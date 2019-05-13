Как в Российской империи появился банк 13 мая 1754 года вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении в Петербурге первого в России банка Так началась история банковского дела в России. Новые кредитные организации требовались развивающейся империи для стабильного финансово-экономического роста. Сегодня мы попробуем разобраться во всех тонкостях становления банковской системы России и в тех подводных камнях, которые пришлось обходить нашим банкирам. Банки в России Одним из интересных фактов развития банковской системы в России стало её достаточно позднее появление. Сейчас никто не может с абсолютной точностью сказать, когда появился банк как кредитная структура, но пальму первенства отдают Италии на рубеже XII-XIII веков. По всей видимости, тогда ростовщик впервые превратился... На чтение: 2 минуты

13 мая 1754 года вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении в Петербурге первого в России банка

Так началась история банковского дела в России. Новые кредитные организации требовались развивающейся империи для стабильного финансово-экономического роста. Сегодня мы попробуем разобраться во всех тонкостях становления банковской системы России и в тех подводных камнях, которые пришлось обходить нашим банкирам.

Банки в России

Одним из интересных фактов развития банковской системы в России стало её достаточно позднее появление. Сейчас никто не может с абсолютной точностью сказать, когда появился банк как кредитная структура, но пальму первенства отдают Италии на рубеже XII-XIII веков. По всей видимости, тогда ростовщик впервые превратился в кредитора и финансиста. На Руси же, в то время ослабленной войной с татаро-монголами и походами западных и немецких крестоносцев, такие организации сложиться не могли в силу этих причин. Позже в нашей стране проходила жесткая централизация власти, и на фоне конфликтов с Речью Посполитой и Смутой властям тоже было не до банков, тем более, что основная масса капитала была в руках царя и нескольких богатейших московских боярских семей.

Здание Госбанка в Петербурге. Источник: www.pinterest.ru

Несмотря на это, не стоит думать, что Россия каким-то образом отставала от передовых западных стран. В реальности просто не было необходимости или возможности развития частных кредитных организаций. Тем не менее ещё в 1665 году воевода из Пскова Афанасий Ордин-Нащокин предпринял попытку создать самый что ни на есть частный банк. Однако царь отклонил такое предложение и банк не заработал.

Превращение России в империю при Петре I , быстрая модернизация и большие затраты уже стали диктовать свои экономические требования. Началом первого этапа в развитии нашей банковской системы стало создание ссудного государственного банка в 1733 году. Однако он представлял собой скорее ломбард, нежели полноценный банк. Поэтому мы и ведем отсчет развития нашей банковской системы с 1754 года. По 1860 год шло становление системы. А с 1860 по 1917 годы банковская система развилась и соответствовала всем современным требованиям.

Высочайшее повеление

Императрица Елизавета Петровна высочайшим повелением открыла первые два банка в 1754 году. Первый стал заемным госбанком для дворян, второй – для купечества. Предполагалось, что дворяне и купцы под залог своей недвижимости будут брать краткосрочные кредиты на развитие своих хозяйств и торговли. Чуть позже, в 1764 году, в Санкт-Петербурге и Астрахани появились банки для поощрения внешней торговли, то есть аналоги современного «Внешторгбанка». Однако уже к 1772 году эта система схлопнулась, так и не заработав полноценно. Заемщики просто-напросто не возвращали банкам средства. Кстати, с 1762 года в России начинают ходить первые бумажные деньги (ассигнации), введенные в оборот Екатериной II .

Бумажная ассигнация Российской империи 1909 год. Источник: www.pinterest.ru

После первого, но не очень удачного опыта, Екатерина Великая со свойственной ей обстоятельностью начала реформировать банки страны. Появляются два вида касс – Сохранные и Ссудные, для займов под ипотеку и драгоценные металлы соответственно. В 1775-м появляются Приказы общественного призрения, краткосрочно кредитующие население, но уже с четкими гарантиями возврата средств. А в 1786 году создан Государственный земельный банк, открывший возможность долгосрочной ипотеки. А вслед за ним в 90-е годы XVIII века сформировался Вспомогательный для дворянства банк, принимавший не только деньги, но и кредитные билеты, приносившие вкладчикам гарантированный доход. В таком виде наша банковская система просуществовала аж до 1817 года, когда начался новый виток её развития.

Золотой век русских банков

После победы в Отечественной войне 1812 года и Заграничного похода Русской армии Александр I заимствовал из Европы изменения и в банковской системе. Так появился государственный коммерческий банк, для которого было построено сразу 12 отделений по всей стране. Впервые в России стало возможным осуществлять жирорасчеты (современные денежные переводы), капитал получил мобильность.

Золотой рубль. Источник: www.pinterest.ru

К 50-м годам XIX века банковская система России несмотря на успехи требовала реформы. Александр II начал её в 1861 году параллельно отмене крепостного права . Многие банки до этого напоминали ростовщические организации, теперь же создавался полноценный Государственный банк с разветвленной сетью отделений, регламентировалось создание частных кредитных организаций. К 1872 году банковская система России состояла из: Государственного банка; общественных городских и земельных банков; частных банков долгосрочного кредитования под залог недвижимости, с круговой порукой; акционерных под залог городской недвижимости (городские кредитные общества), краткосрочного кредитования (акционерные коммерческие банки). Общества взаимного кредита появились в 1863 году, а сельские ссудо-сберегательные товарищества взаимного кредита – в 1870 году. В России появилась современная, многоступенчатая и развитая банковская система.

Объективные успехи Российской империи на экономическом фронте сделали возможным бурное развитие страны. Талантливый министр финансов С.Ю. Витте своими реформами обеспечил приток иностранного капитала в Россию, а рубль стал конвертируемым. Широкое развитие банковской системы было прервано Первой мировой войной .

Но уже к 1914 году насчитывалось 600 кредитных учреждений и 1800 отделений банков, которые делились на государственные, общественные и частные. К общественным и частным банкам относились: 50 акционерных коммерческих банков, 300 городских кредитных обществ и городских общественных банков, земские банки, общества взаимного поземельного кредита, 80 обществ взаимного краткосрочного кредита, 15450 ссудо-сберегательных товариществ, 16000 кредитных товариществ, сельские, волостные и станичные банки и кассы, 11 кредитных союзов, объединявших 558 товариществ и 4724 общественных крестьянских учреждений мелкого кредита.

Здание Дворянского земельного и крестьянского поземельного банка в Тамбове. Источник: https://bigenc.ru

К 1917 году банковская система России была одной из крупнейших и активно работающих, даже несмотря на мировую войну и последующие внутренние потрясения в России и Советском Союзе.

Обложка: Здание Московского международного торгового банка. Источник: https://whattonews.ru