Кого не cмог спасти «Союз спасения»: пять фактов о восстании декабристов 14 (26 по н.ст) декабря 1825 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга произошло восстание декабристов, в ходе которого погибло более тысячи человек – как военных, так и гражданских. Хотя попытка совершить государственный переворот оказалась неудачной, это трагическое событие неизменно вызывало и вызывает бурные обсуждения. От верных сынов Отечества до цареубийц Первые тайные политические организации, состоящие в основном из молодых офицеров гвардии, начали появляться после Заграничных походов. Множество факторов (включая патриотический подъем, увлечение идеями Просвещения и знакомство с европейской общественной жизнью) сошлись воедино и стали поводом для возникновения «Союза спасения» во главе с будущими декабристами Муравьевым, Трубецким и Пестелем. С 1817 года... На чтение: 3 минуты

14 (26 по н.ст) декабря 1825 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга произошло восстание декабристов , в ходе которого погибло более тысячи человек – как военных, так и гражданских. Хотя попытка совершить государственный переворот оказалась неудачной, это трагическое событие неизменно вызывало и вызывает бурные обсуждения.

От верных сынов Отечества до цареубийц

Первые тайные политические организации, состоящие в основном из молодых офицеров гвардии, начали появляться после Заграничных походов . Множество факторов (включая патриотический подъем, увлечение идеями Просвещения и знакомство с европейской общественной жизнью) сошлись воедино и стали поводом для возникновения «Союза спасения» во главе с будущими декабристами Муравьевым, Трубецким и Пестелем. С 1817 года «Союз» принял устав и сменил название на более звучное, превратившись в «Общество истинных и верных сынов Отечества».

Главная цель заговорщиков была очевидна – ликвидировать унизительное крепостное право и ввести конституционную монархию вместо самодержавной. Добиться этого «сыны Отечества» планировали, воспользовавшись моментом смены императоров. Все члены тайного общества, коих всего за год собралось немало, обязались соблюдать конспирацию и беспрекословно подчиняться своим лидерам, а попутно стремились занять важные государственные посты, формировать общественное мнение в дворянской среде, бороться против казнокрадства и жестокого обращения с солдатами. Постепенно в «Союзе» наметилось два течения: часть заговорщиков стояла на исключительно мирных методах, другие же допускали факт цареубийства в случае необходимости. Правда, планы по физическому устранению царя вскоре сочли несвоевременными, но начало расколу тайного общества уже было положено. «Союз спасения» распался в 1818 году, уступив место «Союзу благоденствия», а затем – Северному и Южному обществам .

Собрание членов тайного общества

Источник: infourok.ru

«За Константина и жену его Конституцию!»

Заявить о своих намерениях будущие декабристы планировали летом 1826 года, но внезапная смерть Александра I нарушила их планы. Восстание готовилось наспех, а властям были уже известны фамилии большинства его лидеров.

Отличие этого мятежа заключалось в том, что декабристы сознательно не призывали к участию народ, желая сделать все самостоятельно. Узкая социальная база восстания сыграла с ними злую шутку: подавить его удалось быстро, а многие участники даже не понимали, во имя чего их вывели на Сенатскую площадь. Солдатам гвардейских полков, конечно, не объясняли программные положения Северного общества, а подали ситуацию несколько иначе: дескать, нужно поддержать законного императора Константина Павловича (брат Александра I, отрекшийся от престола), царствовать которому мешает Николай Павлович . Времени на дальнейшие разъяснения у декабристов не было, и они полагались исключительно на личную преданность их полков. А солдаты, в свою очередь, самозабвенно выкрикивали лозунг: «За Константина и Конституцию!», не слишком понимая его смысл.

Монета с изображением Константина Павловича

Источник: hermitagemuseum.org

Солдаты не могли знать, что участвуют не в дворцовом перевороте, а в государственном. О том, что Константин Павлович отрекся по доброй воле, а Николай I и вовсе никогда не готовился к роли монарха, им тоже было неведомо. И все же, если о Константине солдаты знали и первую часть красивого лозунга понять было несложно, то с Конституцией дела обстояли хуже. Вероятно, большинство вообще не задумывались о значении этого слова, но в народе возникла легенда. Говорили, что под «конституцией» солдаты подразумевали не правовой документ, а супругу Константина Павловича! Так это было или нет, выяснить трудно, однако даже в подобном курьезе есть своя логика. Константин был женат на полячке графине Грудзинской, имя которой для обывателей оставалось загадкой. На самом деле женщину звали Жанеттой, и брак с великим князем стал одним из поводов для отказа последнего от императорского титула.

