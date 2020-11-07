Парад, изменивший историю. 7 ноября 1941 года 7 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1941 году на главной площади страны состоялся традиционный военный парад в честь годовщины Октябрьской революции. Но этот парад стал особенным, поворотным моментом в истории России, а также Великой Отечественной и Второй мировой войн: весь мир увидел, что Красная армия и Советский Союз полны решимости защищать свою Родину при любых обстоятельствах. Войска уходили с парада прямиком на фронт, на защиту Москвы. Буквально через месяц нацистский вермахт, имевший до этого репутацию непобедимого, потерпит свое первое крупное поражение, и амбициозный план «молниеносной войны» против СССР будет сорван. Грандиозная Московская битва станет... На чтение: 2 минуты

7 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1941 году на главной площади страны состоялся традиционный военный парад в честь годовщины Октябрьской революции . Но этот парад стал особенным, поворотным моментом в истории России, а также Великой Отечественной и Второй мировой войн: весь мир увидел, что Красная армия и Советский Союз полны решимости защищать свою Родину при любых обстоятельствах.

Войска уходили с парада прямиком на фронт, на защиту Москвы. Буквально через месяц нацистский вермахт, имевший до этого репутацию непобедимого, потерпит свое первое крупное поражение, и амбициозный план «молниеносной войны» против СССР будет сорван. Грандиозная Московская битва станет тем событием, после которого не только поднимется боевой дух Красной армии, но и будет проведено первое крупное наступление, в ходе которого нацистов отбросят на 160–200 км от столичных рубежей.

Первый парад войны

Парад 7 ноября 1941 года готовился в обстановке строгой секретности. На западе Москвы шли упорные и ожесточенные бои оборонительной части Московской битвы, противник находился близко к городу и мог попытаться сорвать праздничное мероприятие. Большая часть солдат и командиров до последнего не знали, что им предстоит пройти по брусчатке Красной площади, они просто ожидали приказа. В последний момент было перенесено и время начала парада, с привычных 10 часов утра, на два часа раньше. Несмотря на мощнейшую ПВО города Москвы, превышавшую по своей плотности, к примеру, оборону Лондона в 2–2,5 раза, в Москве строго соблюдались все меры предосторожности. Памятники были защищены специальными деревянными щитами и мешками с песком, использовалась светомаскировка, а Мавзолей Ленина был превращен в ложный дом, со всех сторон он тоже был прикрыт специальными конструкциями. Для защиты неба в центре Москвы в этот день сосредоточилось свыше 500 истребителей.

Народный комиссар обороны И. В. Сталин не стал эвакуироваться из города в Куйбышев, хотя к тому времени большая часть правительственных учреждений и важных руководителей были уже перевезены. Личным примером Сталин подавал сигнал всем воинам и труженикам тыла в нашей стране и всему остальному свободному миру: Москва не будет сдана врагу. Показателен и тот факт, что до июня 1945 года парады в Москве больше не проводились.

6 ноября на традиционном предпраздничном заседании Моссовета И. В. Сталин объявил членам правительства о решении провести традиционный парад. Командирам частей, принимавших участие в параде, объявили об этом только в 23 часа 6 ноября. Большое внимание уделялось и авиационному прикрытию парада: 5 ноября советские бомбардировщики наносили упреждающие удары по ближайшим аэродромам, занятым немцами.

Вдохновивший на героизм

В пасмурный и снежный день 7 ноября 1941 года над Москвой была низкая облачность. К восьми часам утра войска Московского гарнизона замерли в парадных расчетах на Красной площади. Парадом командовал генерал-лейтенант П. А. Артемьев, командующий Московским военным округом, а принимал легендарный маршал С. М. Буденный. На трибуне мавзолея собралось все высшее руководство СССР. Ровно в 8:00 все громкоговорители страны транслировали парад из столицы: «Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции...»

После традиционного объезда парадных расчетов и доклада Верховному Главнокомандующему И. В. Сталин обратился к войскам и населению страны с речью, в которой подчеркнул: «Главные цели немецкой операции “Тайфун” достигнуты не были, взять стремительным наступлением столицу фашистам не удалось».

Войска проходили под музыку оркестра Московского военного округа, который возглавлял тогда легендарный автор марша «Прощание славянки» В. И. Агапкин. Кстати, памятник ему и автору знаменитого военного вальса «На сопках Маньчжурии» И. А. Шатрову был открыт при участии РВИО в Тамбове в 2015 году.

Стройными колоннами, с развернутыми знаменами войска шли, чеканя шаг, по брусчатке. В этот день каждый осознавал великую ответственность и суровую торжественность проводимого парада. Первыми прошли курсанты Московского артиллерийского училища. В параде приняли участие батальоны курсантов Окружного военно-политического училища, полк 2-й Московской стрелковой дивизии, полк 332-й дивизии имени Фрунзе, стрелковые, кавалерийские и танковые части дивизии имени Дзержинского, Московский флотский экипаж, Особый батальон военного совета МВО и Московской зоны обороны, батальон бывших красногвардейцев, два батальона Всеобуча, два артиллерийских полка Московской зоны обороны, сводный зенитный полк ПВО, два танковых батальона резерва Ставки. Всего в параде участвовало около 28,5 тысячи человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. По причине нелетной погоды авиация участия в параде не принимала, однако в этот день на подступах к городу ПВО Москвы доложила о 34 уничтоженных самолетах противника.

Из-за строгой секретности и переноса времени начала парада речь И. В. Сталина не успели записать во время самого парада, поэтому в 17:00 7 ноября Сталин выступил повторно. Фрагменты его речи вошли в фильм «Разгром немецких войск под Москвой» Л. Варламова и И. Копалина, который позже получил престижную премию в области киноискусства «Оскар».

Войска с парада уходили прямо на фронт, всего месяц оставался до контрнаступления Красной армии под Москвой. Но уже 7 ноября каждый гражданин СССР, на фронте и в тылу, знал из речи Сталина: «Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского , Дмитрия Донского , Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова , Михаила Кутузова !» А об эффекте, который произвел парад, высказался один из ветеранов Великой Отечественной войны Сергей Колодин: «Этот парад я слышал дома, в городе Калинине, в Твери. И действительно, этот парад вдохновил нас, молодежь, а мне было 17 лет. И вот я ушел на фронт». Несмотря на то, что Калинин был в тот период временно оккупирован врагом, молодые люди оттуда, да и со всей страны, в едином порыве стремились пополнить ряды доблестной Красной армии и бить врага на всех фонтах, настолько был велик патриотический подъем после самого главного парада – 7 ноября 1941 года.