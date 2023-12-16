Самый спорный памятник российскому императору 5 июня 1909 года в Петербурге был торжественно открыт один из самых спорных памятников дореволюционной России – памятник Александру III на Знаменской площади... На чтение: 3 минуты

5 июня 1909 года в Петербурге был торжественно открыт один из самых спорных памятников дореволюционной России – памятник Александру III на Знаменской площади.

Сколь пафосными были похвалы новому монументу, столь же язвительной и беспощадной была его критика. Но обо всем по порядку.

Конкурс на создание памятника

Мысль о создании памятника императору Александру III возникла сразу после его смерти осенью 1894 года. Самодержец скончался от болезни, развившейся после катастрофы на железной дороге , произошедшей в 1888 году. С инициативой выступила Петербургская городская дума, а также Сергей Юльевич Витте , занимавший в то время пост министра путей сообщения. Идея была представлена взошедшему на престол императору Николаю II , тот принял ее тепло, и вскоре думой была открыта всероссийская подписка на создание памятника. Такая практика – создание памятников на народные пожертвования – получила широкое распространение в XIX – в начале XX веков в России. Это помогало укрепить в обществе ощущение востребованности в новых памятниках, а также дарило каждому жертвователю чувство причастности к общему делу.

Конкурс на создание проекта памятника императору был объявлен 25 ноября 1899 года. Его возглавил Витте, к тому моменту ставший во главе Министерства финансов. В конкурсе приняли участие крупнейшие скульпторы и архитекторы эпохи – А.М. Опекушин, Ф.О. Шехтель, П.П. Трубецкой, В.А. Беклемишев, А.Г. Померанцев и другие. По воле императора Николая II создание нового памятника решено было привязать к окончанию строительства Великого Сибирского железнодорожного пути, начатого в эпоху Александра III. Так определилось место для будущего памятника – им стала Знаменская площадь, на которой и поныне располагается железнодорожный вокзал (тогда Николаевский вокзал — сейчас это Московский вокзал на площади Восстания).

Первый этап конкурса был проведен в 1900 году. Модели памятников были осмотрены членами императорской фамилии в Зимнем дворце, особого внимания императора удостоился проект Паоло Трубецкого. Однако этот этап не увенчался успехом: ни один из проектов не был утвержден, и потому вскоре был объявлен второй этап конкурса. Примечательно, что модель памятника Трубецкого с первого этапа конкурса сохранилась и до сегодняшнего дня хранится в Русском музее .

Новый проект Трубецкого

На следующем этапе конкурса князем Трубецким был выдвинут новый вариант будущего монумента: теперь это была конная статуя. Оставалось решить вопрос о пьедестале: сам Трубецкой предложил создать его в форме скалы, а архитектором Федором Осиповичем Шехтелем был предложен четырехугольный постамент, украшенный барельефами со сценами из истории покорения Сибири. В итоге был утвержден последний вариант.

К созданию памятника приступили весной 1900 года. Вначале, чтобы оценить, как памятник впишется в городское пространство Петербурга, на Знаменскую площадь поместили деревянную модель будущей скульптуры. Также была изготовлена модель из гипса, которую осматривали император, а также великий князь Владимир Александрович – брат покойного Александра III, ставший председателем комитета по сооружению памятника.

Изначально проект памятника не понравился Владимиру Александровичу. По воспоминаниям Витте, великий князь даже назвал однажды проект Трубецкого «карикатурой на его брата», что, впрочем, никак не повлияло на авторское видение монумента. Вообще Паоло Трубецкой, судя по тому, какие воспоминания оставили о нем современники, обладал крайне неуживчивым характером: в процессе создания памятника Паоло Петрович неоднократно повышал гонорар за свою работу, угрожая в противном случае отказаться от участия в деле, а для работы над скульптурой князь потребовал, чтобы для него специально был построен павильон, в котором тот с удобством мог бы жить и работать. Во время работы над памятником князь неоднократно выезжал за границу, что также существенно затрудняло и замедляло процесс. Существует мнение, что такое поведение Трубецкого сходило ему с рук, а его множественные капризы исполнялись потому, что его проектом была крайне впечатлена мать императора Николая II, Мария Федоровна .

