Российская империя никогда не платит контрибуций. История Парижского конгресса 1856 года 25 февраля 1856 года начал свою работу Парижский мирный конгресс по результатам неудачной для России Крымской войны... На чтение: 2 минуты

25 февраля 1856 года начал свою работу Парижский мирный конгресс по результатам неудачной для России Крымской войны .

Большая коалиция западных стран (прежде всего Англия, Франция, Пруссия, Австрия, Сардиния и Османская империя) хотели навязать России тяжелые условия мира. Союзники планировали лишить Россию южных территорий в Бессарабии, уничтожить целый город Николаев. Предполагался отказ России от земель, приобретенных в Закавказье, и выплата большой денежной контрибуции. Но самым болезненным требованием стал пункт о нейтрализации Черного моря. Фактически Россия лишалась возможности защищать свои интересы в регионе с помощью флота. Западные дипломаты просчитались, Российская империя никому никогда не платила контрибуций. Договор изменил международную обстановку и систему европейской дипломатии. Но все же в начале 1870-х годов благодаря искусству русских дипломатов удалось вернуть России и Черноморский флот, и утраченные территории.

Враждебная коалиция

Посланникам Российской империи графу А.Ф. Орлову (представителю знаменитого дворянского рода) и Ф.И. Бруннову предстояло встретиться с целой коалицией дипломатов из государств, которые вели против нас Крымскую войну. Самыми непримиримыми противниками наших дипломатов, на начавшемся конгрессе стали ожидаемо представители Великобритании и Австрии. Англичане прислали опытнейших интриганов – лорда Джорджа Вильерса Кларендона (дважды был главой МИД Британской империи) и Генри Уэлсли. От Австро-Венгрии выступал Карл Буоль, человек, некогда бывший послом в России и фактически нарушивший все свои обещания, данные ещё императору Николаю I , о возможной позиции Австрии в ходе войны. Во многом из-за позиции Австрии Россия потерпела поражение в войне.

Со стороны Франции присутствовал граф Александр Валевский, который по настоянию Наполеона III, вопреки ожиданиям англичан, оказывал умеренную поддержку русским послам и всякий раз смягчал чрезмерные требования австрияков и британцев. Присутствовали представители Сардинии, Османской империи и Пруссии, но серьезной роли они не играли, занимали в целом соглашательскую с мнением англичан позицию.

От неприемлемых условий – к договору

Англия, первоначально вообще не желавшая столь скорого мира, теперь откровенно стремилась к ослаблению России в бассейне Чёрного моря и подрыву её позиций на Кавказе, настаивала на демилитаризации Аландских островов. При поддержке австрийцев англичане требовали даже полного срытия русских укреплений по черноморскому побережью. Но Орлову при поддержке французов удалось вычеркнуть эти требования из договора. Принципиальным был и отказ от уплаты какой-либо контрибуции со стороны России. Австрия требовала отторжения от России всей Бессарабии и рассчитывала на присоединение к своим владениям Дунайских княжеств, но, не получив поддержки англичан, осталась ни с чем. Османская империя покорно выполняла требования английских послов.

Финальная версия договора, подписанного 30 марта 1856 года и получившего название «Парижского трактата», выглядела совсем не так, как рассчитывали наши враги. России пришлось пойти на серьезные уступки, главной из которых была даже не потеря территории, а пункт о запрете иметь Черноморский флот. Он больно ударил по обороноспособности страны. В то же время турки свой флот сохраняли, что ещё больше усугубляло положение. Помимо этого проливы Босфор и Дарданеллы закрывались для военных кораблей в мирное время (своего рода второй «замок» к черноморским дверям для России).

Кроме того, Россия отказывалась от укрепления Аландских островов; соглашалась на свободу судоходства по Дунаю; отказывалась от протектората над Валахией, Молдавским княжеством и Сербией, уступала Молдавскому княжеству свои владения в устьях Дуная и часть Южной Бессарабии, по ст. III возвращала занятые у Турции город и цитадель Карс вместе с «прочими частями оттоманских владений, занятых российскими войсками». В прочие земли входили Баязет, Ардахан, Кагызман, Олты и позиции в 5,5 км от Эрзурума. В обмен на это в соответствии со ст. IV Россия получала Севастополь, Балаклаву, Камыш, Керчь-Еникале, Кинбурн, «а равно и все прочие места, занятые союзными войсками».

Значение и последствия «Парижского трактата»

Император Александр II наградил вернувшихся в Россию Орлова и Бруннова за то, что они ценой немалых усилий смогли смягчить столь неприемлемые требования союзников по антироссийской коалиции. Отныне ситуация в Европе менялась, в прошлое уходили положения Венского конгресса 1815 года , и вплоть до конца франко-прусской войны в 1871 году Европа жила по условиям «Парижского трактата». Все усилия Российской империи, как военные, так и дипломатические были направлены на возвращение своего статуса на Черном море и на стратегическом юге страны.

Во многом неудачный исход Крымской войны заставил Россию двигаться вперед, искать новые пути во внутренней и внешней политике, в экономике. И эти усилия не прошли даром. Уже в 1871 году в Лондоне выдающемуся русскому дипломату князю Горчакову удалось добиться решения о возвращении России возможности строить и иметь на Черном море сколько угодно боевых кораблей. Чуть позже, после победы над Турцией, укрепился и суверенитет России над отторгнутыми по «Парижскому трактату» территориями, наметился и прирост владений Российской империи.

Обложка: Луи-Эдуард Дюбюф «Подписание Парижского мирного договора», 1856 год.

Источник: ru.wikipedia.org

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