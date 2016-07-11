Там начали защищать Москву. К годовщине обороны Киева Там начали защищать Москву. К годовщине обороны Киева На чтение: 2 минуты

11 июля 1941 года первые немецкие части вышли к Киеву.

Стремление сегодняшних киевских властей переписать историю известно и в дополнительных комментариях не нуждается. Мы же со своей стороны лишь в очередной отметим бесплодность этих попыток: переименование улиц и целых городов не изменит общей, а главное – единой истории.

Сегодня, когда мы справляем 75-ю годовщину обороны Киева, стоит поговорить о том, где начинал коваться успех битвы за Москву.

...С одной стороны, у обороны Киева есть вполне чёткая дата – 11 июля разведка 13-й танковой дивизии вермахта, прорвавшаяся по Житомирскому шоссе, напоролась на позиции Киевского укрепрайона (УР). С этого момента и принято отсчитывать 71 день боёв за столицу УССР. С другой же стороны, в этой дате есть определённая условность. Оборона Киева началось немного раньше прорыва первых немецких войск к городу и ещё довольно долго происходила на значительном отдалении от Киева.

Основные моменты обороны

1. Укрепрайоны старой границы. В публицистике эта линия обороны известна как «линия Сталина ». После начала войны Новоград-Волынский, Коростеньский, Летичевский УР стали дальними оборонительными рубежами Киева. Первый прикрывал Житомир и прямое шоссе на Киев. Остальные блокировали возможность охвата города с юго-запада. 7-8 июля оборона Новоград-Волынского УР была прорвана, с этого момента начало непосредственных боёв за город становилось лишь вопросом времени.

Позже, в середине июля, не выдержали и остальные УРы, следствием чего стал Уманский котёл (окружение 6-й и 12-й армий). Данные о пленных разнятся от 50 тысяч человек (по советским данным) до 100 тысяч (немецкие цифры). В любом случае, чьи бы сведения ни оказались точнее, путь к наступлению на юг Украины и охвату Киева с юга и юго-запада был фактически открыт.

2. Следующая важная дата – 30 июля. Успех Уманского котла позволил Гитлеру изменить график операции «Барбаросса». Группа армий «Юг» отправлялась вниз по Днепру – в том числе для переправы на левый берег. Тогда же начался первый серьёзный штурм города – с южного направления.

3. 21 августа «Барбароссу» вновь подкорректировали. Группа армий «Юг» к этому моменту форсировала Днепр в районе Черкасс, Днепропетровска, Запорожья, получив возможность выйти в тыл всему Юго-Западному фронту с юга, повторив Уманский котёл в гораздо большем размере. Однако войск для этого у Гитлера не хватало. Пришлось временно снять группу армий «Центр» с московского направления, чтобы охватить Киев с севера.

4. Охват Киева по левому берегу завершился к 15 сентября. Организованное отступление началось только 16-17 сентября и по понятным причинам довольно скоро превратилось в неорганизованное. 19 сентября советские части полностью оставили Киев, к 24 сентября в плену оказались более 650 тысяч бойцов Юго-Западного фронта.

Споры вокруг города

В обеих Ставках происходили самые жаркие споры относительно того, как поступить с Киевом. Сталина убеждали отводить войска, укрепляясь на новых рубежах. В особенности интенсивными эти просьбы стали в первой декаде сентября. Гитлеру в свою очередь пришлось выдержать осаду собственных генералов. Сначала в конце июля, когда он отправил группу армий «Юг» захватывать переправы в нижнем течении Днепра. Потом – в конце августа, когда группа армий «Центр» вместо Москвы потопала на Киев.

Традиционно оборона Киева вменяется в вину Сталину как едва ли не самое тяжёлое поражение первого года войны. Однако вот что по этому поводу думал Гейнц Гудериан, который лично в конце августа пытался разубедить Гитлера не откладывать удар на Москву: « Бои за Киев, несомненно, означали собой крупный тактический успех. Однако вопрос о том, имел ли этот тактический успех также и крупное стратегическое значение, остается под сомнением… Главный удар должна была нанести усиленная группа армий “Центр” в направлении на Москву. Осталось ли для этого необходимое время? »

Начало битвы за Москву

Время – это ключевое слово в обозначении действий РККА в 1941 году. Время, чтобы перебросить дивизии из Дальнего Востока и Средней Азии. Время, чтобы обучить ополчение и превратить вчерашних гражданских в полноценные боевые подразделения. Время, чтобы договориться с совместных действиях с Западом. Время, чтобы в соответствии с довоенным планом эвакуации перебросить миллионы человек и тысячи промышленных предприятий на новые производственные площадки, не позволив немцам кормить войну за наш же счёт. Получить это время можно было только одним способом: держать немецкую армию, а главное – её танковые группы, на Украине как можно дольше.

Будённый, просивший разрешения на отвод войск, был прав как командующий фронтом. Войска действительно нужно было отводить. Однако сразу же после этого танки Гудериана опять повернулись бы в сторону Москвы. Именно поэтому оборону Киева продолжали даже под угрозой окружения целого фронта.

Оборона Киева началась сражениями за укрепрайоны, находившиеся в 150-300 километрах от города. Киев, несмотря на всю свою важность, являлся точно таким же укрепрайоном, только уже для Москвы и Кавказа. Чем дольше держались его защитники, тем больше времени оставалось на создание оборонительных рубежей вокруг столицы. И тем дольше Гитлер не мог перебросить подкрепления в Крым, открывавший, в свою очередь, возможность для броска к кавказской нефти.

Поэтому звание города-героя, присвоенное Киеву в 1961 году, дано не столько за собственно оборону города, сколько за то, что Киев стал первым рубежом обороны Москвы.

***

И ещё один момент. Именно в ходе обороны Киева был изобретён привычный нам по военным фильмам и иллюстрациям «противотанковый ёж», известный также как «звёздочка Горрикера». Михаил Горрикер был начальником обороны Киева и автором этого простого и полезного средства противодействия танкам.

В 1966 году на 23-м километре Ленинградского шоссе был открыт монумент в виде трёх «ежей», обозначивший место, дальше которого танки Гудериана не прошли). Никакой другой объект не смог бы точнее передать связь и единство двух битв: за Киев и за Москву.

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