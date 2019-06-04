Алексей Ермолов. Лев Кавказа, рожденный командовать армиями 4 июня исполняется 243 года со дня рождения одного из самых храбрых и прославленных русских полководцев – генерала Алексея Петровича Ермолова Всю свою сознательную жизнь Алексей Петрович посвятил России. С малых лет и до самой смерти он оставался верным солдатом Отечества, был участником всех войн, которые вела наша страна на протяжении его жизни. Он снискал себе славу жесткого, иногда даже жестокого, но смелого и справедливого полководца и управленца. Суворовым воспитан Алексей Ермолов родился 4 июня 1777 года в Москве. Семья была из мелких дворян, но несмотря на небольшой по тем временам достаток, мать будущего героя, Мария Каховская, была из знатного... На чтение: 3 минуты

4 июня исполняется 243 года со дня рождения одного из самых храбрых и прославленных русских полководцев – генерала Алексея Петровича Ермолова

Всю свою сознательную жизнь Алексей Петрович посвятил России. С малых лет и до самой смерти он оставался верным солдатом Отечества, был участником всех войн, которые вела наша страна на протяжении его жизни. Он снискал себе славу жесткого, иногда даже жестокого, но смелого и справедливого полководца и управленца.

Суворовым воспитан

Алексей Ермолов родился 4 июня 1777 года в Москве. Семья была из мелких дворян, но несмотря на небольшой по тем временам достаток, мать будущего героя, Мария Каховская, была из знатного рода – урожденная Давыдова. Поэтому Ермолов приходился дальним родственником многим известным людям своего времени. К примеру, Денис Давыдов , прославленный гусар и партизан Отечественной войны 1812 года , приходился ему двоюродным братом.

Источник: https://artefact.app

Отец воспитывал Алексея в строгости и с детства привил ему чувство любви к родине, почтения к истории и военной службе. С семи лет Алексей выбрал для себя карьеру военного. Как и все дворянские дети, был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк . Отличался большим рвением в учебе и службе, уже в 17 лет принял первый бой.

Под командованием величайшего полководца своего времени фельдмаршала А.В. Суворова Ермолов проявил исключительную храбрость во время Польской кампании 1794 года. За это Алексей Петрович был награжден орденом Святого Георгия IV степени в столь юном возрасте. Причем получил его из рук живой легенды – самого Суворова.

Затем Ермолов участвовал в Итальянских походах при штабе Австрийской армии, где мог познакомиться с тактикой австрийцев. А в 1796 году принимал участие в Персидском походе, где был награжден за отвагу при осаде Дербента.

После этого пошли годы опалы, Павел I не жаловал юного героя уволил его со службы и сослал. Однако новый император Александр I помиловал Ермолова, его талант снова стал востребован, у России появился новый опасный враг – Наполеон Бонапарт.

Гроза французов

«Мне 25 лет, недостает войны»

Из дневника А. П. Ермолова

Алексей Петрович участвовал во всех без исключения кампаниях против французов. Сражения при Прейсиш-Эйлау и Аустерлице , Амштеттене, Грейльсберге – в каждом из них отличился молодой подполковник.

Ермолов ведет солдат на батарею Раевского при Бородине. Источник: http://info.edu.turku.fi

Под Аустерлицем Ермолов, командовавший тогда конно-артиллерийской батареей, не поддался общей панике и под огнем и ударами кавалерии развернул орудия, до последней возможности сдерживал натиск французов. Весь личный состав погиб, под Ермоловым убило лошадь, он попал в плен. Чудом его смогли отбить наши гусары, и он тут же вернулся в строй.

По возвращении в Россию Ермолов уже был очень известным боевым командиром. Его безмерно уважали молодые офицеры, за его «русскость», он часто противостоял офицерам-«немцам». И к нему прислушивались старшие командиры, хоть и ладить с жестким Ермоловым было тяжело, он смог делом доказать свою компетентность. В 1808 году произведен в генерал-майоры.

Герой Отечественной войны

Начавшаяся вскоре Отечественная война 1812 года принесла подлинную славу, солдатскую и всенародную любовь герою-генералу. Ермолов отличился в деле у Заболотья, затем и в ходе Смоленского сражения . Тогда же генерал стал пользоваться большим расположением императора Александра I, мог ему писать и в целом стал «его человеком».

Источник: http://hrono.ru

Во время Бородинского сражения Ермолов буквально спас положение всем известной батареи Раевского. Алексей Петрович на коне лично возглавил контратаку русской пехоты, собрал отступающие полки и выбил французов с батареи. Во время знаменитого совета в Филях Ермолов настаивал на еще одном сражении. Не зря на знаменитом полотне он изображен стоящим и горячо протестующим против решения сдать Москву.

