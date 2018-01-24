Краткий курс истории. Великий Суриков 24 января (н. ст.) 1848 года родился Василий Иванович Суриков... На чтение: 1 минута

24 января (н. ст.) 1848 года родился Василий Иванович Суриков, русский художник, мастер масштабных исторических картин. Он происходил из казаков, но судьба вверила ему вместо шашки кисть и краски.

Из рода соратников Ермака

Василий Иванович родился в Красноярске и происходил из енисейских казаков. Донские казаки Суриковы покоряли Сибирь с Ермаком, а после гибели последнего пошли вверх по Енисею и основали Красноярские остроги. Характер будущего большого художника формировался среди суровой жизни Сибири, и те впечатления воплотились в мощных образах его картин. Василий Иванович рано увлекся творчеством (но часто разрисовывал мебель, за что был наказуем). Первые уроки живописи он получил в уездном училище, затем юноша работал писцом в губернском управлении. Его работы так понравились енисейскому губернатору, что тот нашел способ направить Сурикова в Академию художеств Петербурга.

Вольный художник

В процессе учебы Суриков очень много внимания уделял композиции фигур на полотне, за что однокашники прозвали его «композитором». В 1875 году, уже после получения аттестата, совет Академии художеств присудил Сурикову звание художника первого класса. Вскоре Василий Иванович получил заказ на роспись храма Христа Спасителя в Москве. За выполненную работу последовали первые крупные награды: золотая медаль и орден Святой Анны III степени. Но Суриков отказался от монументальной декоративной живописи. Москва полюбилась Василию Ивановичу, здесь он стал вольным художником и больше не выполнил ни одной работы на заказ. Суриков увлекся изображением старой Московской Руси, которое сочеталось с его детскими и юношескими сибирскими впечатлениями. Так, например, родилась картина «Боярыня Морозова», которую Третьяков вскоре купил за 15 тысяч рублей.

Страшная утрата

Тяжелейшим ударом для Сурикова стала смерть обожаемой супруги Елизаветы, с которой он прожил десять счастливых лет, с 1878 года. В браке у них родились две дочери, Ольга (1878–1958) и Елена (1880–1963). Василий Иванович выкинул все вещи, которые напоминали о жене, не тронул только детскую комнату. Страшная утрата едва не поставила крест на творчестве великого художника. Он всецело погрузился в воспитание дочерей и вскоре уехал в родной Красноярск. Там Енисей смыл все дурные мысли и вернул Сурикову желание работать, а еще родной брат Александр в беде не бросил, всячески хлопотал вокруг. Вместе с дочерьми Суриков отправился в поездку по Сибири искать типажи для масштабной картины «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем». За нее в 1893 году Сурикову присвоили звание академика, а полотно купил сам император. Потом были «Переход Суворова через Альпы» и «Степан Разин». Но на эти картины лег отпечаток еще одной большой утраты – смерти мамы. После обеих трагедий Суриков не делал попыток наладить личную жизнь. От предложений стать преподавателем отказывался, современники отмечали в нем дар уединения, а в творчестве Суриков не поддавался ни чьему влиянию. 19 марта 1916 года великий Василий Суриков оставил этот мир. Он похоронен рядом с женой на Ваганьковском кладбище.

Обложка: И.Е. Репин. Портрет В.И. Сурикова, 1877 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru