Пар, вода и медные трубы: история отопления в Российской империи С наступлением осени большинство жителей нашей страны задаются вопросом, почти таким же вечным, как «Что делать?» После первых прохладных дней мы в едином порыве интересуемся, когда же, наконец, дадут отопление, и спешно достаем обогреватели За всю историю своего существования отопительные системы в Российском государстве претерпели существенные изменения. И если допетровская Русь обычно ассоциируется с избой, внутри которой стоит традиционная печка, то начиная с восемнадцатого столетия проблема сохранения тепла в больших помещениях (дворцах, государственных учреждениях, доходных домах) стала требовать новых решений. Изразцовые печи Екатерининского дворца Источник: https://pinterest.ru Петровские инновации Основным источником тепла долгое время по-прежнему оставались печи, изготовленные в различных вариантах.... На чтение: 3 минуты

С наступлением осени большинство жителей нашей страны задаются вопросом, почти таким же вечным, как «Что делать?» После первых прохладных дней мы в едином порыве интересуемся, когда же, наконец, дадут отопление, и спешно достаем обогреватели

За всю историю своего существования отопительные системы в Российском государстве претерпели существенные изменения. И если допетровская Русь обычно ассоциируется с избой, внутри которой стоит традиционная печка, то начиная с восемнадцатого столетия проблема сохранения тепла в больших помещениях (дворцах, государственных учреждениях, доходных домах) стала требовать новых решений.

Изразцовые печи Екатерининского дворца

Источник: https://pinterest.ru

Петровские инновации

Основным источником тепла долгое время по-прежнему оставались печи, изготовленные в различных вариантах. В XV–XVIII веках они могли быть глиняными, кирпичными, чугунными или стальными. Выпуском последних занимался Тульский завод . Во дворцах и домах состоятельных горожан встречались изразцовые печи – настоящие произведения искусства.

В 1706 году по указу Петра Первого был изготовлен первый десяток более бюджетных изразцовых печей с голубой росписью на белом фоне. Они получили название шведских. Эти печи отличались компактными размерами и могли прогреть сразу несколько помещений. К тому же на них можно было готовить еду. «Шведки» имели несколько видов конструкций и быстро приобрели широкую популярность. В 30-е годы XVIII века чаще встречались печи с горизонтальным змеевиком дымохода, а в годы царствования Елизаветы Петровны – вертикальным (так называемые печи «с колодцами»).

Картинный зал Екатерининского дворца

Источник: https://liveinternet.com

Гений архитектора Львова

Эпоха Просвещения подарила Российской империи новые изобретения и научные труды. В 1795-м и 1799-м годах вышла работа архитектора и графика Николая Александровича Львова под названием «Русская пиростатика» в двух частях. Свое исследование ученый посвятил отопительно-вентиляционной технике.

По замыслу Львова, воздушные печи должны были не только прогревать помещение, но и проветривать его. Это было возможно благодаря специальным каналам, которые проводили воздух с улицы в комнату. «Надобно, чтоб вышедший из бабушкиной каморки в мою теплую комнату испытал над собою то ощущение, которое чувствуем мы в летний день при выходе из тесного театра на просторный воздух», – писал Николай Александрович. Благодаря печам Львова комнаты нагревались тем сильнее, чем холоднее было за дверью. Главным преимуществом изобретения было то, что в отличие от печей старого образца оно избавляло жителей дома от духоты.

Иллюстрация из работы Н.А. Львова. Чертежи воздушных печей

Источник: https://pechnik.org

Камин: роскошь или необходимость?

В богатых домах и дворцах привычные печи нередко сочетались с каминами. Последние давали тепло лишь тогда, когда в них горел огонь, и выполняли скорее роль статусных предметов. Тем не менее еще А.С. Пушкин писал, что «камин в Петербурге – никогда не лишнее». Действительно, даже небольшая помощь работающим печам в сыром и холодном климате была очень кстати.

А.С. Пушкин в Михайловском, трудится, сидя возле камина

Источник: https://lib.ru

Для поддержания в помещении постоянной температуры печи топили по два раза в сутки, но в больших залах воздух все равно не прогревался больше 15 градусов. Печи активно топили только накануне торжественных приемов и праздников. В дворцовых спальнях под одеяла закладывали закрытые жаровни-сковородки с раскаленными углями внутри – иначе подготовить постель для комфортного сна было невозможно.

В основном камины и печи в домах топили дровами – уголь считался слишком дорогим. Когда в конце XVIII века леса в окрестностях столицы значительно поредели, топливо стали возить из Финляндии и Карелии. В годы правления Николая I появились специальные чиновники («комиссары по дровяной должности»), ответственные за поставку отопительных материалов. А в самих дворцах трудились «дровотаски»: они складывали заготовки в специальные ящики и следили за наличием лопат и щипцов для каминов. Увы, рангом «дровотаски» были даже ниже истопников. Последние могли выстроить при дворе неплохую карьеру: неслучайно на гербе дворян Милютиных (среди них деятели эпохи великих реформ братья Дмитрий и Николай Алексеевичи) изображены печные вьюшки, напоминающие о предке-истопнике, служившем при Петре Великом. Кстати, истопники числились при всех дворцах – как императорских, так и великокняжеских.

