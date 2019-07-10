Дмитрий Милютин: последний генерал-фельдмаршал Российской империи 10 июля 1816 года родился Дмитрий Алексеевич Милютин – военный министр, историк и реформатор Ему русская армия обязана освобождением от косности и рекрутчины, модернизацией и победой в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Милютин играл ключевую роль в определении внешнеполитического курса страны на протяжении 60-70-х годов XIX века. Начало долгого пути Дмитрий Милютин родился в Москве и был старшим из трех братьев в дворянской семье. Средний брат Николай впоследствии приобретет известность как политический деятель эпохи Великих реформ, внесший значительный вклад в проведение крестьянской реформы 1861 года, а младший брат Владимир станет видным экономистом и публицистом. По материнской линии родственником братьев Милютиных был... На чтение: 4 минуты

10 июля 1816 года родился Дмитрий Алексеевич Милютин – военный министр, историк и реформатор

Ему русская армия обязана освобождением от косности и рекрутчины, модернизацией и победой в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Милютин играл ключевую роль в определении внешнеполитического курса страны на протяжении 60-70-х годов XIX века.

Начало долгого пути

Дмитрий Милютин родился в Москве и был старшим из трех братьев в дворянской семье. Средний брат Николай впоследствии приобретет известность как политический деятель эпохи Великих реформ, внесший значительный вклад в проведение крестьянской реформы 1861 года, а младший брат Владимир станет видным экономистом и публицистом. По материнской линии родственником братьев Милютиных был еще один выдающийся реформатор XIX века – николаевский министр государственных имуществ П.Д. Киселев.

Учился Д.А. Милютин в пансионе при Московском университете . Это учебное заведение по качеству образования и своему престижу приравнивалось к легендарному Царскосельскому лицею . По окончании пансиона в 1832 году Дмитрий переехал в Петербург и продолжил обучение в Военной академии. Помимо непосредственно военной службы Милютин занимался углубленным изучением геодезии и топографии. Тогда же (в 16 лет!) он написал свой первый научный труд «Руководство к съёмке планов», встреченный специалистами в данной области очень благосклонно. Получив чин поручика, в 1836 году Дмитрий Алексеевич поступил на службу в Генеральный штаб, но находился там недолго. Уже через три года он пожелал отправиться на Кавказскую войну для знакомства с методами ведения боевых действий в крайне сложном регионе. Участвуя в сражениях, он получил ранение в плечо. За отвагу был награжден двумя орденами – св. Станислава третьей степени и св. Владимира четвертой. Кроме того, Милютин произведен в чин капитана и пожалован Высочайшим благоволением.

Ценный опыт позволил Д.А. Милютину составить несколько записок, в которых он рассуждал о трудностях ведения войны с горцами. Дмитрий Алексеевич отмечал, что военных мер в данном случае недостаточно, завоеванные территории будут снова и снова поднимать восстания против захватчиков. Куда более разумно, на его взгляд, было бы сочетать завоевания с попытками учитывать специфику коренных кавказских народов, их традиции и религиозные особенности.

Источник: https://commons.wikimedia.org

Ученый и писатель

В 1840-х годах Милютин путешествовал по Европе, изучая военное дело. Природная наблюдательность позволила Дмитрию Алексеевичу отмечать сильные и слабые стороны армий других стран и выяснить, что Россия могла бы заимствовать для развития собственных вооруженных сил. Так, Милютин пришел к выводу, что русскую армию необходимо как можно скорее вооружить нарезным оружием по примеру Франции.

По возвращении на родину он преподавал на кафедре военной географии Военной академии Санкт-Петербурга и занимался научной деятельностью. Самый известный фундаментальный труд Милютина посвящен Итальянскому походу А.В. Суворова и носит название «История войны 1799 года между Россией и Францией в царствование императора Павла I» (1853). За эту работу Д.А. Милютин был награжден Демидовской премией и получил статус члена-корреспондента Петербургской Академии наук. Дмитрий Алексеевич восхищался Суворовым, его здоровым прагматизмом, стремлением уйти от излишней парадности в военном деле. Обладая глубокими знаниями военного дела и отличаясь рассудительностью и последовательностью, Милютин понимал, что именно такой подход сейчас и нужен русской армии. Умело переходя от теории к практике, он успешно применял свои знания на службе. Дмитрий Алексеевич стал «ученым консультантом» при тогдашнем военном министре В.А. Долгорукове, а в 1853 году сопровождал Николая I в поездке в Ольмюц и Потсдам, где велись переговоры с Австрией и Пруссией о возможности совместных действий в случае войны.

