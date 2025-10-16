Памятник императору Александру III В июне 2021 года в Гатчине был открыт памятник императору Александру III На чтение: 2 минуты

В июне 2021 года в Гатчине был открыт памятник императору Александру III.

Местом установки монумента была выбрана территория перед Большим Гатчинским дворцом. В основу памятника лёг эскиз скульптора Паоло Трубецкого . Тот проект Паоло подготовил ещё в 1899 году, когда принял участие в конкурсе по созданию монумента Александра III в Санкт-Петербурге. Но первый вариант не был утверждён, после чего Трубецкой подготовил новый - конную скульптуру. Именно этот памятник сейчас находится перед Мраморным дворцом Русского музея .

И вот, спустя более чем сто лет, Российское военно-историческое общество, Гатчинский музей-заповедник и Российское историческое общество решили вернуться к эскизу Трубецкого. И памятник был создан скульптором Владимиром Бродарским. Отталкиваясь от проекта Трубецкого, он в бронзе изобразил императора, сидящего в тронном кресле.

Образ России

Александр Романов родился 10 марта (26 февраля по старому стилю) 1845 года в Санкт-Петербурге. Поскольку он являлся вторым сыном императора Александра II и императрицы Марии Александровны, то изначально получил военно-инженерное образование традиционное для великих князей. Однако в 1865 году Александр стал цесаревичем после смерти старшего брата Николая. Получив необходимое для своего ранга образование, наследник престола получил статус наказного атамана всех казачьих войск. Кроме этого он командовал войсками Петербургского военного округа, а также Гвардейского корпуса. А в 1868 году вошёл в Государственный совет и Комитет министров.

Довелось цесаревичу принять участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов . Александр стоял во главе Восточного отряда Дунайской армии. Война произвела на наследника престола сильное впечатление, отразившееся впоследствии на его отношении к внешней политике. 1 (13) марта был убит император Александр II , а на следующий день новым правителем России стал Александр III. Он негативно относился к реформам отца, считая, что именно из-за них он и погиб. Кроме этого многочисленные преобразования стали плодородной почвой для революционных движений, а также ухудшили материальное положение простого народа. И государь начал постепенно сворачивать либеральные начинания своего предшественника. В его голове был сформирован чёткий образ России, державшейся на патриархально-отеческом самодержавии, религиозных ценностях, национально-самобытном общественном развитии и укреплении сословий. Начался разворот государственной политики с манифеста «О незыблемости самодержавия», изданном 29 апреля 1881 года.

Незыблемость традиций

Затем Александр III взялся за усиление роли местной и центральной администрации, а также полиции. После была введена жёсткая цензура и другие меры, укрепляющую власть. Всё это привело к тому, что революционное движение пошло на спад.

Разобравшись с этой проблемой, государь переключил внимание на помещиков и крестьян:

- Появился Дворянский поземельный банк и Крестьянский поземельный банк;

- Укрепилась крестьянская община;

- Был введён обязательный выкуп и снижение выкупных платежей;

- Появилась фабричная инспекция;

- Стартовала поэтапная отмена подушной подати.

Большое внимание государь уделил религиозным вопросам. Например, возросло количество церковно-приходских школ, закончилось строительство храма Христа Спасителя в Москве. При этом он ужесточил преследования и наказания сектантов и старообрядцев. Параллельно государь ограничил права избирателей из низших слоёв общества, распорядился восстановить закрытые судебные дела для политических процессов, а также ограничил функционал суда присяжных. Во время правления Александра III появилось Русское историческое общество, а также Исторический музей в Москве. При нём был существенно упрощён церемониал, сокращён штат министерства двора, а казённые деньги находились под строгим учётом.

При Александре III простой народ, несмотря на ограничения свобод, стал жить лучше. Это произошло благодаря покровительству сельскому хозяйству и промышленности. Россия стал одним из крупнейших экспортёров сельскохозяйственной продукции в мире. Сильный рост произошёл в металлургии, что повлекло за собой расширение сети железных дорог на 47%.

Уделяя большое внимание внутренней политики, не забывал государь и о внешней. И в историю он вошёл как царь-Миротворец. При нём Россия не участвовала в каком-либо крупном вооружённом конфликте. Единственное исключение - сражение на Кушке в 1885 году, после чего к России присоединились земли Средней Азии. Это повлекло за собой недовольство англичан, но конфликт был улажен мирным путём.

17 октября 1888 года произошла железнодорожная катастрофа недалеко от станции Борки . И государю пришлось на протяжении получаса держать на себе крышу вагона, спасая жену Марию Фёдоровну, детей и свиту. После этого Александр III в представлении народа стал не просто царём, а настоящим богатырём. И он, обладая ростом в 193 сантиметра, соответствовал этому образу. Мог пальцами согнуть монету и сломать подкову. При этом государь занимался живописью, коллекционировал картины и предметы искусств. Он профессионально играл на нескольких музыкальных инструментах и держал духовой оркестр. Кроме этого император был заядлым охотником и рыболовом.

Однако тот подвиг (спасение императорской семьи воспринималось как чудо) сильно ударил по здоровью императора - начала прогрессировать почечная болезнь. 1 ноября (20 октября по старому стилю) Александр III умер в Крыму от последствий нефрита. Похоронен государь в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.