Краткий курс истории. Кутузов, которого вы могли не знать 16 сентября 1747 года родился выдающийся русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Обывателю любимец Суворова известен в первую очередь как спаситель России в Отечественной войне 1812 года. Однако биография Кутузова богата рядом менее известных фактов. Потомок великих предков Согласно Временнику Общества истории и древностей российских, род Голенищевых-Кутузовых, к которому принадлежал Михаил Илларионович, происходил от Гаврилы Алексича – сподвижника Александра Невского. Отец Михаила Кутузова, генерал Илларион Матвеевич, был лично известен Екатерине II с начала ее царствования. Он спроектировал знаменитый Екатерининский канал, призванный предотвратить гибельные последствия разливов Невы, а также успешно нес военную службу под начальством графа Румянцева. Матушка Михаила Илларионовича – представительница... На чтение: 1 минута

16 сентября 1747 года родился выдающийся русский полководец Михаил Илларионович Голенищев- Кутузов . Обывателю любимец Суворова известен в первую очередь как спаситель России в Отечественной войне 1812 года. Однако биография Кутузова богата рядом менее известных фактов.

Потомок великих предков

Согласно Временнику Общества истории и древностей российских, род Голенищевых-Кутузовых, к которому принадлежал Михаил Илларионович, происходил от Гаврилы Алексича – сподвижника Александра Невского . Отец Михаила Кутузова, генерал Илларион Матвеевич, был лично известен Екатерине II с начала ее царствования. Он спроектировал знаменитый Екатерининский канал, призванный предотвратить гибельные последствия разливов Невы, а также успешно нес военную службу под начальством графа Румянцева. Матушка Михаила Илларионовича – представительница древнего рода Беклемишевых; из этого же рода по материнской линии происходил князь Дмитрий Пожарский – герой борьбы с польской интервенцией в эпоху Смутного времени.

В Крым – за шутку

Подполковник Кутузов в армии славился своим талантом пародиста. Однажды сослуживцы попросили его спародировать генерала-фельдмаршала Румянцева (того самого, под началом которого служил еще Илларион Кутузов). Вышло столь удачно, что Румянцев, узнав о выходке шутника, с гневом приказал перевести его в Крымскую армию. С тех пор Михаил Илларионович стал весьма сдержанным и чувства свои скрывал под маской любезности. Современники отныне воспринимали его хитрым, скрытным и недоверчивым. Однако именно эти качества не раз выручали Кутузова в военных и дипломатических делах и стали одной из составляющих успеха в войнах с Наполеоном.

Два смертельных ранения глаза

В 1774 году в Крыму во время штурма деревни Шумы (под Алуштой), когда русские войска дрогнули, подполковник Кутузов лично повел солдат в атаку. Сражение было выиграно, но офицер оказался ранен – пуля, как сообщали врачи, «ударивши его между глазу и виска, вышла напролет в том же месте на другой стороне лица». Ранение считалось смертельным, но Кутузов выжил и сохранил глаз, хотя зрение ухудшилось. В 1788 году, уже в звании генерал-майора, Кутузов при штурме крепости Очаков (рядом с устьем Днепра на побережье Черного моря) вновь получает пулевое ранение в голову. И вновь смертельное. И вновь выживает! Глаз остался на месте, но совсем ослеп. До конца дней Михаил Илларионович старался общаться с собеседниками, не поворачиваясь к ним правой стороной лица. Главный хирург русской армии Массо, который оперировал Кутузова-Голенищева, воскликнул: «Должно полагать, что судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому, ибо он остался жив после двух ран, смертельных по всем правилам медицинской науки». В самом деле – судьба готовила его к Отечественной войне…