабль «Императрица Мария». Источник: http://spb.rukartina.ru

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