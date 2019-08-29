Питер под Невой: история потопов в Северной столице 30 августа 1703 года произошло первое наводнение в истории Санкт-Петербурга. Всего за несколько часов вода поднялась более чем на два метра и затопила большую часть строящегося города «Петербургу пусту быти» Наводнения в устье Невы происходили и до основания Северной столицы, однако это не остановило Петра Великого – город, имевший важное стратегическое значение, был заложен. Шведские летописцы отмечали, что самое крупное затопление территории, на месте которой впоследствии вырастет целый город, случилось в 1691 году. Вода поднялась на семь с половиной метров! «Медный всадник» на затопленной Сенатской площади Источник: gorod-plus.tv Причиной таких капризов погоды считаются циклоны Атлантики. Юго-западные ветры нагоняли волны из...

30 августа 1703 года произошло первое наводнение в истории Санкт-Петербурга. Всего за несколько часов вода поднялась более чем на два метра и затопила большую часть строящегося города

«Петербургу пусту быти»

Наводнения в устье Невы происходили и до основания Северной столицы, однако это не остановило Петра Великого – город, имевший важное стратегическое значение, был заложен. Шведские летописцы отмечали, что самое крупное затопление территории, на месте которой впоследствии вырастет целый город, случилось в 1691 году. Вода поднялась на семь с половиной метров!

Причиной таких капризов погоды считаются циклоны Атлантики. Юго-западные ветры нагоняли волны из Финского залива, мешавшие свободному течению Невы. Обычно это происходило в осенние месяцы и даже в декабре, причем практически ежегодно. Произведя нехитрые математические подсчеты, можно выяснить, что за всю свою историю Санкт-Петербург пострадал от наводнений более 300 раз, из которых в 210 случаях вода поднималась на два метра выше ординара.

Наводнение 30 августа 1703 года случилось почти сразу после закладки города на Неве. Вода стремительно затопила Заячий остров и унесла часть леса, необходимого для возведения Петропавловской крепости. После этого Петр I распорядился о проведении необходимых мер безопасности: Заячий остров искусственно возвысили и увеличили, создав насыпь. Будущий император мечтал сделать центром Петербурга Васильевский остров, но после наводнения начал сомневаться в своем решении. Тем не менее через десять лет после первого разгула стихии архитектор Доминико Трезини презентовал государю проект застройки. Он советовал поднять уровень почвы на три метра, выкопать прямоугольную область каналов по образцу голландских и соорудить дамбы вдоль береговой линии. Идею так и не удалось реализовать полностью: каналы получились слишком узкими, поэтому их пришлось засыпать.

В XVIII веке родилась легенда о злом роке, преследовавшем город. Говорили, что первая жена Петра Великого, Евдокия Лопухина, накануне собственного заточения в монастырь, бросила фразу: «Петербургу пусту быти», тем самым навлекла на столицу беды и разрушения. Впрочем, по другой версии, эти слова принадлежат некоему предсказателю, появившемуся в Петербурге в 1720 году. Он сказал, что в город хлынет вода и затопит его полностью – до метки на верхушке высокого дерева, росшего на берегу. Узнав об этом, Петр I приказал срубить злополучное дерево, а клеветника наказать кнутом. И хотя из года в год Петербург удавалось восстановить после затоплений, сам император в каком-то смысле пал жертвой стихии. Когда в 1724 году случилось очередное наводнение, государь принял участие в спасении утопающих рыбаков, сильно простудился и умер, не успев назначить наследника.

Тем временем петербургские наводнения не только ломали городские сооружения и приносили колоссальные убытки казне, но и приводили к переменам в административном устройстве страны. Юный император Петр II , внук Петра Великого, из страха перед новыми катаклизмами и под влиянием старого боярства в 1729 году перенес столицу в Москву. Впрочем, Петербург существовал без столичного статуса совсем недолго: через три года Анна Иоанновна вернула все обратно. Вероятно, Петр I был бы весьма горд решением своей племянницы.

Первое, но не последнее

Наводнение 1703 года лишь положило начало череде препятствий, которые природа чинила новой столице. С тех пор история Петербурга, а затем и Ленинграда была прочно связана с преодолением последствий затоплений. Самые крупные наводнения обрушились на город в 1777, 1824 и 1924 годах. Во время первого ушли под воду все фонтаны Летнего сада и хлипкие деревянные постройки, второе было увековечено А.С. Пушкиным в поэме «Медный всадник», а третье не пощадило две трети города, разрушив при этом девятнадцать мостов и около пяти тысяч домов.

