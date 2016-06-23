Рокоссовский, Брусилов и «Багратион». К годовщине Белоруской операции, которая многих вылечила Рокоссовский, Брусилов и «Багратион». К годовщине Белоруской операции, которая многих вылечила На чтение: 2 минуты

23 июня 1944 года началось освобождение Советской Белоруссии.

А вы знаете, когда Финляндия вдруг вышла из войны с СССР, повернула оружие против недавнего партнёра и на долгие годы стала «единственной капиталистической союзной республикой»?

Сегодня, когда мы справляем 72-ю годовщину одной из самых важных операций Великой Отечественной, стоит поговорить о том, что только феноменальный развал немецкого фронта от Балтики до Украины подтолкнул бывшую автономию Российской Империи к этому полезному решению.

Пятый сталинский удар

Об этой операции, продолжавшейся с 23 июня по 29 августа 1944 года, обычно пишут, что она была полной неожиданностью для немецких войск. Пишут, что по её завершении группа армий «Центр» (та самая, что в песне у Высоцкого) фактически перестала существовать.

Пишут, что она была долгожданной отплатой за 41-й год (она и стартовала-то в годовщину начала войны, почти день в день).

Нет, били, конечно, немца и раньше – под Москвой, Сталинградом, Курском. Но не до панического бегства, не до забитых отступающими редких дорог и переправ, над которыми крутят «карусели» наши штурмовики: вначале бомбы, затем ракетные снаряды, под конец – из пушек и пулемётов. И так до шесть раз в день, согласно участнику «Багратиона» лётчику-штурмовику Валентину Аверьянову.

О чём пишут и говорят реже: для нас успех этой операции оказался лишь немного меньшим сюрпризом, чем для противника. Отбросить немцев на 600 км за 2 месяца – на такое не надеялись даже разработчики «Багратиона».

Количество войск. Оно впечатляет: 1,6 миллиона человек, почти 5800 танков, 5300 самолётов, 33000 орудий. Такими массами людей и техники РККА до того ещё не воевала. И тем более не наступала.

У немцев – чуть менее миллиона, 900 танков, втрое меньше самолётов и орудий. Но это не значит, что «Багратион» – прогулка. Леса, болота, малое количество дорог компенсировали немцам проигрыш в технике.

Как раз с последним связана главная особенность операции: нет единого направления удара. На схеме видно, как два основных направления дробятся на более мелкие, лишь бы удерживать темп наступления, не давать врагу закрепляться на новых рубежах.

Наследники Брусиловского прорыва

Хотя дело, конечно же, не только в дорогах. Совсем недавно мы говорили об одной очень похожей операции – с необходимостью прорвать долго создававшуюся оборону, без возможности нанести главный удар, с атаками по всему фронту. «Багратион» – это доведённый до совершенства Брусиловский прорыв. Каким он мог бы быть в 1916-м и каким он стал в 1944-м, причём в тех же местах, – когда новое поколение блистательных советских полководцев, опираясь на новое качество страны, превзошло своего предшественника и учителя .

В общем, неудивительно, что Рокоссовский по итогам «Багратиона» перешёл в довольно малочисленный круг людей, которых Сталин называл только по имени-отчеству. Из военачальником кроме него такой формы признательности смогли добиться маршалы Борис Михайлович Шапошников (руководитель Генштаба и теоретик его работы) и Александр Евгеньевич Голованов (фактический создатель дальнебомбардировочной авиации).

Значение «Багратиона»

Военные итоги операции можно видеть на схеме: освобождение Белоруссии, половины Литвы, прорыв в Польшу, выход на границу с Восточной Пруссией. Политические итоги не менее интересны.

1. 57 тысяч солдат и офицеров, взятых в плен под Минском в ходе операции «Багратион», практически сразу же приняли участие в другой операции – «Большой вальс» (марш пленных немцев по Москве). Демонстрируя тем самым, что предварительные итоги «Багратиона» – не выдумка и не пропаганда.

2. «Багратион» и Выборгско-Петрозаводская операция заставили выйти из войны Финляндию – потому что желание поживиться советскими территориями очевидно перестало быть безнаказанным. Официально соглашение о перемирии было подписано 19 сентября, уже после завершения обеих операций. Но на советско-финскую границу советские войска вышли уже 21 июля. И 25 августа Карл Маннергейм , сменивший на посту президента Финляндии Ристо Рюти, завилял многовекторностью и обратился с просьбой о перемирии.

***

И, наконец, историко-культурные штрихи к итогам «Багратиона».

К началу третьей недели советской наступательной операции в Белоруссии командующий 4-й армией группы «Центр» Винценц Мюллер издал потрясающий в своей покорной педантичности приказ: «...Приказываю: Немедленно прекратить сопротивление; собраться группами по 100 человек и более под командованием офицеров... действовать чётко, энергично, проявляя товарищескую взаимопомощь. Чем большую дисциплинированность мы покажем при сдаче, тем скорее будем поставлены на довольствие» .

Таким поистине нордическим призывом фактически была поставлена точка в истории очередного вторжения объединённой Европы в объединённую Россию.

В мире на тот момент осталась только одна сила, способная сравниться с Красной армией – это сама Красная армия. И только один народ, достойный писать историю ХХ века.

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