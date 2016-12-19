Советский лад кадетов. К годовщине суворовских училищ 19 декабря 1943 года считается днём рождения суворовских училищ, учреждённых Наркоматом обороны СССР с «целью подготовить мальчиков к военной службе в офицерском звании и дать им общее среднее образование». На чтение: 2 минуты

За полтора года до взятия Берлина высшее руководство страны одобрило идею организовать целенаправленную военную подготовку детей и подростков, начиная с восьмилетнего возраста. Днём рождения суворовских училищ считается 19 декабря, когда им в торжественной обстановке было вручено Боевое Красное знамя. Однако решение было принято 21 августа 1943 года на волне переломного успеха в Курской битве. Образец, как и в случае с уже учреждёнными орденами и введёнными погонами, был найден в лучших традициях прежней армии.

Сегодня, в 73-ю годовщину учреждения суворовских училищ, уместно вспомнить, что единство и преемственность истории – это не копирование образцов славного прошлого («сделайте мне как при Сталине… или как при царе»), это в первую очередь совершенствование опыта прошлого.

«…Типа старых кадетских корпусов»

Старорежимную родословную суворовских училищ даже не стали скрывать в выражениях из лексикона пролетарского интернационализма. Подписанное Сталиным Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 21 августа 1943 года «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации» прямо обязывало организовать: «а) девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4 500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников». Первых воспитанников должны были принять училища Краснодарское (в Майкопе), Новочеркасское, Сталинградское (в Астрахани), Воронежское, Харьковское (в Чугуеве), Курское, Орловское (в городе Ельце), Калининское и Ставропольское.

Идею подал в письме к Сталину в апреле 1943 года генерал-майор Алексей Алексеевич Игнатьев, в 1894-м окончивший кадетский корпус в Киеве. Бывший граф, автор мемуаров «Пятьдесят лет в строю», трудившийся на склоне лет в Воениздате, скромно предлагал сформировать один кадетский корпус в Москве. Глава государства, однако, мелочиться не стал и распорядился создать девять новых учебных заведений, назвав их суворовскими училищами.

Суворовцы, кстати, в некотором количестве имелись и при царском режиме: созданный в 1899 году в Варшаве кадетский корпус именовался Суворовским, дабы поляки не забывали об энергичном взятии их столицы Александром Васильевичем в 1794-м.

Но в 1943 году Суворов был уже признанным советским символом: с 1934-го имя полководца в качестве положительного героя и патриота, а не «эксплуататора из ФКЭ» (феодально-крепостнической эпохи) было возвращено в преподавание истории всех уровней. В начале 1941 года на экраны вышел кинофильм «Суворов» режиссёров Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера, после чего советскому зрителю пришлось различать двух Николаев Черкасовых – тот, что помоложе, Николай Константинович, играл Александра Невского и Ивана Грозного у Эйзенштейна, а тот, что постарше, Николай Петрович, предстал в образе Суворова в последние годы жизни. Наконец, в 1942 году был учреждён полководческий орден Суворова трёх степеней, а первые награждения им начались как раз в 1943-м. Таким образом, первые суворовцы военных лет хорошо знали, в честь кого их училище называется именно так. Под присмотром товарища Берии

Но при этом никакого прямого возврата к дореволюционным кадетским корпусам не предполагалось и близко, и записывать суворовские училища начиная с 1943 года в «историю российского кадетства» нелепо примерно так же, как и шельмование Суворова ужасной аббревиатурой ФКЭ.

Новые военные учебные заведения в том самом постановлении от 21 августа создавались не сами по себе, а наряду с заведениями традиционными – специальными ремесленными училищами, детскими домами и приёмниками-распределителями. И с вполне понятными целями – «для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов».

То есть не столько о преемственности с прежними временами думали в первую очередь, сколько исходили из понятной тогда каждому суровой реальности войны. С 1937 года в системе Наркомпроса появились сначала артиллерийские, а затем военно-морские и военно-воздушные спецшколы с трёхлетним сроком обучения, предназначенные для подготовки старшеклассников в военные училища. Современные нам суворовские училища уже 60 лет, с 1956-го, работают по похожему принципу. В военные и первые послевоенные годы нужно было заботиться и о мальчиках младших возрастов.

Именно поэтому в постановлении от 21 августа и предписывалось:

«Установить, что в суворовские военные училища принимаются воспитанники с 10-летнего возраста со сроком обучения на 7 лет.

Организовать при суворовских военных училищах младшие и старшие приготовительные классы, с годичным сроком обучения в каждом классе. В приготовительные классы принимать детей в возрасте от 8 до 10 лет.

Установить, что воспитанники суворовских военных училищ и приготовительных классов при них живут при училищах и находятся на полном закрытом пансионе за счёт государства.

В целях полного укомплектования одновременно всех суворовских военных училищ в 1943 году, в виде исключения, произвести приём 4 возрастов – от 10 до 13 лет включительно» .

Из опыта же кадетских корпусов строго рекомендовалось брать лишь «лучшие традиции», которые черпались в том числе в последнем для императорской России «Положении о кадетских корпусах», высочайше утверждённом Александром III в феврале 1886 года. «Положение о суворовских училищах» готовилось весьма оперативно – занятия в новых учебных заведениях начались уже 1 декабря 1943-го. Отсюда и текстуальные совпадения двух положений, вплоть до фразы «соответствующее их предназначению воспитание».

Только вот предназначение было совершенно разным – в случае суворовцев главное состояло в том, чтобы «воспитывать у учащихся беззаветную преданность и любовь к Родине и Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)».

А чтобы процесс создания суворовских училищ шёл ритмичнее, сводку о ходе их формирования представляли члену Государственного комитета обороны товарищу Берии. Под присмотром Лаврентия Павловича всё закончили в срок, и знамёна 19 декабря вручали уже учащимся воспитанникам, коих в 1943/44 учебном году насчитывалось 4537. Скоро два суворовских училища, Ташкентское и Кутаисское, появились и в системе НКВД, в соответствии с приказом Берии как наркома. С финансами и кадрами изначально был полный порядок – среди прочего, должностные оклады преподавателей у первых суворовцев были на 25% выше, чем в военных училищах.

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Традиция жива и поныне, хотя блаженной памяти министр Сердюков ещё не так давно заявлял, что суворовские училища подлежат «демилитаризации». Замены военной подготовки на стихи Евгении Васильевой, впрочем, не последовало, что лишний раз доказывает, что бороться с непрерывностью отечественной истории контрпродуктивно.