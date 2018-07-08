Краткий курс истории. Исаакиевский собор 8 июля (н. ст.) 1819 года принято считать днем рождения Исаакиевского собора... На чтение: 1 минута

8 июля (н. ст.) 1819 года принято считать днем рождения Исаакиевского собора, крупнейшего православного храма Санкт-Петербурга.

История создания

Исаакиевский собор сегодня признан одним из самых больших храмов Санкт-Петербурга. Но начиналось все совсем иначе. Сначала на этом месте появилась простая деревянная церковь в честь византийского святого Исаакия Далматского, день памяти которого соответствует дню рождения Петра Великого . Храм предназначался для строителей Адмиралтейской верфи, в 1710 году в нем начали проводить службы. Важным событием в истории этой церкви стало венчание в ней Петра I со своей второй супругой, Екатериной Алексеевной , в 1712 году.

В 1717 году было начато строительство другой церкви, так как первая обветшала и уже не вмещала быстро растущее население города. Вторая церковь, уже каменная, возводилась на берегу Невы, всего в 20 метрах от берега, и позже на этом месте появился знаменитый Медный всадник .

Во второй половине XVIII века возвели третью церковь, но она всем не понравилась, и ей вынесли приговор: не соответствует парадной застройке города.

Новый проект

Было принято решение возвести новый храм. Программу конкурса составили в Академии художеств . Александр I лично взялся все контролировать и утвердил программу конкурса. Лучшие архитекторы приняли в нем участие. Александр I отнесся к работам критически: они не учитывали его пожелания о перестройке старого собора и предполагали строительство нового. В 1813 году снова было предложено проводить конкурс, на прежних условиях. В этот раз к нему примкнул молодой французский архитектор Огюст Монферран. Он представил царю свои варианты, которые в целом тот одобрил, и было предложено готовиться к перестройке Исаакиевского собора. 8 июля (н. ст.) 1819 года состоялась его торжественная закладка.

Сам Монферран только в 1820 году представил окончательный проект, но специалистами были высказаны замечания и отмечены ошибки. Александр I, узнав об имеющихся проблемах, распорядился внести исправления в проект. Итоги конкурса не воодушевили организаторов, и было предложено проект отложить до февраля 1824 года. Окончательный и утвержденный императором проект появился в марте 1825 года. Строительство стало так называемым долгостроем. Шестнадцать лет велись работы, и только в 1841 году приступили к оформлению интерьеров. Проект декора и общая концепция росписей рассматривались Синодом и утверждались императором. Торжественное освящение состоялось в 1858 году. На открытии собора присутствовали Александр II и члены императорской семьи.

Дальнейшая судьба собора

В самом начале XX века безрезультатно обсуждался вопрос об изменении двойного подчинения собора: Министерству внутренних дел и духовному ведомству. После революции 1917 года здание и имущество были национализированы, а с декабря 1919 года переданы в пользование прихожан собора. Великая Отечественная война не пощадила собор, и он значительно пострадал от бомбежек и артобстрела. До сих пор на некоторых стенах и колоннах здания видны следы от снарядов. Тем не менее собор выстоял и даже сохранил в своем помещении многие экспонаты музеев Ленинградской области. С 1948 года работает как музей «Исаакиевский собор». На куполе после реставрационных работ появилась смотровая площадка, с которой открывается прекрасная панорама города. В настоящее время в соборе регулярно проходят богослужения.

Обложка: Исаакиевский собор на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге (фото: «© Алексей Фёдоров, Wikimedia Commons» CC BY-SA 4.0)

Источник: commons.wikimedia.org