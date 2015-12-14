Парад войск московского гарнизона на Красной площади в Москве Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции был проведен во время Московской битвы, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города. Этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение по поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся. На чтение: 5 минут

ТРИУМФ СТОЙКОСТИ

Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Именно на этот день по случаю запланированного захвата Москвы гитлеровской Германией было назначено торжественное прохождение по Красной площади немецких войск.

Военный парад советских войск на Красной площади 7 ноября 1941 года было решено провести для укрепления морального духа. Это была убедительная возможность заявить на весь мир о том, что Москва стоит и будет твердо стоять.

В это время советские войска вели тяжелые оборонительные бои с немецкими войсками, находившимися в 70-100 километрах от столицы.

Шестого ноября, сразу же после торжественного заседания, состоявшегося на станции метро "Маяковская", Сталин объявил высшему партийному руководству о времени начала парада войск на Красной площади. Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашаемым на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября.

Беспрецедентными были и меры безопасности. Время начала парада в последний момент перенесли с привычных 10 утра на два часа раньше.

Большие опасения вызывала возможность бомбардировки Москвы в этот день германской авиацией с целью уничтожения высшего руководства СССР или его случайного ранения осколками зенитных снарядов. Поэтому уже с 5 ноября советские военно-воздушные силы наносили упреждающие удары по аэродромам противника.

Днем 6 ноября военные метеорологи сообщили, что 7 ноября будет отмечено сильным снегопадом и пургой, поэтому вражеской авиации бояться не следует.

В праздничный день на Москву не была сброшена ни одна бомба. Для защиты парада с воздуха с фронта были сняты истребители, общее число которых составило 550 единиц. Так как войск для парада не хватало, в Москву были стянуты подразделения с фронта, курсанты, кавалеристы.

В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина.

В 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появились Сталин и члены советского правительства, остававшиеся в Москве. На командном пункте находился генерал армии Георгий Жуков. В 8 часов утра по всем громкоговорителям, которые в те дни не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос диктора: "Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции...".

Командовал парадом начальник гарнизона столицы генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал Маршал Советского Союза Семен Буденный.

В 8 часов из ворот Спасской башни на коне выехал Буденный. После рапорта командующего парадом и объезда войск с речью к войскам и народу страны обратился Председатель Государственного комитета обороны (ГКО), Верховный Главнокомандующий и нарком обороны СССР Иосиф Сталин. К 7 ноября 1941 года он уже мог говорить о некоторых успехах в битве под Москвой. На ряде направлений враг был остановлен, наметилась стабилизация положения, противник переходил к обороне. Главные цели немецкой операции "Тайфун" достигнуты не были, взять стремительным наступлением столицу фашистам не удалось.

Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты артиллерийского училища. С развернутыми знаменами, под боевые революционные марши, исполняемые оркестром штаба Московского военного округа (МВО) под управлением Василия Агапкина - автора знаменитого "Прощания славянки", шли по главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по Красной площади двинулись конница, знаменитые пулеметные тачанки, прошли танки Т-34 и КВ.

В параде приняли участие батальоны курсантов Окружного военно-политического училища, Краснознаменного артиллерийского училища, полк 2-й Московской стрелковой дивизии, полк 332-й дивизии имени Фрунзе, стрелковые, кавалерийские и танковые части дивизии имени Дзержинского, Московский флотский экипаж, Особый батальон военного совета МВО и Московской зоны обороны, батальон бывших красногвардейцев, два батальона Всеобуча, два артиллерийских полка Московской зоны обороны, сводный зенитный полк ПВО, два танковых батальона резерва Ставки, которые к 7 ноября прибыли из Мурманска и Архангельска. Всего в параде участвовало около 28,5 тысячи человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. Из-за плохой погоды (сильный снегопад, пурга, ограниченная видимость) в параде не приняла участия авиация.

Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух армии не сломлен. На трибунах по обе стороны Мавзолея, помимо рабочих и служащих, находились аккредитованные в столице корреспонденты иностранных газет. Так что весть о параде разнеслась по всему миру.

Шестог и седьмого ноября 1941 года советское командование спланировало и осуществило ряд сильных ударов по врагу на Можайском, Волоколамском и Малоярославецком направлениях. Поэтому прямо с парада на главной площади страны бойцы Красной Армии отправлялись на фронт.

В течение войны парады больше не проводились, войска прошли по Красной площади лишь в мае 1945 года.

Справка РИА «Новости»

http://center.ria.ru/society/20111107/82547598.html

ЖУКОВ О ПАРАДЕ

1 ноября 1941 года я был вызван в Ставку.

И. В. Сталин сказал:

— Мы хотим провести в Москве, кроме торжественного заседания по случаю годовщины Октября, и парад войск. Как вы думаете, обстановка на фронте позволит нам провести эти торжества?

Я ответил:

— В ближайшие дни враг не начнет большого наступления. Он понес в предыдущих сражениях серьезные потери и вынужден пополнять и перегруппировывать войска. Против авиации, которая наверняка будет действовать, необходимо усилить ПВО и подтянуть к Москве истребительную авиацию с соседних фронтов.

Как известно, в канун праздника в столице на станции метро «Маяковская» было проведено торжественное заседание, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, а 7 ноября на Красной площади состоялся традиционный военный парад. Бойцы прямо с Красной площади шли на фронт.