Как же создавался памятник?

Работы по созданию памятника затянулись на несколько лет. Помимо частых отъездов за границу, причиной затягивания процесса, стало то, что Трубецкой вместо работы над самой скульптурой, не раз переделывал проекты постамента, придумывая все более оригинальные и все менее реализуемые варианты. Не раз был изменен и скульптурный проект памятника. Это привело к тому, что фигура императора в конечной версии стала значительно более грубой и плотной, чем это было исполнено в первоначальной модели.

За два года до открытия памятника, в 1907 году, на Знаменской площади был установлена деревянная модель на крутящемся основании. Поворачивая памятник лицом то к Невскому проспекту, то к Николаевскому вокзалу, создатели памятника размышляли, в каком направлении следует поставить оригинал. В итоге решено было обратить монумент к вокзалу, ибо так памятник лучше просматривался с площади.

Скульптуру императора лепили с фельдфебеля Павла Пустова. И вот что он сам рассказывал о процессе выбора модели: «Долго выбирал себе князь подходящего человека. По всем полкам ездил, никак не мог никого одобрить. Наконец, отобрали 18 человек посолидней и устроили смотр, на который приехали граф Витте, кн. Голицын и кн. Трубецкой. Мы при них надевали мундир императора Александра III, на меня мундир как раз пришёлся. Кн. Трубецкой остался мною доволен и велел сесть на коня. Как я служил по пехоте, то доложил, что никогда верхом не ездил. Гр. Витте приказал садиться. Лошадь не стояла смирно, мне было очень страшно. Три человека помогли сесть и держали меня, чтобы я не упал. Мне определили жалование по 90 руб. в месяц: 50 руб. выдавали на руки, а 40 оставляли в залог, что я не сбегу до окончания модели».

Итоговая сумма, затраченная на создание монумента, составила 1 млн 500 тысяч рублей. Массивная фигура императора Александра III была одета в парадную генеральскую форму: сапоги, шаровары и папаху. Фигура лошади также получилась довольно крупной, ее грива и хвост были коротко пострижены. На лицевой стороне постамента были помещены следующие слова: «Императору Александру III, Державному Основателю великаго Сибирскаго пути».

Споры о памятнике: мощь или нелепость?

Наконец, 5 июня 1909 года состоялось торжественное открытие памятника. В присутствии императора монумент был освящен митрополитом Антонием. На Знаменской площади состоялся церемониальный марш воинских частей, шефом которых был покойный император. Памятник получил крайне неоднозначные оценки в обществе. На монумент работы Трубецкого было сочинено множество памфлетов, что говорит о том, что памятник мало кого оставил равнодушным.

Сам Трубецкой, однако, не считал свое произведение неудачным: «Я хотел в образе Александра III представить великую русскую мощь, и мне кажется, что вся фигура императора на моем памятнике воплощает мою основную мысль» . В 1937 году памятник был убран с площади и помещен в запасники Русского музея. Оттуда он вернулся в город лишь в 1994 году: конная статуя императора была установлена перед Мраморным дворцом на Миллионной улице, где она находится и по сей день.

И снова конкурс!

Император Александр III вошел в русскую историю как Царь-Миротворец: в его правление страна не знала войн, что по достоинству было оценено народом. Также период 1881-1894 годов можно охарактеризовать такими явлениями, как стабильность внутриполитической жизни и устойчивый экономический рост. Именно за этот бесценный вклад в судьбу Отечества фигура императора была удостоена увековечения в столице Российской империи Петербурге.

На сегодняшний день перед российским обществом снова стоит вопрос о необходимости увековечить память русского царя. Российским военно-историческим обществом проведен конкурс проектов памятника, в основу которого легла модель Паоло Трубецкого с конкурсного этапа в 1899 году – та самая, которая хранится в запасниках Русского музея. Новый памятник планируется установить на территории Гатчинского дворца – резиденции, в которой Александр III проводил вместе с семьей осень, зиму и весну.

Обложка: Памятник Императору Александру III во дворе Мраморного дворца в Санкт-Петербурге (фото: « © Алексей Фёдоров, Wikimedia Commons » CC BY-SA 4.0)

Источник: ru.wikipedia.org