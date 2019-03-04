Как русские второй раз брали Берлин 1812 год закончился разгромом и полным изгнанием французских захватчиков с русских земель. Гнать неприятеля дальше! В приказе по армии от 21 декабря 1812 года Михаил Илларионович Кутузов поздравил войска с этой блистательной победой и призвал их «довершить поражение неприятеля на собственных полях его». Правда, Кутузов в тот момент не очень рвался освобождать Европу. Он прекрасно понимал, что Россия, проведя успешную военную кампанию на своей территории, потратила много сил и ресурсов, требовалось время для их восстановления. Но император Александр I, считавший себя вдохновителем борьбы европейских монархий против Наполеона, о передышке даже не думал. Его лозунгом стал призыв освободить страны континента от... На чтение: 2 минуты

1812 год закончился разгромом и полным изгнанием французских захватчиков с русских земель.

Гнать неприятеля дальше!

В приказе по армии от 21 декабря 1812 года Михаил Илларионович Кутузов поздравил войска с этой блистательной победой и призвал их «довершить поражение неприятеля на собственных полях его». Правда, Кутузов в тот момент не очень рвался освобождать Европу. Он прекрасно понимал, что Россия, проведя успешную военную кампанию на своей территории, потратила много сил и ресурсов, требовалось время для их восстановления. Но император Александр I , считавший себя вдохновителем борьбы европейских монархий против Наполеона, о передышке даже не думал. Его лозунгом стал призыв освободить страны континента от «ига Наполеона». И здесь на первое место выходила задача вывести Пруссию и Австрию из войны на стороне Наполеона и сделать их своими союзниками. Дипломаты с такой задачей не справились.

В это время Наполеон не сидел без дела. Покинув Россию, он лихорадочно собирал войска, всячески тянул время, чтобы сохранить своё господство в Европе. Основными рубежами для сдерживания русских войск должны были стать крупные водные преграды: Неман, Висла, Одер и Эльба, а также мощные крепости Модлин, Торунь, Кюстрин, Глогау и др.

Петер фон Гесс. Отступление французов через Березину 17 (29) ноября 1812 года

Армия Кутузова насчитывала 110-112 тысяч человек при 533 орудиях, французы могли выставить на первых порах всего 80 тысяч человек. Французская армия была разделена на две группировки, которые были размещены в Восточной Пруссии и в районе Варшавы. Командование этими войсками Наполеон доверил маршалу Иоахиму Мюрату.

Фактически наступление русских войск началось ещё в конце декабря 1812 года. Главные удары наносились по основным силам французов в Восточной Пруссии и на Варшавском направлении. Задача стояла не дать соединиться войскам противника и создать условия их разгрома по частям.

Сил к сопротивлению у французов практически не оставалось, и русские войска спокойно переправились через Неман. Мюрат был вынужден отдать приказ об отходе войск за Вислу. Командующий прусским корпусом генерал Ганс Йорк подписал с русскими конвенцию о нейтралитете и отделился от французских войск. Правда, эту конвенцию он подписал без санкции короля Пруссии. В январе 1813 года русские войска вступили в Кёнигсберг, 5 февраля заняли Плоцк, а 8 февраля – Варшаву. В эти же дни были осаждены крепости Данциг, Торунь, Модлин.

Бивак казаков в Гамбурге

За Вислой боевые действия продолжились. Французы смогли выставить против русских 60-тысячное войско. Командовал им вице-король Италии Евгений Богарне. Отметим, что русская армия была пополнена резервами и имела значительное превосходство. Кутузов планировал двумя потоками окружить столицу Пруссии.

Взятие Берлина

28 февраля 1813 года была выполнена первая часть задачи по созданию антифранцузской коалиции. Был подписан Калишский договор между Россией и Пруссией, по которому стороны обязались совместно вести войну с Наполеоном. Однако прусский король Фридрих-Вильгельм III затягивал выступление против Наполеона. Прусскую столицу Берлин от французов в авангарде русской армии освобождали отряды генерала Александра Чернышёва и генерала Николая Репнина-Волконского. 4 марта ранним утром французы начали отход из города в сторону Магдебурга. Местные жители незамедлительно сообщили это ближним казачьим разъездам. Отряд генерала Чернышёва в 6 утра подошёл к Берлину, из орудий обстрелял заставу, а казаки ворвались на берлинские улицы, где смогли захватить несколько сотен пленных. Жители города встречали русские войска как освободителей.

Кроме казаков Чернышёва, в город вошли и другие русские летучие отряды, одним из которых командовал будущий шеф жандармов Александр Бенкендорф , и авангард корпуса князя Петра Витгенштейна под командованием князя Репнина-Волконского. На этом берлинская операция не закончилась, отряды Чернышёва и полковника Теттенборна продолжили преследование неприятеля по дороге в Магдебург.

Витгенштейн докладывал: «Третьего дня со вверенными войсками прибыл в Берлин, дружеский приём от жителей сей столицы был чрезвычайный и неописанный… и во все это время изо ста тысяч уст раздавались восклицания: «Да здравствует Александр, наш избавитель».

Потеря Берлина вынудила французов уйти за Эльбу. К этому времени Наполеон вновь собрал огромную армию, которой предстояла еще не одна битва, в том числе под Лейпцигом. Но это уже другая история, и мы вам о ней обязательно расскажем.

Обложка: Б.П. Виллевальде. Блюхер и казаки в Бауцене. Источник иллюстраций: https://pinterest.com

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