Милютин отличался прогрессивными взглядами, выступал сторонником последовательных преобразований, проводимых исключительно «сверху» (то есть правительством). Уже будучи военным министром, он взял под свою опеку не слишком успешную ранее газету «Русский инвалид» и стал ее единственным цензором. Стараниями Милютина газета превратилась в серьезное военное и политическое издание, на страницах которого поднимались актуальные вопросы общественной жизни, внутренней и внешней политики, активно обсуждалась подготовка реформ Александра II. Увы, тон газеты пришелся по вкусу далеко не всем: консервативные государственные деятели всячески противились выходу «Русского инвалида» в том виде, в котором желал его видеть Д.А. Милютин.

Почтовая марка к юбилею Д.А. Милютина

Источник: https://hobby-group.ru

Военный министр Российской империи

В своих мемуарах Милютин писал: «Вовсе не надо отдыхать, ничего не делая. Нужно только менять работу, и этого довольно. К старому прерванному труду вернешься со свежими силами». Руководствуясь этим девизом на протяжении всей своей жизни, он разворачивал бурную деятельность во всех интересовавших его сферах общественной и политической жизни.

В 1856 году Дмитрий Алексеевич составил две записки: «О необходимости разрешения вопроса о крепостном состоянии, с приведением данных по истории Австрии, Пруссии, Остзейских губерний» и «Мысли о невыгодах существующей в России военной системы». В них он рассуждал об экономической несостоятельности и политической опасности сохранения крепостного права. Крепостничество, по его мнению, являлось главным препятствием на пути к реорганизации армии. Данная точка зрения вызвала острое недовольство ряда влиятельных представителей дворянства, и Милютин подал в отставку, однако почти сразу после ухода со службы вернулся обратно в качестве начальника Главного штаба Кавказской армии. В 1859 году он участвовал в операции по взятию аула Гуниб и пленению лидера горцев имама Шамиля.

После успехов на кавказском театре боевых действий Д.А. Милютин получил чин генерал-адъютанта свиты Его Императорского Величества, в августе 1860 года был назначен товарищем (заместителем) военного министра Н.О. Сухозанета, а в ноябре 1861 года сам занял министерское кресло. На следующий год он представил Александру II доклад о своих планах, и документ получил одобрение императора.

Д.А. Милютин в отставке

Источник: https://krymology.info

Главной задачей Милютину представлялось создание массовой армии буржуазного типа. После отмены крепостного права рекрутчина не могла существовать долго. Кроме того, военный министр выступал за реорганизацию системы центрального военного управления и создание местных территориальных органов в виде военных округов. Подобные меры призваны были упростить командование вооруженными силами, сделать более оперативным руководство войсками, обеспечивая при этом в случае необходимости их быструю мобилизацию.

В 1864 году Милютин разделил империю на 10 военных округов: Петербургский, Финляндский, Рижский, Харьковский, Московский, Казанский, Кавказский, Оренбургский, Западно- и Восточно-Сибирский. Он целенаправленно шел к децентрализации управления и стремился дать больше полномочий военным на местах. Роль начальников военных округов значительно возросла. В то же время артиллерийское и военно-инженерное ведомства теперь стали напрямую подчиняться министру, чего не было ранее. Аппарат управления русской армией стал более подвижным и гибким, бюрократия была частично побеждена.

По замыслу Дмитрия Алексеевича, расположенные на европейской части России войска были разделены на полевые и местные. Высшей тактической единицей в пехоте и кавалерии стала дивизия, в артиллерийских и инженерных войсках – бригада. Следующей целью Милютина являлось приведение в действие «Устава о воинской повинности». Былые поражения в ходе Крымской войны , а также развернувшаяся в 1870-х годах франко-прусская война, за исходом которой внимательно наблюдала вся Европа, заставляли военного министра всерьез задумываться о том, готова ли Россия к очередным боевым действиям, достаточно ли сильна ее армия на данный момент.

У крепостной стены. Пусть войдут. В.В. Верещагин. Среднеазиатская серия. 1871 г.

