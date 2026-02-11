Русско-турецкая война 1877–1878 годов Русско-турецкая война 1877–1878 гг. – война между Российской империей и союзными ей балканскими государствами с одной стороны, и Османской империей – с другой. Победа в этой войне обеспечила России возврат южной части Бессарабии и присоединение Карса, Ардагана и Батума.

ХОД СОБЫТИЙ

Невозможность мирными средствами улучшить положение христиан на Балканах, подъём национального самосознания в балканских странах привели к тому, что в апреле 1877 г. Россия объявила Турции войну. Русская армия форсировала Дунай, захватила Шипкинский перевал, после пятимесячной осады принудила турецкую армию Осман-паши к капитуляции в Плевне. Численность российского экспедиционного корпуса на Балканах начале войны составляла около 185 тыс. человек, а к концу войны она достигла полумиллиона. Рейд через Балканы, в ходе которого русская армия разбила последние турецкие части, привёл к выходу Османской империи из войны.

По итогам войны был заключен Сан-Стефанский прелиминарный договор. Однако его условия вызвали остро негативную реакцию великих держав, опасавшихся чрезвычайно возросшего влияния России на Балканах. Они вынудили Россию пойти на пересмотр договора, и он фактически был заменен подписанным на Берлинском конгрессе Берлинским трактатом 1/13 июня 1878 г. В итоге приобретения России и воевавших на стороне России за свою независимость балканских государств были сильно урезаны, а Австро-Венгрия и Англия получили даже определенные приобретения от войны, в которой не принимали участия. Была восстановлена государственность Болгарии, увеличена территория Сербии, Черногории и Румынии. При этом турецкая Босния и Герцеговина отходили к Австро-Венгрии.

ШИПКА

Заняв Тырнов, генерал Гурко собрал сведения о неприятеле и 28 июня двинулся на Казанлык, в обход Шипкин-ского перевала. В сильную жару и по горным тропинкам Передовой отряд прошел 120 верст в 6 дней. Двойная атака Шипки с севера (5 июля) и юга (6-го) успехом не увенчалась. Тем не менее известие о переходе Гурко за Балканы до того подействовало на турок, что занимавший Шипку их отряд покинул свою прекрасную позицию, бросил на перевале всю свою артиллерию и отступил к Филиппополю.

7 июля Шипка была взята без боя. Мы лишились около 400 человек и захватили на перевале 6 орудий и до 400 пленных. […]

К вечеру 17-го отряды Гурко вошли в соприкосновение с противником. 18-го и 19-го произошел ряд боев, для нас в общем удачных. 4-я стрелковая бригада прошла за сутки 17 – 18 июля по горам 75 верст. 18 июля у Ени-Загры стрелки сбили турецкий отряд, захватив 2 орудия и потеряв 7 офицеров, 102 нижних чина. 19 июля произошел упорный бой у Джуранлы, где мы лишились 20 офицеров, 498 нижних чинов, но перебили до 2000 турок. При Эски-Загре болгарское ополчение лишилось 34 офицеров и 1000 нижних чинов, здесь лег весь цвет офицерства туркестанских стрелков. Однако мы потерпели неудачу у Эски-Загры, где было разгромлено болгарское ополчение. 19 июля войска Гурко отошли к Шипке и Ханикиою. Они рисковали оказаться в безвыходном положении, но Сулейман не преследовал, увлекшись избиением болгарского населения, и мы могли сохранить Шипку. Это было единственным, зато крупным положительным результатом летнего перехода Балкан: удержав Шипку, мы разъединили действия всех трех турецких армий. Слабый числом отряд Гурко сделал все, что мог сделать, и с честью вышел из своего затруднительного положения. […]

Потеряв 19 дней после дела под Эски-Загрой (когда он мог почти беспрепятственно овладеть Шипкой), Сулейман 7 августа с 40000 при 54 орудиях подошел к Шипкинскому перевалу. Войска Радецкого, защищавшие Балканы, а кроме того имевшие задачей прикрывать левый фланг Плевненской группы и правый – Рущукского отряда, были разбросаны на фронте 130 верст от Сельви до Кесарева. На самой Шипке находилось 4000 человек (Орловский полк и остатки болгарского ополчения) при 28 орудиях. Потратив еще один день, Сулейман штурмовал 9 августа в лоб сильнейшую часть русских позиций на перевале.

