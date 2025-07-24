Русские варяги: на службе у византийского императора Народ сей двинулся с севера с тем, чтобы дойти до втораго Иерусалима, и люд сей устремился с конца земли, неся с собой стрелы и копья. Он грозен и не милует. Голос его как шум моря.Фотий С началом упадка Византийской империи и потерей обширных территорий в Италии и на Ближнем Востоке императоры ромеев все чаще обращаются к помощи иностранных наемников, они служат в регулярных войсках, защищая империю, а также в личной гвардии басилевса. И русские воины здесь играют далеко не последнюю роль, их призывают на войну за Византию и на Сицилии, и на Балканах, и с арабами на южных границах империи....

Народ сей двинулся с севера с тем, чтобы дойти до втораго Иерусалима, и люд сей устремился с конца земли, неся с собой стрелы и копья. Он грозен и не милует. Голос его как шум моря. Фотий

С началом упадка Византийской империи и потерей обширных территорий в Италии и на Ближнем Востоке императоры ромеев все чаще обращаются к помощи иностранных наемников, они служат в регулярных войсках, защищая империю, а также в личной гвардии басилевса. И русские воины здесь играют далеко не последнюю роль, их призывают на войну за Византию и на Сицилии, и на Балканах, и с арабами на южных границах империи.

Как византийцы называли русских

По византийским источникам, русских могли называть скифами, варягами, росами, русами и просто славянами, причем часто русскими или росами называли не всех славян, живших на Русской равнине, а только определенные племена. Кроме того, русских порой даже могли называть франками. Еще одно византийское название для русских – дромиты. Один из византийских авторов так описывает это название: « Дромитами они назывались потому, что могли быстро двигаться».

Походы князя Олега на Византию и установление взаимоотношений

Первые активные контакты между славянами и византийцами относятся к середине I тысячелетия. Именно в V веке учащаются набеги славян на Византию, некоторые племена уже выступают в качестве союзников империи. Однако активная фаза сближения двух государств и установление торговых и политических связей начинается со второй половины X века. Этому предшествует череда крупных походов киевских князей на Константинополь и заключение ряда торговых и иных договоров. Первым из наиболее известных походов становится поход 907 года под предводительством Олега на столицу империи. Нестор-летописец в «Повести временных лет» говорит, что, победив византийцев, Олег прибивает свой щит к вратам Царьграда. Возможно, это было символом защиты Византии, то есть того, что Русь теперь будет помогать империи. Так как с этого времени славяно-русские войска участвуют в пограничных византийских войнах с арабами, на Сицилии и в других местах. Но главным достижением этого похода стал русско-византийский договор.

На основании статей этого договора устанавливаются первые межгосударственные отношения, оговаривается взаимопомощь, русские купцы получили привилегии на торговлю товарами из Руси на византийских рынках. Кроме того, статьи договора предусматривали выдачу преступников и возвращение беглых и украденных рабов, а также освобождение за выкуп византийцев и русских, попавших в рабство в третьих странах и привезённых на продажу в Византию (русских) или на Русь (византийцев). Отдельная статья предусматривала свободное право для русских поступать на службу к императору и ограничения срока пребывания иноземцев в Константинополе. Доказательством выполнения достигнутых договоренностей может стать упоминание императором Константином Багрянородным русских вспомогательных судов, участвовавших в критской экспедиции 910 года. Но в 911 году Олег вновь направил свои войска на Константинополь, и снова византийцам пришлось просить о мире. Результатом этого похода стало подтверждение ранее достигнутых договоренностей и добавление новых статей. Именно эти два договора становятся основой отношений между Русью и Византией. Опираясь на них, члены княжеских семей, русские военачальники, купцы и простые воины нанимаются на службу к императорам ромеев. При этом в одной из статей поздних версий договора напрямую говорится об условиях возврата имущества умершего наемника семье. Местные власти должны были взять под контроль вещи усопшего и обязаны были передать их родственникам через послов или торговые караваны.

