Краткий курс истории. Александр Горчаков 15 июня 1798 года родился Александр Михайлович Горчаков... На чтение: 1 минута

15 июня 1798 года родился Александр Михайлович Горчаков, министр иностранных дел Российской империи эпохи правления Александра II .

Питомец мод, большого света друг,

Обычаев блестящий наблюдатель…

(Пушкин А.С. о Горчакове)

Светлейший князь

Александр Горчаков, представитель старинного княжеского рода, по традиции XIX века получил домашнее образование и затем попал в легендарный первый набор воспитанников Царскосельского лицея . Учился вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным , но, в отличие от поэта и друга, окончил лицей вторым в списке отличников.

Уже в годы учебы он метил на дипломатическую службу, что было небезосновательно: всеми своими качествами Горчаков полностью соответствовал дипломату. О себе молодом светлейший князь вспоминал, что был настолько честолюбив, что носил яд в кармане на случай, если его обойдут местом.

Вокруг Крыма

Горчакову долго не удавалось получить высокого государственного поста. Шанс выпал в связи с провальной внешней политикой последних лет правления Николая I . Пришедший к власти Александр II поспешил избавиться от отцовских правительственных кадров, министр иностранных дел Нессельроде был отправлен в отставку, а на его должность назначен Горчаков, успевший проявить себя в секретных переговорах во время Крымской войны.

На посту министра Горчаков занялся изменением международной обстановки и исправлением удручающего положения России в ней после Крымской войны. Главной целью Горчаков поставил изменение условий Парижского мира , и конкретно вопрос нейтрализации Черного моря. Для этого он сначала пошел на сближение с Францией, затем с Пруссией и к 1871 году добился отмены «нейтралитета Черного моря».

Последний канцлер

Заключительный аккорд в дипломатической карьере Горчакова – Берлинский конгресс 1878 года , на котором по настоянию западных держав пересматривались условия Сан-Стефанского мирного договора , подытоживавшего Русско-турецкую войну 1877–1878 годов . Россия была вынуждена принять большую часть претензий Австро-Венгрии и Англии, касавшихся преимущественно Болгарии и Закавказья. Решающую дипломатическую роль в антироссийских настроениях сыграл канцлер Германии Бисмарк . «»

Тем не менее спустя почти 30 лет войн на европейском континенте установился шаткий мир. Горчаков после Берлинского конгресса сохранял почетный титул государственного канцлера и стал последним обладателем этого титула. В 1882 году на министерском посту Горчакова сменил Николай Гирс. Александр Михайлович скончался 11 марта 1883 года, пережив всех выпускников первого набора Царскосельского лицея.

Обложка: Е.И. Ботман «Портрет князя Александра Михайловича Горчакова», 1874 год.

Источник: https://ru.wikipedia.org