Это событие сыграло огромную роль в укреплении морального духа армии, советского народа и имело большое международное значение.

Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления.

http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/14.html

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА

огда началась война, я был рабочим Казанского центрального телеграфа. Как и большинство моих сверстников, пытался попасть на фронт, но в 1941-м мы, родившиеся в 1923 году, призыву не подлежали.

В августе 1941 года узнал о том, что Обком комсомола набирает группу комсомольцев-добро­вольцев на учебу в школу НКВД в Москву. Но зачислили нас не в школу, а в формировавшуюся в это время Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН).

Боевое крещение бригада получила в битве под Москвой, проявляя героизм и мужество в борьбе с фашистами.

Знаменательным событием для меня и однополчан явилось участие в историческом Параде 7 ноября 1941 года на Красной площади.

Группу бойцов из бригады, наиболее высокого роста, отозвали с передовой в Москву. С нами стали заниматься строевой подготовкой. Мы терялись в догадках - к чему бы это, ведь идет такая война, время ли заниматься шагистикой.

И вот 7 ноября в 4 часа утра объявили подъем и после усиленного завтрака в 5 часов 30 минут в полном боевом снаряжении своим ходом мы отправились на Красную площадь.

Шел мокрый снег, в лицо дул сильный ветер, под ногами грязь, слякоть, скользко. После построения на Красной площади, в 8.00 под звуки курантов из ворот Спасской башни вые­хал на коне Маршал Семен Михайлович Буденный, который принял рапорт от командующего парадом генерала Артемьева, объехал построенные части и поздравил с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.

К этому времени снег утих, на площади наступила тишина, все слушали речь Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. После его выступления раздалась команда: «К торжественному маршу!» - и колонны участников парада строевым шагом прошли мимо мавзолея В.И.Ленина.

Парад длился немногим более часа. Сколько было пережито нами за это время! В те дни Гитлер раструбил на весь мир, что Москва вот-вот будет взята и он проведет в Москве смотр своих войск. И вот враг на подступах к Москве, а на ее площади демонстрируются наши силы.

Сам факт военного парада на Красной площади был воспринят нашим народом как предвестник значительного перелома в ходе войны, близкого контрнаступления Красной Армии, разгрома врага и изгнания его с нашей земли.

Военный парад в осажденной Москве и разгром немцев под Москвой развеял миф о непобедимости немецкой армии и явился зарей Победы нашего народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Что и подтвердилось в последующих сражениях.

Из воспоминаний Е.П. Ильина, полковника в отставке

http://vibor-kazan.ru/news/vospominanija_ochevidcev/2011-11-04-483

РЕЧЬ ВОЖДЯ

Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а наша страна, — вся наша страна, — организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков…

Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского , Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова , Михаила Кутузова ! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!

Смерть немецким оккупантам!

Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость!

Под знаменем Ленина — вперед к победе!

Из речи И.В. Сталина на параде Красной Армии 7 ноября 1941 г.

http://sovmusic.ru/text.php?fname=st_71141

МАКЕТ ТРИБУНЫ

Интересная история произошла со съемками парада. Дело в том, что студия "Союзкинохроника" эвакуировалась из столицы, а отказавшийся выехать оператор Иван Беляков был уволен и восстановлен на работе после вмешательства НКВД, потребовавшего снять заседание 6 ноября в метро и парад. В связи с неожиданным переносом времени проведения парада, киносъемочная группа не успела подготовиться, и не смогла снять речь Сталина с синхронной звукозаписью. Парад в мирное время обычно начинался в 10 утра, и ассистенты подъехали, как обычно, к 8, чтобы смонтировать аппаратуру. Однако к этому моменту все высшие руководители во главе со Сталиным уже были на Мавзолее, а войска уже готовились к началу движения. Ассистенты начали снимать, не успев наладить синхронную звукоаппаратуру (к тому же звукооператор подъехал только к половине десятого). Через некоторое время к подавленным операторам, мысленно видевшим себя в следовательских кабинетах и за колючей проволокой, подошел генерал НКВД Кузьмичев: "Правительство знает, что не по вашей вине речь товарища Сталина не снята, а по вине наших органов, которые не предупредили вас об изменении времени начала парада". Вскоре после окончания парада, начальник сталинской охраны генерал Николай Власик предложил операторам прибыть в пять вечера на Лубянку. Там им сообщили, что Сталин придаёт очень большое значение трансляции своего выступления на Красной площади и предлагает снять его второй раз уже с синхронной записью. Так как о съемке на трибуне мавзолея не могло быть и речи, то было решено построить в Большом кремлевском дворце фанерный макет трибуны мавзолея, покрасить его под мрамор, а для того, чтобы у зрителей не возникало сомнений в подлинности съемки и у Сталина во время речи шёл пар изо рта, пришлось открыть все окна. Снимали «выступление» Л.Варламов (режиссёр) и М.Трояновский (оператор). Однако несмотря на все старания пар изо рта не выходил, но зрители и киноакадемики не заметили этого. О параде был сделан фильм «XXIV-ый Октябрь. Речь И. В. Сталина» (режиссёр Л. Варламов, 1941 г.). Кадры парада и вмонтированная речь Сталина вошли в получившую в 1942 году Оскар за лучший иностранный фильм документальную ленту Леонида Варламова и Ильи Копалина «Разгром немецких войск под Москвой».

Обложка: Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Источник: https://russiainphoto.ru