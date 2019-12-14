Простить декабристов: как Александр II объявил амнистию главным бунтовщикам XIX века В 1856 году по случаю своей коронации император Александр II даровал амнистию декабристам. К тому моменту из всех причастных к восстанию 14 декабря 1825 года в живых осталось 43 человека, но не все смогли вернуться из Сибири домой. Отпустить по случаю коронации В 1837 году будущий император Александр Николаевич совершил большое путешествие по России, на которое ранее не решался никто из его предшественников. С мая по сентябрь он посетил тридцать губерний, а главное – добрался до Урала и Сибири. Сопровождал цесаревича наставник и близкий друг поэт В.А. Жуковский. Около четырех часов дня 26 мая наследник престола въехал в Сибирь. Самыми... На чтение: 3 минуты

В 1856 году по случаю своей коронации император Александр II даровал амнистию декабристам. К тому моменту из всех причастных к восстанию 14 декабря 1825 года в живых осталось 43 человека, но не все смогли вернуться из Сибири домой.

Отпустить по случаю коронации

В 1837 году будущий император Александр Николаевич совершил большое путешествие по России, на которое ранее не решался никто из его предшественников. С мая по сентябрь он посетил тридцать губерний, а главное – добрался до Урала и Сибири. Сопровождал цесаревича наставник и близкий друг поэт В.А. Жуковский.

Около четырех часов дня 26 мая наследник престола въехал в Сибирь. Самыми отдаленными пунктами его путешествия были Тобольск и Курган, где отбывали ссылку некоторые декабристы. Александр Николаевич изъявил желание встретиться с ними, а организацию взял на себя Жуковский. Цесаревич увидел ссыльных после обедни в Троицкой церкви Кургана. Присутствовали там шестеро декабристов: Н.И. Лорер, В.Н. Лихарев, М.А. Назимов, М.М. Нарышкин, А.Е. Розен и И.Ф. Фохт. Свои впечатления о встрече изложил впоследствии Н.И. Лорер: «Тут, в храме божием, имели мы счастие в первый раз видеть нашего любезного наследника. Он стоял на ковре один, скромно и усердно молился. Ему едва минуло 18 лет, и он был прекрасен… Жуковский собрал нас в кучу и поставил поближе к наследнику. Вот надежда России, вот наша надежда! Мы искренне желали ему счастия, благополучия и благословения божия. По окончании обедни наследник пристально посмотрел на нас, поклонился и вышел из церкви». О том, какое мнение у него сложилось о декабристах, цесаревич не распространялся, однако с большим рвением поддерживал попытки своего учителя Жуковского облегчить их участь. Неслучайно после путешествия наследника Николай I сократил многим ссыльным сроки наказания и допустил их до службы.

Великий князь Александр Николаевич, наследник русского престола

Источник: pinterest.ru

Российским императором Александр II стал чуть менее чем через двадцать лет, в 1855 году. В день коронации он позволил декабристам, находящимся в Сибири, вернуться домой. До амнистии дожили 43 декабриста, многие из которых большую часть своей жизни уже провели вдали от европейской части России. Правом уехать воспользовались не все, и у каждого на то были свои причины.

Забытый авантюрист

Одним из декабристов, оставшихся после амнистии в Сибири, стал Александр Николаевич Луцкий. Унтер-офицер, происходивший из семьи бедных служилых дворян, не состоял ни в каком тайном обществе, поэтому большинству декабристов был неизвестен. Это не помешало Луцкому вести себя шумно и вызывающе на Сенатской площади: он обозвал петербургского генерал-губернатора М.А. Милорадовича изменником, призывал колоть врага и кричал «Государь у нас – Константин», имея в виду отрекшегося от престола Константина Павловича.