Затем были бои под Малоярославцем, Тарутином. А после того как француза выбили из России, Ермолов отправился в Заграничный поход русской армии .

Везде Ермолов (уже генерал-лейтенант) проявлял отменную храбрость и умело руководил войсками. После боя под Бауценом появилось донесение П. Х. Витгенштейна русскому императору: «Я оставил на поле сражения на полтора часа Ермолова, но он, удерживаясь на нем со свойственным ему упрямством гораздо долее, сохранил тем Вашему Величеству около 50 орудий». Под Кульмом , руководя гвардией, Ермолов буквально вырвал победу из рук французов. Именно ему император доверил составить манифест о взятии Парижа.

Ермолов на Кавказе. Источник: https://artefact.app

Затем Ермолов командовал в Польше, прикрывал Австрийскую границу. Пожалуй, нельзя было сыскать человека более доверенного для императора Александра I, чем Алексей Петрович Ермолов, это отмечал даже могущественный А.А. Аракчеев . Во время короткого отпуска решалась судьба о назначении Ермолова, и здесь выдалось совсем неожиданное заключение. Вместо должности военного министра, которую все прочили Ермолову, он получает назначение на Кавказ, о чем и сам просил, потому был не против.

«Проконсул Кавказа»

В 1816 году Ермолов становится наместником императора на Кавказе с исключительными полномочиями. Он обладал всей полнотой власти и даже вёл внешнеполитические переговоры. К примеру, провел переговоры с Персией в 1817 году, подтвердив границы России и заодно обеспечив безопасность Закавказью от внешнего вторжения. Здесь Алексей Петрович смог проявить себя как жесткий и умеющий добиваться цели дипломат, император был впечатлен и произвел Ермолова в звание генерала от инфантерии.

Источник: https://regnum.ru

Обезопасив себя о врага внешнего, Ермолов стал устраивать дела внутренние. В то время горцы часто восставали, на Кавказе было неспокойно, требовалось эту ситуацию переломить. И Ермолову это удалось. В России его стали называть «лев Кавказа» или «проконсул Кавказа» на древнеримский манер.

На деле Алексей Петрович действительно много сделал для Кавказа. Жесткими мерами он смог замирить большую часть горцев и принудить их к миру и верности России. Заложил крепости Нальчик, Грозная и Внезапная. Модернизировал Военно-Грузинскую дорогу , отстраивал города и инфраструктуру. И всё это проводилось без свойственных крупным чиновникам хищений и злоупотреблений. Наладив отношения с казаками, он расселил их по черноморской линии, обеспечив им льготы по плате за землю.

Ермолов в старости, 1860-й год. Источник: http://www.aif.ru

Сам он говорил об этом периоде своей жизни так: «Хочу, чтобы имя мое стерегло страхом наши границы крепче цепей и укреплений, чтобы слово мое было для азиатов законом, вернее неизбежной смерти. Снисхождение в глазах азиатов — знак слабости, и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены».

При этом он не злоупотреблял строгостью и властью, сами горцы его боялись и уважали, а через много лет пленный имам Шамиль сам просил о встрече с Ермоловым, – так высок был его авторитет даже после его долгого отсутствия на Кавказе.

После Кавказа

В 1827 году Алексея Петровича отозвали в Россию. Новый император Николай I не жаловал полководца. Долгое время Алексей Петрович занимал высокие государственные посты, работал на благо России в Государственном совете . В годы Крымской войны , 76-летний генерал возглавлял ополчение (это была почетная должность).

Памятник Ермолову в Орле. Источник: https://artefact.app

11 (23) апреля 1861 года Алексей Петрович Ермолов скончался в Москве. В свойственной манере он завещал похоронить себя как можно более просто: в солдатском гробу и с одним священником. Просил не устраивать пышных похорон и отпеваний, хотел только, чтобы его старые товарищи-артиллеристы пришли пронести гроб с его телом, думал не откажут.

Москва прощалась с генералом двое суток, а в Орле, где он завещал похоронить себя рядом с отцом, собралась огромная толпа. В столице – Санкт-Петербурге – портреты генерала вывесили во всех окнах и витринах магазинов. Россия искренне любила своего героя-генерала, душой преданного Отечеству. Останься он на Кавказе дольше, вероятно, будущих войн и восстаний можно было бы избежать. А имя генерала Ермолова, как и память о нем, до сих пор грозно реет над Кавказскими вершинами. Там говорят: кто из разбойников затеет злое дело, сквозь горный ветер до сих пор может слышать предупреждающий рык «льва Кавказа».

Обложка: http://www.aif.ru