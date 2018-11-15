Краткий курс истории. Паоло Трубецкой Павел или Паоло Трубецкой – один из самых интересных и неоднозначных художников и скульпторов рубежа XIX–ХХ веков. Сын русского аристократа и американской пианистки, известный творец и деятель культуры, Трубецкой работал и жил в четырех странах – России, Италии, Франции и США... На чтение: 2 минуты

Павел (Паоло) Трубецкой (1866–1938) – один из самых интересных и неоднозначных художников и скульпторов рубежа XIX–ХХ веков. Сын русского аристократа и американской пианистки, известный творец и деятель культуры, Трубецкой работал и жил в четырех странах – России, Италии, Франции и США. Пройдя почти полувековой творческий путь, он стал автором множества произведений искусства, большую часть из которых сотворил в России. Все его работы встречали весьма полярное отношение современников – от негодования до восхищения, – в том числе самая известная: конный памятник Александру III , который и сейчас стоит во дворе Мраморного дворца в Санкт-Петербурге.

От Шталя к Трубецкому

Судьба Павла Трубецкого очень интересна и нетипична для человека, носящего столь известную в Европе XIX века фамилию. Он был внебрачным сыном князя Петра Петровича Трубецкого и американской пианистки и певицы Ады Винанс. Познакомившись с ней в Италии, во Флоренции, князь Трубецкой влюбился в нее, причем настолько сильно, что смог добиться от российского Синода разрешения на развод со своей женой в России, что само по себе было редкостью. Более того, он смог добиться, чтобы в Италии троих его внебрачных детей, Паоло, Пьера и Луиджи, признали Трубецкими. До этого они носили вымышленную фамилию Шталь. Правда, это стоило их отцу возвращения в Россию – император Александр II запретил Трубецкому возвращаться, дабы «не допустить дух разврата» в страну.

Паоло с детства тянулся к искусству. Он не получил вообще никакого образования, но тем не менее с ранних лет пытался творить – писать картины, создавать скульптуры, а также принимал участие в местных творческих конкурсах. В 80-е годы XIX века он провел несколько выставок в США, приобрел славу скульптора, бывал наездами и в России, где его тепло принимали двоюродные братья Петр и Сергей Трубецкие. К этому времени он уже сложился как известный скульптор и художник, приобрел имя. В Петербурге он общался со многими известнейшими русскими деятелями культуры, которые тогда были объединены вокруг журнала «Мир искусства»: с Серовым , Кустодиевым, Дягилевым, Бенуа , Левитаном , Философовым… Но самым интересным и значимым моментом его пребывания и творчества в России стало участие и победа в конкурсе на памятник Александру III .

Самый спорный памятник

К моменту начала конкурса Трубецкой подошел уже очень известным в художественных и светских кругах России человеком. Он был автором множества скульптур с натуры. Стоит отметить, что его услугами пользовалась жена московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича Елизавета Федоровна. Княгини Тенешева, Гагарина и другие стояли в очереди к нему, чтобы позировать и получить свои изваяния.

25 ноября 1899 года был объявлен конкурс на памятник Александру III. Памятник официально закладывался в честь основания императором Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали). В конкурсе приняли участие ведущие скульпторы и архитекторы России: Александр Михайлович Опекушин, Матвей Афанасьевич Чижов, Владимир Александрович Беклемишев, Артемий Лаврентьевич Обер, Роберт Романович Бах, а также архитекторы Федор Осипович Шехтель, Антоний Осипович Томишко и другие, в их числе был и Трубецкой. Интересно, что изначально конкурс не выиграл никто – все работы были отклонены, а конкурс продлен.

Трубецкой меняет свой изначальный вариант – сидящего на троне императора – на конный монумент. Обладая не только талантом, но и высокой скоростью работы, он буквально за несколько дней вылепил из глины в натуральную величину модель памятника, для которой ему позировал фельдъегерь Павел Пустов, напоминавший императора по телосложению. И критики, и царская семья встретили памятник неоднозначно, но вдовствующая императрица, жена Александра III Мария Федоровна неожиданно благословила этот вариант и покровительствовала Трубецкому. Он проработал над памятником до 1906 года, но затем уехал из России, и памятник отливался уже без него.

Торжественное открытие памятника в высочайшем присутствии императора Николая II состоялось 23 мая 1909 года. Он был установлен на Знаменской площади у Николаевского вокзала (сейчас Московский вокзал) и освящен. Памятник пережил революцию и сохранился до наших дней, несмотря на сложную судьбу, критику и неприятие. Большевики любили огородить памятник решетками во время годовщин революции, пока в итоге он не был убран в запасники Русского музея . Там, пережив Великую Отечественную войну, он простоял до 1991 года, пока не обрел свое нынешнее место во дворе Мраморного дворца.

Возвращая наследие

С 15 по 17 ноября 2018 года пройдет VII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Российское военно-историческое общество (РВИО) представит программу мероприятий в Мраморном дворце Государственного Русского музея. На площадке РВИО состоится серия открытых экспертных дискуссий по таким значимым темам, как: памятники и храмы; военная история в кинематографе; современные музеи и их развитие; военная история в литературе и учебниках. Также в рамках форума планируется подведение итогов конкурса на творческое переосмысление того самого первого проекта памятника Александру III, который создал Паоло Трубецкой в конце XIX века. Нынешний конкурс проходил весь сентябрь 2018 года. Участникам было предложено творчески переосмыслить и обновить проект памятника – сидящего на троне императора. Памятник планируют установить в 2019 году на территории Гатчинского дворца, любимой резиденции императора Александра III.

Некогда забытый в запасниках Русского музея проект оживает и обретает вторую жизнь. Без сомнения, и самому Паоло Трубецкому было бы интересно взглянуть на его невоплотившийся замысел. В этой работе Александр III предстает восседающим на троне, который как бы возникает из глыбы постамента и одновременно опирается на нее. Весьма вероятно, что этим решением Трубецкой хотел передать традиционализм императора, его верность устоям вверенной ему предками российской державы.

Паоло Трубецкой побывал в России в последний раз в 1909 году. Тогда он посетил и свой конный памятник императору. После этого он жил за границей, где его застала Первая мировая война. США, Франция, а затем Италия – скитания и смерть в 1938 году. Паоло так и не осуществил замысел памятника в виде сидящего на троне Александра III, но через 80 лет после смерти скульптора памятник наконец-то сможет найти свое место…

Обложка: Паоло Трубецкой, фото 1898 года.

Источник: rusmuseumvrm.ru