Так началось знаменитое шестидневное шипкинское сражение. Атаки следовали за атаками, табор шел за табором. Расстрелявшие свои патроны, томимые жестокой жаждой, защитники «Орлиного гнезда» – орловцы и брянцы – отбивались камнями и прикладами. 11 августа Сулейман уже торжествовал победу, но тут в решительную минуту, как гром с ясного неба, грянуло «ура!» 4-й стрелковой бригады, молниеносным маршем прошедшей 60 верст в сорокаградусный зной. Шипка была спасена – и на этих раскаленных утесах 4-я стрелковая бригада заслужила свое бессмертное наименование «Железной бригады».

Сюда прибыла 14-я дивизия генерала Драгомирова, сам Радецкий лично стал управлять боем, и 13 августа горнисты сулеймановских таборов заиграли отбой. 9 августа мы имели к вечеру 6000 человек, у штурмовавших турок было 28000 и 36 орудий. 10 августа Радецкий двинул на Шипку резервы; турки, отраженные накануне, весь день вели артиллерийский бой. 11 августа было критическим днем. Русская позиция была охвачена с трех сторон. 16-й стрелковый батальон подоспел в критический момент на крупах казачьих лошадей, с места ринувшись в штыки. 12 августа подошла 2-я бригада 14-й дивизии, а 13 августа и Волынский полк. Радецкий перешел в контратаку (лично повел в штыки роту житомирцев). 13 и 14 августа велись бои с переменным успехом. Был ранен Драгомиров, а командир 2-й бригады 9-й дивизии генерал Дерожинский убит. Наш урон: 2 генерала, 108 офицеров, 3338 нижних чинов. Турки показали свой в 233 офицера и 6527 нижних чинов, но на самом деле он вдвое больше — в письме Сераскириату Сулейман требовал срочно 12000 — 15000 человек на пополнение убыли. Чтобы иметь понятие об условиях защиты Шипки, достаточно заметить, что воду для наших раненых приходилось доставлять за 17 верст!

Керсновский А.А. «История русской армии»

http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/10.html

ОГРАНИЧЕНИЯ НА МОРЕ

С начала русско-турецкой войны 1877–1878 гг. энергия, изобретательность и настойчивость Макарова нашли новое применение. Как известно, в силу Парижского трактата 1856 г., Россия была лишена права иметь в Черном море боевой флот, и хотя этот трактат и был в 1871 г. аннулирован, все же создать к началу русско-турецкой войны сильный военный флот на Черном море Россия не успела и, кроме плавучих батарей, деревянных корветов и нескольких шхун, ничего там не имела. Турция же к этому времени располагала большим флотом с сильной артиллерией. На Черном море она могла использовать 15 броненосцев, 5 винтовых фрегатов, 13 винтовых корветов, 8 мониторов, 7 бронированных канонерских лодок и большое число мелких судов.

Соотношение сил на Черном море было далеко не в пользу России. Нужно было при малочисленности морских сил найти эффективные методы борьбы с сильным флотом Турции. Решение этой проблемы было найдено Макаровым.

Пантелеев Ю.А. «Выдающийся русский флотоводец С.О. Макаров»

http://flot.com/history/b-makarov.htm

КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ МАКАРОВ

В конце 1876 г. выяснилась неизбежность войны с Турцией. Макаров получил в командование пароход «Великий князь Константин». После упорной борьбы он осуществил свою идею вооружить пароход быстроходными минными катерами, поднимаемыми на специальных шлюпбалках, и поставил на нем артиллерию из 4-дюймовых нарезных орудий и одной 6-дюймовой мортиры. Сперва катера были вооружены шестовыми и буксирными минами, для использования которых требовалось, чтобы катер приближался почти вплотную к неприятельскому судну.