Русские войска на византийской службе

Русские войска в то время играли достаточно заметную и важную роль в боевых действиях на стороне Византии, договоренность об этом была достигнута в ходе дипломатической миссии княгини Ольги. Продолжатель Феофана так пишет об участии русских отрядов в отвоевании Крита у арабов: «...он (самодержец Роман – Авт.) приказал начальникам тагм и фем, армянам, росам, славянам и фракийцам наступать на крепость. Одни теснили, другие оттесняли, схватились друг с другом, метали камни и стрелы, а когда продвинулись к стенам и бойницам гелеполы, напали на наглецов страх и ужас. И после короткого сражения наши взяли город» .В дальнейшем при участии русских соединений уже в правление Никифора Фоки у арабов отвоевываются Кипр, Киликия, Антиохия (969 г.). А в 964 году дружина росов участвовала в неудачном походе византийского флота на Сицилию. В 1016 году брат князя Владимира по просьбе императора Василия II участвует в подавлении восстания в византийской провинции Хазария. Тогда же русы участвуют в битве с болгарами при Пелагонии и получают треть добычи. В 1018 году воюют в Апулии и на Сицилии. В 1030 году русские наемники сражаются с арабами под Алеппо. В 1031 году русы участвуют в захвате города Эдессы на Евфрате. В 1034 году русские отряды в составе византийской военной помощи для эмира ибн Заира отправляются в Египет против его халифа. В 1034 году воюют в Армении. В 1041 году русские наемники участвуют в сражении при Малфи против норманнов. В 1042-м – наемники из Руси участвуют в свержении Михаила V.

Но в 1043 году в ходе конфликта с Константином Мономахом всякое участие русских войск в военных операциях Византии прекращается. Конфликт, по записям историка Иоанна Скилица, начался из-за ссоры купцов на константинопольском рынке, в ходе которой один знатный русский был убит. Охлаждению отношений также способствовали бесчинства ромеев в русском монастыре на Афоне. После заключения мирного договора Русь вновь обязуется давать своих воинов Византии. В 1047 году с помощью русских подавляется восстание Льва Торника, идут бои с сицилийскими норманнами. В 1050 году росы участвуют в битвах с печенегами на территории Фракии и Македонии. В 1053-м – участвуют в кампании против сельджуков в Грузии. В 1057 году русские наемники воюют с сельджуками в Армении. В 1064 году участвуют в битве у Отранто против норманнов. В 1071 году продолжают теснить сельджуков в Армении, а в 1074-м – и в Грузии. Активное участие в военных операциях византийцев принимает и русский флот. Почти всегда часть кораблей византийского флота была усилена русскими ладьями. А если учесть, что к 1204 году у Византии почти не осталось своего флота, то наличие нескольких русских кораблей было весьма ощутимо. Так, еще в 935 году военная экспедиция в Италию включала 7 русских судов с экипажем в 415 человек. В 949 году 629 русских воинов на 6 кораблях атаковали остров Крит. В этих сражениях русские наемники снискали себе славу мужественных, бесстрашных и искусных воинов.

Византийский историк Лев Диакон так рассказывает в своей книге «История» о поведении росов в бою, правда, относящемся к сражению войска Святослава с византийской армией у Доростола: « Росы, стяжавшие среди соседних народов славу постоянных победителей в боях, считали, что их постигнет ужасное бедствие, если они потерпят постыдное поражение от ромеев, и дрались, напрягая все силы ». Особенно византийцы ценили русскую конницу, которая являлась ничем иным, как княжеской дружиной. Именно со своей дружиной русские князья и нанимались на службу к византийским императорам. В 1022 году некий Хрисохир из киевского княжеского рода вместе с дружиной прибыл в Царьград, чтобы наняться на службу к императору. Однако он не соглашается предстать перед басилевсом безоружным и ввязывается в открытую войну с Византией. На Абидосе он разбивает пропонтидского стратига, однако на Лемносе его отряд окружают и полностью уничтожают.