Источник: https://gallerix.ru

Милютин оказывал всецелую поддержку покорителям Средней Азии, благодаря действиям которых границы страны расширились на юго-восток. По этому поводу он был вынужден неоднократно спорить с канцлером А.М. Горчаковым , который, по мнению военного министра, боялся испортить и без того напряженные отношения с Великобританией. Милютин постоянно напоминал о независимости внешнеполитического курса России. Он говорил: «Англичане не оглядываются на нас, завоевывая целые царства, занимая чужие города и острова, и мы не спрашиваем у них, зачем они делают это». Несмотря на то, что среднеазиатское направление внешней политики России на протяжении всего XIX века не утрачивало своей актуальности, именно при Д.А. Милютине и благодаря ему оно приобрело настолько важное значение. Растущая российская экономика требовала новых рынков сбыта, и в этом плане Средняя Азия являлась для империи довольно перспективным регионом.

Устав, изменивший армию

Говоря о реформах Дмитрия Алексеевича Милютина, чаще всего упоминают именно «Устав о воинской повинности» от 1 января 1874 года, хотя преобразования, проводимые военным министром, были гораздо шире. Например, Милютин заботился об уровне образования солдат и офицеров: благодаря его реформам доля грамотных в армии выросла вдвое. По приказу министра в частях создавались школы и курсы, открывались военные гимназии и юнкерские училища. Позитивные изменения затронули медицину: создание женских врачебных курсов, готовивших медперсонал для войск, нашло подтверждение в целесообразности в годы Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., когда удалось спасти множество раненых. Крайне непопулярные едва ли не с момента их создания военные поселения упразднялись. Наконец, усилиями Д.А. Милютина в армии были отменены бесчеловечные и унизительные наказания шпицрутенами и розгами. Кстати, это преобразование было созвучно с положениями судебной реформы 1864 года: суд «скорый, милостивый и правый» не предусматривал телесных наказаний. Таким образом, на посту военного министра Дмитрий Алексеевич Милютин преследовал две цели: укрепить вооруженные силы империи, но при этом облегчить для населения тяготы несения службы.

Проводы новобранца. И.Е.Репин. 1879 г.

Источник: https://muzei-mira.com

Возвращаясь к самому уставу 1874 года, необходимо отметить, что он менял сам принцип комплектования российской армии. Если ранее рекрутские наборы проводились только из податных сословий (крестьян и мещан), то отныне воинская повинность распространялась на все мужское население России. В первой статье документа написано: «Защита Престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного». По новому уставу впервые вводится институт «запаса» и сокращаются сроки прохождения службы. Служить полагалось 15 лет: 6 непосредственно в строю (для флота – на год дольше), а оставшиеся годы надлежало находиться «в запасе», то есть жить и работать дома, но быть готовым в случае мобилизации вернуться в действующую армию.

Эффективность военной реформы, хотя она и не была завершена полностью, явила себя в годы Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Модернизированная российская армия одерживала победы, логическим завершением которых стало подписание Сан-Стефанского мирного договора (его положения, к сожалению, будут пересмотрены в ходе Берлинского конгресса ) и полное восстановление авторитета Российской империи на международной арене. В ходе войны Александр II удостоил Дмитрия Алексеевича Милютина графского титула в знак признания его заслуг.

Устав о всесословной воинской повинности

Источник: https://elib.shpl.ru

Отставка графа Милютина

После трагической смерти Александра II и выхода консервативного «Манифеста о незыблемости самодержавия» Д.А. Милютин подал в отставку, понимая, что в его реформаторских идеях новый монарх нуждаться вряд ли будет. Большую часть времени Дмитрий Алексеевич стал проводить в своем крымском имении в Симеизе, но иногда бывал и в двух столицах.

На коронации Николая II в 1896 году Милютину была отведена почетная роль: в церемониальной процессии из Кремлевского дворца в Успенский собор он нес на алой бархатной подушке Большую Императорскую корону. Через два года Дмитрий Алексеевич принял участие в открытии памятника Александру II. В тот же день Милютин получил высший по табели о рангах чин, став последним в Российской империи генерал-фельдмаршалом.

Д.А. Милютин в Симеизе

Источник: https://rg.ru

Д.А. Милютин прожил долгую и насыщенную событиями жизнь, застал всех императоров XIX века, несколько войн и первую русскую революцию, оставил несколько томов воспоминаний. Дмитрий Алексеевич Милютин скончался 25 января 1912 года в своем крымском имении Симеиз, всего на два дня пережив горячо любимую жену, с которой они прожили вместе 69 лет. Супруги обрели покой на Новодевичьем кладбище в Москве. За годы лихолетья место захоронения Милютина было утрачено, в 2016 году Министр культуры РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский принял решение о восстановлении надгробий (кенотафа) Дмитрия Алексеевича и его супруги. На основе сохранившихся архивных фотографий Российское военно-историческое общество завершило воссоздание мемориальных надгробий.

Обложка: https://rg.ru