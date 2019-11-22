Одарить по-царски: какие подарки получали и преподносили русские правители 24 ноября 1773 года Григорий Орлов дарит Екатерине II бриллиант весом 190 карат в день ее именин. Это далеко не единственный случай, когда российским правителям преподносили подарки – не только дорогие по стоимости, но и дорогие их сердцу Щедрость фаворита Алмаз, привезенный графом Орловым в подарок императрице, имеет индийское происхождение, причем считается самым крупным и качественным из когда-либо существовавших в Индии. До огранки он весил почти 400 карат. Перед тем, как попасть в руки к Екатерине Великой, алмаз проделал долгий путь. Из Индии он попал в Персию, там, возможно, был украден прямо с трона персидского шаха, затем сменил нескольких владельцев... На чтение: 3 минуты

24 ноября 1773 года Григорий Орлов дарит Екатерине II бриллиант весом 190 карат в день ее именин. Это далеко не единственный случай, когда российским правителям преподносили подарки – не только дорогие по стоимости, но и дорогие их сердцу

Щедрость фаворита

Алмаз, привезенный графом Орловым в подарок императрице, имеет индийское происхождение, причем считается самым крупным и качественным из когда-либо существовавших в Индии. До огранки он весил почти 400 карат. Перед тем, как попасть в руки к Екатерине Великой, алмаз проделал долгий путь. Из Индии он попал в Персию, там, возможно, был украден прямо с трона персидского шаха, затем сменил нескольких владельцев и на некоторое время стал собственностью купца Ивана Лазарева. В 1773 году драгоценный камень за четыреста тысяч рублей приобрел Григорий Орлов, а Лазарев в благодарность за ценную находку получил дворянскую грамоту и пожизненную пенсию.

По свидетельствам прусского посла Сольмса, в день именин Екатерине II дарили в основном цветы и припасенные для особого случая сувениры. А вот Григорий Орлов пришел с пустыми руками, чем весьма озадачил всех присутствующих. Затем, подойдя к имениннице, граф вдруг хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Прости, матушка! У тебя ведь сегодня такой праздник, а я, старый дурак, совсем запамятовал. Ну, не сердись, вот тут у меня завалялось кое-что... Может, сгодится... Не откажись принять». После этих слов Орлов достал из кармана небольшую коробочку, в которой и лежал алмаз. Сюрприз определенно удался: государыня осталась довольна и в 1774 году приказала инкрустировать драгоценный камень в свой золотой скипетр.

Алмаз «Орлов» на императорском скипетре

Источник: visualrian.ru

Однако есть и в этой красивой истории некоторые нюансы. Во-первых, известно, что Григорий Орлов приобрел шикарный алмаз в рассрочку и выплачивал его полную стоимость уже тогда, когда камень попал к императрице. Во-вторых, столь щедрый подарок, скорее всего, был ответным жестом фаворита, которому незадолго до этого Екатерина Великая преподнесла наряд стоимостью ни много ни мало один миллион рублей! Наконец, существует версия, что алмаз был впервые замечен именно государыней и понравился ей настолько, что Екатерина купила его на деньги из казны. Чтобы скрыть факт дорогой покупки и не навлечь на себя гнев подданных, правительница попросила графа Орлова представить драгоценность своим подарком. Как бы то ни было, легендарный алмаз сохранился до наших дней, теперь он экспонат Оружейной палаты Московского Кремля и в коллекции Алмазного фонда РФ является самым крупным.

Польский диванчик для российской императрицы

Подарок Григория Орлова был отнюдь не единственной занятной вещицей, находившейся в собственности Екатерины Великой. С приходом просвещенной императрицы к власти начинается новый этап коллекционирования драгоценностей, и чем удивительнее они выглядели, тем благосклоннее принимала их государыня.

Письменный набор в виде дивана, подаренный Екатерине II

Источник: livemaster.ru

В 1764 году при немногочисленном участии шляхты и безоговорочной поддержке Екатерины II последним королем Речи Посполитой стал Станислав-Август Понятовский. Спустя почти двадцать лет после занятия престола Понятовский преподнес российской императрице удивительный дар: письменный набор в виде маленького диванчика. Выдвижные валики этого изделия служили чернильницей, песочницей и ящиком для перьев. Предмет был заказан польским королем специально, и его созданием занимался талантливый французский мастер. Маленькая, но изысканная вещь сочетает в себе сразу несколько техник: резьбу, полировку гелиотропа на лицевой стороне и перламутра – на оборотной, а также тонкую чеканку по золоту. Подарок Станислава Понятовского занял свое место в коллекции драгоценностей Эрмитажа , где находится до сих пор.

