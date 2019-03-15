Почему Айвазовский выбросил в море ордена турецкого султана? Детство и вся жизнь великого художника неразрывно связаны с Крымом... На чтение: 2 минуты

Детство и вся жизнь великого художника неразрывно связаны с Крымом.

Адмирал русской живописи

Именно на крымской земле, в Феодосии, в семье армянского купца Константина Айвазяна (Гайвазовского) и родился в июле 1817 года будущий «адмирал» русской живописи. Мальчика назвали Ованесом, на русский манер его звали Иваном. Талантливого живописца заметили ещё в юные годы, а феодосийский градоначальник Александр Казначеев стал его первым покровителем и предложил учиться рисованию вместе со своими детьми. После уездного училища в Феодосии он учился в симферопольской гимназии. Дальше ему помогала Наталья Нарышкина, жена таврического губернатора. В 1833 году юношу зачислили на казённый кошт в Императорскую академию художеств.

В Петербурге Ованес Гайвазовский становится Иваном Айвазовским и попадает в пейзажный класс Максима Никифоровича Воробьёва. Не всё легко давалось ему во время учёбы. У молодого человека даже был конфликт с французским художником Филиппом Таннером, к которому он был приставлен учеником. Причина конфликта была проста: ученик превзошёл учителя. В 1837 году Айвазовский получил Большую золотую медаль и возможность совершить поездку по Крыму и Европе. Академию он окончил раньше на два года, так как преподаватели решили, что учёба в классах таланту больше не нужна.

До начала своих путешествий он принял участие в боевом походе русского флота под командованием прославленного адмирала Михаила Петровича Лазарева. Он был свидетелем и участником высадки русских войск на Кавказском побережье и смог зарисовать подробности кровавой схватки. Картины, написанные Айвазовским в итальянском путешествии (Венеция, Флоренция, Неаполь, Амальфи и Сорренто) и представленные на выставках в Риме и Неаполе, принесли ему большой успех.

Возвратился на родину молодой художник в зените славы. Он получил звание академика и императорским указом был причислен к Главному морскому штабу в качестве художника, получив право носить мундир Морского ведомства. Дальнейшая карьера живописца складывалась очень успешно. Он совершил целый ряд путешествий в составе Русского географического общества, побывал даже в Египте на открытии Суэцкого канала. Решив свои финансовые вопросы, Иван Константинович обосновался в Крыму, в родной Феодосии, где построил дом, который всегда был полон гостей. Со временем Айвазовский превратил его в частный музей, открытый для посетителей, и пристроил галерею. Сегодня это Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского.

Пощёчина султану

Наш рассказ будет неполным, если не упомянуть о случае, произошедшем с великим художником. Айвазовский был лично знаком с турецким султаном Абдул-Азизом, правившим с 1861 по 1876 годы. Знакомство организовал знаменитый османский архитектор армянского происхождения Саркис Балян. Айвазовский подарил ему одну из своих работ, а тот показал её турецкому султану.

Картина очень понравилась, и султан пригласил Айвазовского в Константинополь. То, что Айвазовский, к этому времени уже был широко известен в мире, тоже импонировало султану. Он заказал несколько картин, которые были написаны за короткое время. Всего было создано почти 30 работ с видами Константинополя и моря. Работа художника была щедро оплачена султаном. Айвазовский получил ценные подарки и два правительственных ордена «Меджидие» и «Османие» с бриллиантами.

В 1894-1896 годах по Османской империи прокатилась серия массовых убийств армян, которая по разным оценкам унесла жизни от 50 до 300 тысяч человек. В истории эта трагедия осталась как Хамидийская резня. Эта кровавая история произошла в правление султана Абдул-Гамида. Эти события так потрясли художника, что он пишет серию картин «Погром армян в Трапезунде», «Армян погружают на корабли», «Армян живыми бросают в Мраморное море» и ряд других. Но кульминацией этих событий стала акция, которую осуществил Айвазовский в Феодосии. Драгоценные ордена повесили на шею дворовому псу художника. Псину, украшенную османскими наградами, он водил по городу. Потом Айвазовский вышел в море на лодке и выбросил подарки и «кровавые знаки отличия». Это была моральная, гражданская и духовная позиция Ивана Константиновича.

Турецкому послу художник велел передать, чтобы в султанском дворце избавились от его картин. Но османский правитель не прислушался к этому мнению. И в наши дни работы Айвазовского выставляются во многих турецких музеях.

В 2018 году по всей нашей стране прошёл конкурс «Великие имена», по его итогам были определены имена выдающихся соотечественников, которые будут присвоены 46 аэропортам России. В конкурсе приняло участие 6 миллионов россиян. Это голосование коснулось и названия аэропорта города Симферополя. За присвоение аэропорту имени известного художника-мариниста, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Крымом проголосовало 133154 человека, или 52% респондентов. Так что теперь всех гостей Крыма будет встречать воздушная гавань имени Ивана Константиновича Айвазовского.

Обложка: А.В. Тыранов «Портрет И.К. Айвазовского», 1841 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru

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