Первая атака такими минами была произведена 12 мая 1877 г. на турецкий сторожевой пароход. Мина коснулась его борта, но не взорвалась из-за неисправности запала (как показало исследование, 30% запалов не взрывалось вследствие небрежной их выделки). Сулинская атака 9 июня также не удалась. 24 августа была произведена минная атака на Сухумском рейде: турецкий броненосец получил повреждение, но не затонул и был отведен турками на буксире в Батум. Хотя в Николаеве на складе были самодвижущиеся мины [торпеды] Уайтхеда, их отпустили Макарову лишь в июле 1877 г., т.е. почти через четыре месяца после начала войны, считая, что мины, стоившие по 12000 рублей за штуку, «слишком дороги, чтобы их тратить».

Торпедная атака, предпринятая в ночь на 28 декабря, не удалась: торпеды не попали в неприятельский броненосец и выскочили на берег. Зато следующая торпедная атака увенчалась успехом. В ночь на 26 января 1878 г. на Батумском рейде был атакован и потоплен турецкий сторожевой пароход. Самым блестящим делом Макарова было отвлечение неприятельского броненосца, назначенного сторожить отряд полковника Шелковникова (последнему предстояло отступить под давлением превосходящих сил турок по узкой дорого, шедшей по краю отвесного, возвышавшегося над морем утеса). Макаров вызвал погоню броненосца за «Константином», а в это время Шелковников, не замеченный, провел свой отряд без всяких потерь. За блестящие действия парохода «Константин» Макаров получил высшие в его чине боевые награды (Георгия 4-й степени и золотое оружие) и был сверх того произведен в чин капитан-лейтенанта, а затем капитана 2-го ранга и удостоен звания флигель-адъютанта.

Крылов А.Н. «Вице-адмирал С.О. Макаров»

http://rusk.ru/st.php?idar=322257

САН-СТЕФАНСКИЙ ПРЕЛИМИНАРНЫЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

СТАТЬЯ Х

Блистательная Порта будет иметь право пользоваться проходом чрез Болгарию для перевоза по определенным путям войск, военных припасов и провианта в области, находящиеся за пределами Княжества, и обратно. В течение трех месяцев со времени ратификации настоящего акта, во избежание затруднений и недоразумений в применении сказанного права, условия пользования им будут определены, по соглашению Блистательной Порты с управлением в Болгарии, особым уставом, обеспечивающим, между прочим, военные нужды Блистательной Порты.

Само собой разумеется, что вышеозначенное право распространяется исключительно на оттоманские регулярные войска, иррегулярные же – баши-бузуки и черкесы – безусловно будут исключены из него. […]

СТАТЬЯ XII

Все крепости на Дунае будут срыты. Впредь на берегах этой реки не будет более укреплений; не будет также в водах румынского, сербского и болгарского княжеств военных судов, кроме обычных стационеров и мелких судов, предназначаемых для надобностей речной полиции и таможенного управления. […]

СТАТЬЯ XXIV

Босфор и Дарданеллы будут открыты, как во время войны, так и во время мира, для торговых судов нейтральных держав, приходящих из русских портов или отправляющихся в оные. Вследствие сего Блистательная Порта обязуется впредь более не установлять недействительной блокады портов Черного и Азовского морей, как несоответствующей точному смыслу декларации, подписанной в Париже

4(16) апреля 1856 г. […]

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/stefano.htm

ОТ САН-СТЕФАНО К БЕРЛИНУ

19 февраля 1878 г. в Сан-Стефано был подписан мирный договор. По его условиям Болгария получила статус автономного княжества. Сербия, Черногория и Румыния обрели полную независимость и значительные территориальные приращения. России возвращалась Южная Бессарабия, отторгнутая по Парижскому договору, и передавалась Карсская область на Кавказе. Временная русская администрация, управлявшая Болгарией, разработала проект конституции. Болгария провозглашалась конституционной монархией. Гарантировались права личности и собственности. Русский проект был положен в основу болгарской конституции, принятой Учредительным собранием в Тырново в апреле 1879 г.