Декабрист А.Н. Луцкий

Источник: schkolazhizni.ru

После расследования Александра Луцкого приговорили к смертной казни, а затем приговор был изменен на каторгу. В Тобольск Луцкого отправляли вместе с уголовными ссыльными, и в течение всего пути ему предстояло передвигаться в ножных кандалах. На время дневного перехода заключенных заковывали еще и в наручные кандалы и пристегивали к длинной веревке, так называемому «канату». По дороге Луцкий заметил ссыльного, с которым они были очень похожи внешне. «Товарища по несчастью» звали Агафон Непомнящий, и наказание у него было сравнительно мягким – не каторга, а поселение. Декабрист предложил ему обменяться именами, заплатив за подлог 60 рублей. Под Томском Непомнящий «превратился» в Луцкого, а наш герой отправился на поселение, где прожил почти год. После раскрытия тайны Александр Луцкий был приговорен к ста ударам розгами и отправлен на Ново-Зерентуйскую каторгу.

Удивительно, однако даже разоблачение не заставило Луцкого бросить мысли о побеге. В 1830 года он сбежал с каторги, в течение нескольких месяцев скитался по Сибири, пока вновь не был пойман. Теперь декабриста приговорили к битью плетьми и приковали к тележке. Освободиться от каторжных работ он смог лишь спустя девятнадцать лет и поселился при Култуминском руднике.

Этапирование осужденных в Сибирь

Источник: vyatkawalks.ru

В 1857 году Луцкий был амнистирован, правда, поговаривали, что о таком опасном «рецидивисте» поначалу вообще забыли и не включили в официальный указ. К тому времени Александр Николаевич успел обзавестись семьей и собирался немедленно отправиться вместе с женой и детьми в Новгородскую губернию. Увы, из-за болезни детей далеко уехать не получилось. Семейство остановилось в Иркутске, где провело почти год. За это время у Луцких закончились все деньги, а ждать помощи им было неоткуда. Пришлось возвращаться в Забайкалье и налаживать свою жизнь там. По злой иронии судьбы Александр Луцкий, более других желавший и пытавшийся покинуть чужие места, оказался последним по времени декабристом, который жил и скончался в Сибири в 1882 году.

Последний декабрист

Случалось и так, что декабристы, напротив, наотрез отказывались покидать Сибирь. Возвращаться в европейскую часть России не желал и Дмитрий Иринархович Завалишин. Участником восстания на Сенатской площади он не был, но идеи о свержении существующего строя разделял. До событий 14 декабря 1825 года Завалишин был известен как выпускник Морского кадетского корпуса, один из самых юных лекторов (преподавать он начал в возрасте шестнадцати лет) и участник кругосветного плавания на фрегате «Крейсер» под командованием М.П. Лазарева.

В 1820-х годах Дмитрий Иринархович познакомился с поэтом Кондратием Рылеевым (его в 1826 году приговорят к высшей мере наказания), а в ноябре 1825 года отбыл в отпуск в Казанскую и Симбирскую губернии, где и находился во время восстания. Завалишина арестовывали дважды: в январе и марте 1826 года, в конечном счете предъявив ему обвинение в «согласии с умыслом цареубийства».

Дмитрий Иринархович Завалишин

Источник: upload.wikimedia.org

Новость об амнистии застала Дмитрия Иринарховича в Чите. Известие он получил поздно вечером и тотчас же начал принимать поздравление от всех, кто его знал: от губернского почтмейстера до простых крестьян. На следующий день к нему даже явился соборный протоиерей со всем городским духовенством и стал служить молебен. Но всеобщей радости Завалишин не разделял. Сибирь он покидать не стремился, да к тому же постоянно писал критические статьи о деятельности местного генерал-губернатора, считая своим долгом обличать злоупотребления власти.

Упорство Дмитрия Завалишина привело к уникальной в нашей истории ситуации: он был первым, кого сначала отправили в сибирскую ссылку, а затем принудительно в 1863 году выслали из Читы (по требованию того самого генерал-губернатора) – сначала в Казань, а затем в Москву. И это при том, что другим декабристам не позволялось останавливаться в двух столицах даже на лечение. Освоившись в Первопрестольной, он вновь принялся за писательство: публиковал в крупных изданиях статьи и воспоминания о жизни в ссылке. Дмитрий Иринархович Завалишин ушел из жизни в 1892 году – последним из всех декабристов.

Декабристы на мельнице в Чите. Художник Н.П. Репин

Источник: pinterest.ru

Обложка: Декабристы на Сенатской площади. Художник В.Ф. Тимм. Источник: upload.wikimedia.org

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