За любовь и Отечество

Одним из самых необычных даров, преподнесенных самим правителем, стал орден Святой Екатерины, учрежденный Петром Великим . Он фактически подарил его своей второй супруге Екатерине Алексеевне. Согласно легенде, спутница государя проявила самоотверженность и смелость во время неудачного Прутского похода 1711 года. Когда немногочисленная армия Петра I была окружена, Екатерина подкупила турецкого военачальника собственными драгоценностями. Это позволило русским избежать плена.

Орден Св. Екатерины

Источник: medalirus.ru

Статут нового ордена (официально он учрежден в честь святой великомученицы Екатерины) в 1713 году был опубликован от имени самой Екатерины Алексеевны, однако награду она получила из рук Петра I в день своих именин 24 ноября 1714 года. При жизни первого императора Екатерина оставалась единственной обладательницей ордена, а по вступлении на престол начала жаловать его представительницам знатных фамилий. Следующими после Екатерины I высшую женскую награду получили дочери Петра – Елизавета и Анна, а потом еще семь дам. В годы правления Павла I этот орден стали получать все великие княжны. Орден имел две степени и знаки Большого и Малого креста. Знак высшей степени ордена Святой Екатерины носился на белой ленте, надетой через правое плечо, и к нему полагалась усыпанная бриллиантами восьмиконечная звезда. Кавалерственные дамы носили награду на белом банте с вышитым девизом «За любовь и Отечество».

Тот самый Фаберже

Знаменитые на весь мир украшения, созданные компанией под управлением Петера Карла Фаберже , тесно связаны с историей российской императорской фамилии. В период правления Александра III с 1885 по 1893 год было изготовлено десять ювелирных пасхальных яиц. Русский император стал основоположником традиции преподносить их в подарок царственным особам.

«Ренессанс» – одно из императорских пасхальных яиц, изготовленных фирмой Карла Фаберже

Источник: pinterest.ru

Первое яйцо из пасхальной коллекции называется «Курочка». Внутри покрытой эмалью скорлупы находится сюрприз: открыв яйцо, можно увидеть золотой желток, а в желтке – эмалированную золотую птицу. Заказать драгоценность император поручил своему брату, великому князю Владимиру Александровичу. Тот подошел к делу основательно, а после даже приложил к посылке записку с предостережением о хрупкости изделия. Императору он советовал брать подарок аккуратно, «четырьмя перстами». В 1885 году Александр III преподнес пасхальное яйцо своей супруге Марии Федоровне . Видимо, подарок настолько понравился императрице, что в 1894 году государь вручил ей новое украшение – ювелирное яйцо под названием «Ренессанс». Оно изготовлено из матового агата, украшено бриллиантами, рубинами, а также решеткой из золота и белой эмали.

Александр III и его супруга Мария Федоровна

Источник: pinterest.ru

Лучший друг самого русского царя

Второе место после драгоценностей занимали живые подарки, правда, оценить их по достоинству было дано не всем. Например, Ивану Грозному английская королева Елизавета I прислала настоящих львов, а царь велел их держать во рву у стен Кремля . Побывал в это время в Российском государстве и слон: его пожаловал персидский шах в надежде обрести союзника в войне с Османской империей. К сожалению, правильно ухаживать за животным никто не умел, и дни его были сочтены.

Конечно, более желанным подарком являлись не экзотические звери, а вполне привычные питомцы – например, собаки. В 1883 году матросы крейсера «Африка» вернулись на Балтику после трехлетнего перехода из Кронштадта на Дальний Восток и подарили Александру III пса по кличке Камчатка. Питомец поселился в императорской резиденции и был настолько дорог императору, что он позволял псу даже ночевать в своей спальне. Камчатка стал и непременным спутником царя на встречах с делегациями, в дни официальных визитов и во время отдыха. Несмотря на то, что собаку обожала вся семья, хозяин у Камчатки был один: пес все время находился у ног императора.

Камчатка – любимый питомец императорской семьи

Источник: pinterest.ru

Четвероногому другу суждено было радовать императорскую семью всего пять лет. В 1888 году Камчатка погиб во время крушения поезда . Тело питомца похоронили в садике у Гатчинского дворца. В 1892 году Александр III делился с Марией Федоровной своими переживаниями: «Разве из людей у меня есть хоть один бескорыстный друг? Нет, и быть не может. А пес может быть, и Камчатка был такой». В дальнейшем император так и не решился завести новую собаку, а ошейник Камчатки сохранил на память.

Обложка: pinterest.ru

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