Англия и Австро-Венгрия отказались признать условия Сан-Стефанского мира. По их настоянию летом 1878 г. состоялся Берлинский конгресс с участием Англии, Франции, Германии, Австро-Венгрии, России и Турции. Россия оказалась в изоляции и была вынуждена пойти на уступки. Западные державы категорически возражали против создания единого Болгарского государства. В итоге Южная Болгария осталась под властью Турции. Русским дипломатам удалось добиться лишь того, что в состав автономного Болгарского княжества были включены София и Варна. Территория Сербии и Черногории была значительно урезана. Конгресс подтвердил право Австро-Венгрии оккупировать Боснию и Герцеговину.

В докладе царю глава русской делегации канцлер A.M. Горчаков написал: «Берлинский конгресс есть самая черная страница в моей служебной карьере!»

Царь пометил: «И в моей тоже».

Берлинский конгресс, несомненно, не украсил дипломатическую историю не только России, но и западных держав. Движимые мелкими сиюминутными расчетами и завистью к блистательной победе русского оружия, правительства этих стран продлили турецкое владычество над несколькими миллионами славян.

И все же плоды русской победы были уничтожены лишь отчасти. Заложив основы свободы братского болгарского народа, Россия вписала славную страницу в свою историю. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. вошла в общий контекст эпохи Освобождения и стала ее достойным завершением.

Боханов А.Н., Горинов М.М. «История России с начала XVIII до конца XIX века»

http://kazez.net/book_98689_glava_129_%C2%A7_4._Russko_-_ture%D1%81kaja_vojj.html

БЕРЛИНСКИЙ ТРАКТАТ

[…] СТАТЬЯ I

Болгария образует из себя княжество самоуправляющееся и платящее дань, под главенством е.и.в. султана; она будет иметь христианское правительство и народную милицию. […]

СТАТЬЯ III

Князь Болгарии будет свободно избираем населением и утверждаем Блистательной Портой с согласия держав. Ни один из членов династий, царствующих в великих европейских державах, не может быть избираем князем Болгарии. В случае, если звание князя болгарского останется незамещенным, избрание нового князя будет произведено при тех же условиях и в той же форме. […]

СТАТЬЯ V

В основу государственного права Болгарии будут приняты следующие начала: Различие в религиозных верованиях и исповеданиях не может послужить поводом к исключению кого-либо, или непризнанию за кем-либо правоспособности во всем том, что относится до пользования правами гражданскими и политическими, доступа к публичным должностям, служебным занятиям и отличиям или до отправления различных свободных занятий и ремесел в какой бы то местности ни было. Всем болгарским уроженцам, а равно и иностранцам обеспечиваются свобода и внешнее отправление всякого богослужения; не могут быть также делаемы какие-либо стеснения в иерархическом устройстве различных религиозных общин и в сношениях их с их духовными главами. […]

СТАТЬЯ XIII

На юг от Балкан образуется провинция, которая получит наименование «Восточной Румелии» и которая останется под непосредственною политическою и военною властью е.и.в. султана на условиях административной автономии. Она будет иметь генерал-губернатором христианина. […]

СТАТЬЯ XXV

Провинции Босния и Герцеговина будут заняты и управляемы Австро-Венгрией. […]

СТАТЬЯ XXVI

Независимость Черногории признается Блистательной Портой и всеми теми высокими договаривающимися сторонами, которые еще ее не признавали. […]

СТАТЬЯ XXXIV

Высокие договаривающиеся стороны признают независимость Сербского княжества […]

СТАТЬЯ LVIII

Блистательная Порта уступает Российской империи в Азии территории Ардагана, Карса и Батума, с портом последнего, равно как и все территории, заключающиеся между прежней русско-турецкой границей и следующей пограничной чертой. […]

СТАТЬЯ LX

Долина Алашкерта и город Баязет, уступленные России статьей XIX Сан-Стефанского договора, возвращаются Турции. […]

Обложка: В.В. Мазуревский «Дело при селении Телише в 1877 году», 1888 год (@ Государственный Русский музей)

Источник: rusmuseumvrm.ru