Родовой герб Милютиных

Источник: https://iknigi.net

Безопасность превыше всего

Главным недостатком печного отопления оставался высокий риск пожаров, поэтому камины и дымоходы требовали пристального внимания со стороны истопников. Одной из жертв несовершенной отопительной системы стал Зимний дворец, в 1837 году пострадавший от огня настолько сильно (пожар длился 30 часов!), что восстанавливать его прошлось в течение двух лет, а убранство второго и третьего этажей было утеряно безвозвратно. Комиссия под руководством графа А.Х. Бенкендорфа в ходе расследования выяснила, что причиной пожара стал перегрев стен Малого тронного зала, прилегающего к дымоходу очага дворцовой аптеки. Необходимо было срочно решать, что теперь делать с отоплением.

В 1842–1843 годах под парадными залами восстановленного дворца поставили новые конструкции – пневматические печи инженера Н.А. Аммосова. Впервые аммосовское отопление было применено в здании Академии художеств, а затем распространилось по зажиточным домам столицы. В течение нескольких лет Николай Алексеевич обладал исключительным правом на сооружение таких печей, но в дальнейшем его система проникла за границу и получила название русской.

Аммосовские печи размещались в подвалах, а в стенах здания прокладывались каналы, различавшиеся по своему назначению на жаровые, вентиляционные и дымовые. Жаровые каналы предназначались для поступления в помещение горячего воздуха, вентиляционные – для его удаления, а дымовые – для ликвидации дыма из печных топок и каминов. Все это делало отопление куда более безопасным, но нашлись в аммосовской системе и недостатки. Жаловались люди в основном на сухость воздуха и шум (при сильном ветре и дожде в помещениях раздавался жуткий вой), однако по-настоящему серьезную проблему создавали жаровые каналы, которые перегревали стены, издавали невыносимый запах и пачкали сажей интерьеры. Н.А. Аммосов изо всех сил защищал свое изобретение и говорил, что причиной всех названных проблем являются лишь неряшливость и лень истопников.

Разгрузка барж с дровами в Петербурге

Источник: https://statehistory.ru

В 1875 году коллега Аммосова, военный инженер Г.С. Войницкий представил проект водовоздушного отопления. Его незамедлительно опробовали на небольшом участке многострадального Зимнего, а спустя 15 лет распространили на всю северо-западную часть дворца. Горячую воду подвели из котельной, а нагретый воздух по уже существовавшим жаровым каналам шел в жилые покои. Впервые появилась возможность легко влиять на температуру воздуха, регулируя силу воздушного потока или изменяя расход горячей воды, которая пропускалась по калориферам. Теперь дворцовые помещения были надежно защищены от перегрева и запаха продуктов горения.

От воздуха к воде

В середине 50-х годов XIX века российский промышленник Франц Карлович Сан-Галли создал принципиально новое для того времени обогревательное устройство (радиатор водяного отопления) и придумал для него название, знакомое каждому современному человеку, – «батарея». Первые экземпляры радиаторов производились на чугунолитейном заводе Сан-Галли и буквально завоевали Петербург, а позднее – и весь мир. Через 20 лет в столице Российской империи появилась первая в Европе квартира, имевшая отдельную систему водяного отопления. В отличие от пара, вода находится в жидком состоянии, а значит, имеет более низкую температуру. Благодаря этому, водяное отопление было справедливо расценено как более безопасное.

В конце XIX столетия в России появились дома с центральным отоплением, треть из которых полностью отказалась от использования дров. В подвалах таких домов устанавливали котел, который разогревал воду, а насос пускал ее по трубам в комнаты – примерно так работают и нынешние отопительные системы. К сожалению, позволить себе подобную роскошь могли далеко не все. Даже состоятельные горожане проводили «настоящее» отопление только в сами квартиры, а мансарды или хозяйственные помещения обогревали, как в старину, печками. И все же водная система отопления постепенно завоевывала популярность и с годами становилась все доступнее. К 1917 году не только дворцы и частные особняки, но и некоторые доходные дома в России были оснащены системами водного или парового отопления, в то время как множество городских построек и простых сельских жилищ все еще довольствовались теплом от дровяных печей. Изменить эту ситуацию попытается уже советская власть, впервые заявив в своих намерениях при обсуждении плана ГОЭЛРО .

Реклама заводов Сан-Галли, 1896 год

Источник: https://upload.wikimedia.org

Обложка: Пожар 1837 года в Зимнем дворце. Источник: https://upload.wikimedia.org

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