После наводнения 1777 года Екатерина II подписала указ об учреждении специальных знаков и сигналов, по которым жители города смогли бы заранее узнать о катастрофе, спастись сами и уберечь свое имущество. А выдающийся поэт Г.Р. Державин даже упомянул это событие в стихах:

Самое опасное наводнение в XIX веке произошло 7 ноября 1824 года. Уровень воды на четыре метра превысил показатели нормы. Больше всего пострадали Галерная гавань, Васильевский остров и Петербургская сторона, а вода на Невском доходила до Троицкого переулка (сейчас там находится улица Рубинштейна). Спасением горожан занимались в том числе генерал-губернатор столицы и герой Отечественной войны граф М.А. Милорадович, а также генерал-адъютант граф А.X. Бенкендорф . В тот же день Александр I лично посетил все места, пострадавшие от потопа, и распорядился о выдаче обездоленным петербуржцам «одного миллиона рублей из сумм, составленных от сбережений хозяйственным устройством военных поселений». По поводу наводнения 1824 года долго ходили мистические предания. Многие верили, что катастрофа была предопределена свыше, поскольку случилась ровно за 12 месяцев и 12 дней до внезапной кончины императора. Затопление Петербурга в год его двухсотлетия тоже со временем стало восприниматься петербуржцами как недоброе предзнаменование: считалось, что оно символизировало грядущие потрясения XX века, войны и революции. Кстати, тогда стихийное бедствие впервые удалось снять на кинопленку и выпустить памятные открытки с видами затопленной столицы.

Первое наводнение, настигшее город уже при советской власти, практически вывело из строя заводы «Красный Путиловец» и «Русский дизель», поставило под угрозу существование архивов Генерального Штаба и Петропавловской крепости. Над городом пронеслось несколько смерчей (явление для северных широт очень редкое). На несколько часов погас свет, прервалась телеграфная и телефонная связь, остановилась работа городского водопровода. Стихия бушевала в городе почти сутки. В 30-е годы власть готова приступить к решительным действиям: Институт коммунального хозяйства в 1932 году представил обширный проект возведения защитных гидротехнических сооружений. Завершить его планировалось уже к 1938 году, но убийство первого секретаря Ленинградского обкома С.М. Кирова и начало Великой Отечественной войны не позволили грандиозным замыслам осуществиться.

Спасти Северную столицу

Начиная с первого наводнения в истории Санкт-Петербурга, правители не оставляли попыток защитить город от природных катастроф. Уже в 1703 году о надвигающемся бедствии предупреждала вестовая пушка, установленная на Государевом бастионе, а с середины XVIII века сигналы об опасном подъеме воды подавали пушки Адмиралтейства. В XIX веке для этой цели также стали использовать бой барабанов и звон колоколов.

В 1715 году в Петропавловской крепости установили водомерную рейку-футшток для измерения уровня воды в устье Невы. Первые научные исследования наводнений, опубликованные в конце XVIII века, основывались на ее показаниях. Летопись самых ужасных затоплений, когда вода поднималась более чем на три метра, запечатлена на памятных досках, укрепленных под аркой крепостных ворот. По распоряжению императрицы Екатерины Второй генерал-инженер И. М. Голенищев-Кутузов, отец великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова , в 1764 году написал работу «О проведении канала для предотвращения жителей столицы от гибельных последствий наводнения». В наши дни сооружение по проекту Кутузова называется каналом Грибоедова, а при императоре Александре I появились Обводный и Новый каналы.

Ученые, трудившиеся в «Службе предупреждения наводнений на Неве» при Главноизической обсерватории Санкт-Петербурга, в 1897 году выяснили связь навой фднений с циклонами. Необходимость строительства защитной дамбы стала очевидной, но решать эту проблему довелось уже советским инженерам. К проекту, заброшенному накануне войны, вернулись в начале 1960-х годов. Работы над ним велись почти 20 лет, были приостановлены в годы «перестройки» и завершены чуть менее десяти лет назад. В августе 2011 года Санкт-Петербургская дамба была введена в эксплуатацию и с тех пор надежно защищает город от водной стихии.

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