Варяжская гвардия

Однако самое ценное вооруженное соединение на службе византийского императора – так называемая варяжская гвардия (palatio varangoi или варанга). Впоследствии эта гвардия выступала в качестве личной охраны самодержца. Императоры очень ценили северных наемников, одаривали их, всегда держали при себе, северяне отплачивали верностью и неутомимостью в бою. Недаром дочь императора Анна Комнина, рассказывая о том, как Алексей I спрашивал совета у кесаря, кого легче подкупить, чтобы проникнуть в Константинополь, приводит слова кесаря: «Что же до варягов, носящих мечи на плечах, то они рассматривают свою верность императорам и службу по их охране как наследственный долг, как жребий, переходящий от отца к сыну; поэтому они сохраняют верность императору и не будут даже слушать о предательстве». В период смут и восстаний византийские императоры даже больше полагались на иноземную личную гвардию, считая, что свои войска без всяких раздумий могут перейти на сторону мятежников или других кандидатов на трон, а наемников от этого удерживали деньги. При Мануиле I Комнине наемники даже стали добиваться государственных постов, все больше оттесняя местную знать.

Самое первое упоминание варяжской гвардии, в которую входили русские, относится к IX веку. В «Книгах царств» Генесия есть упоминание о пехотинцах из «этерий (товарищество по оружию, гвардия) скифов из Таврики». Кроме того, по условиям русско-византийского договора 860 года предусматривалось ежегодное выделение русской стороной отряда наемников в 600-700 человек для нужд империи, что можно расценивать как формирование гвардии.

Однако более точное упоминание варяжской гвардии из русских воинов мы получаем веком позже. В 989 году киевский князь Владимир помог императору Василию II Болгаробойцу подавить восстания в стране с помощью шеститысячного русского корпуса, за это он получил в жены сестру императора Анну при условии, что Русь примет христианство и оставит своих воинов, участвовавших в усмирении бунтарей. Именно эти оставшиеся и сформировали варяжскую дружину. О том, что именно русские составляли значительную часть этой гвардии, мы можем судить и по четырем актам второй половины XI века из архива Лавры св. Афанасия на Афоне. В них перечисляются иностранные наемники, квартировавшиеся как раз вблизи монастыря. Среди них русские, варяги, кулпинги (колбяги), болгары и др. В императорских хрисовулах от 1060, 1079 и 1082 годов вновь следует перечисление наемников, и русские с варягами вновь занимают первое место среди других народов. Однако с 70-х годов XI века в списках наемников начинают упоминать британцев, а количество русских постепенно уменьшается. Вытеснение русских гвардейцев скандинавами и британцами, возможно, связано со сражением при Диррахии 1081 года. В этой битве гвардейские части были практически уничтожены, поэтому варяжский корпус стал ощущать нехватку людей, и на место русских скоро пришли наемники с северо-запада Европы. К XII веку русские в составе варяжской гвардии практически не упоминаются, их вместе с истинными варягами заменили франки, то есть, западноевропейские рыцари. Но именно русские воины, по всей видимости, положили начало создания этого элитного боевого соединения.

Отличие гвардейцев-варангов от других типов гвардии заключалось в том, что они составляли костяк византийской армии, то есть непосредственно участвовали в сражениях, а не просто охраняли дворец императора. Это было одно из трех крупных постоянных иноземных воинских соединений. В составе варяжской гвардии служило от 600 до нескольких тысяч воинов. Командиром этой этерии был этериарх, и она делилась на великую, среднюю и третью. Точных данных о внешнем виде гвардейцев не существует. Считается, что они воевали в той одежде и доспехах, в которых поступали на службу. Однако для них была предусмотрена и специальная форма – белые льняные рубахи, поверх кольчуга, позолоченный шлем, иногда поножи и наручи. Однако варяги обычно также носили алые плащи, широкие холщовые штаны, кожаные сапоги и большие круглые щиты. Отличительная черта варяжской гвардии – рисунок черного ворона на щите. Все это напоминает тип одежды русского воина, но в руках у них были огромные двуручные боевые топоры или секиры. Хотя некоторые средневековые авторы говорят, что на торжественных церемониях топоры иногда заменялись ромфайей (длинный двуручный меч). Во время боя, чтобы орудовать топором или ромфайей, необходимо было освободить руки от щита, его обычно закидывали на спину или просто отбрасывали. Так же есть упоминания, что у каждого варанга на поясе висел меч, и биться они могли не только секирами, но и копьем, и тем же мечом.

Смотрите также:

Щит на вратах Царьграда. Византийский триумф Олега Вещего

Словно вчера было. К годовщине битвы при Ниневии

Хазарский урок, или Почему развалился великий каганат

Печенеги: беспокойные соседи, растворившиеся в Руси

Покоритель Византии