Диктатор, который не пришел

Руководить восставшими 14 декабря 1825 года предстояло полковнику С.П. Трубецкому, одному из главных деятелей Северного общества. Трубецкой сделал блестящую военную карьеру, начав службу подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновском полку. Он участвовал в Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах, сражался в Бородинской битве и «Битве народов» под Лейпцигом , где получил ранение, но поле боя покидать отказался. За храбрость Сергей Петрович был удостоен орденов св. Анны и св. Владимира 4 степени, а также прусского ордена «За заслуги». К 1825 году Трубецкой – полковник гвардии, которого члены Северного общества избрали «диктатором» грядущего восстания.

Сергей Петрович Трубецкой

Источник: d1825.ru

Часто С.П. Трубецкого называли «северным Пестелем», хотя политические взгляды у лидера Южного общества были куда более радикальными. Трубецкой же не разделял мечты о республиканской форме правления в России и делал ставку на конституционную монархию. К идее цареубийства он тоже относился весьма критически, а Павла Пестеля подозревал в желании стать диктатором и обрести неограниченную власть. Как бы то ни было, С.П. Трубецкой согласился возглавить декабристов в Петербурге, но в назначенный день на Сенатскую площадь не явился.

Существует несколько версий, объясняющих поступок неудавшегося «диктатора». Во-первых, Трубецкой не мог не осознавать, что наскоро подготовленное восстание имеет очень мало шансов на успех. Возможно, он полагал, что его появление на площади усугубит и без того тяжелую ситуацию и послужит сигналом к бессмысленному кровопролитию. Во-вторых, не имея серьезной веры в победу декабристов, С.П. Трубецкой мог опасаться возложенной на него ответственности. Наконец, именно «диктатор» оказался в числе тех заговорщиков, о деятельности которых Николаю I было известно заранее, и в ночь с 14 на 15 декабря С.П. Трубецкой отправился в Зимний дворец уже как арестант.

Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года

Источник: pinterest.ru

Когда расследование по делу декабристов завершилось, в списке приговоренных к вечной каторге фамилия Трубецкого значилась первой. Наказание бывший полковник лейб-гвардии Преображенского полка отбывал сначала на Нерчинских рудниках, а затем на Петровском заводе. Его супруга Екатерина Ивановна первой из всех жен декабристов добилась высочайшего разрешения последовать за мужем в Сибирь, причем поддержала ее в этом сама императрица Александра Федоровна.

Друг Пушкина против брата царя

Деятельным участником восстания был друг и однокурсник А.С. Пушкина поэт Вильгельм Кюхельбекер. Находясь на Сенатской площади, он пытался выстрелить в младшего брата царя, великого князя Михаила Павловича, а затем в генерала А.Л. Воинова. Кюхельбекера подвели близорукость и неумение должным образом обращаться с оружием. Пистолет дважды дал осечку, а прицелиться декабристу долго не удавалось, поскольку фигура великого князя виделась ему нечетко.

Великий князь Михаил Павлович, младший брат Николая I. Художник Джордж Доу. 1829 год

Источник: upload.wikimedia.org

Выбор Вильгельма Карловича мог быть неслучайным: интересно, что мать Кюхельбекера нянчила Михаила Павловича в его детские годы. После поражения декабристов Кюхельбекер бежал в Польшу, но был пойман и отправлен на допрос в столицу. Никого из своих соратников он не выдал, а сам готовился к смертной казни. На отмене высшей меры настоял сам Михаил Павлович, и Вильгельм Кюхельбекер получил приговор в виде двадцати лет каторги. Вскоре смягчили и это наказание, отправив его в одиночное заключение в крепости. В октябре 1827 года с лицейским товарищем увиделся А.С. Пушкин, однако встреча их была недолгой. Из Шлиссельбурга Вильгельма Кюхельбекера везли в арестантские роты Динабургской крепости. В дневнике Пушкин оставил запись: «Мы кинулись друг другу в объятия, жандармы нас растащили...». Впоследствии поэт снабжал своего друга литературными новинками, которые тот достать самостоятельно в заточении не мог.

Портрет Вильгельма Кюхельбекера, выполненный А.С. Пушкиным

Источник: bigpicture.ru

Губернатор Петербурга и товарищ декабристов

Одним из печально известных эпизодов 14 декабря 1825 года стало появление перед восставшими петербургского генерал-губернатора Михаила Милорадовича , оказавшееся для него роковым. Герой Отечественной войны, отважный и удачливый (в боях не получил ни одного ранения!) Милорадович был лично знаком со многими декабристами, поэтому вызвался самостоятельно усмирить своих боевых товарищей. При себе он держал шпагу с надписью «За храбрость», подаренную Константином Павловичем. Возможно, таким образом генерал пытался показать солдатам, что против Константина новый император не выступает и к отказу от престола его не принуждал.

Речь М.А. Милорадовича получилась очень эмоциональной, и лидеры восстания заметили колебания среди солдат. Внять увещеваниям генерала в войсках не успели – Милорадович получил два несовместимых с жизнью ранения. Обычно главным виновником смерти прославленного генерала называют отставного поручика Петра Каховского, выстрелившего генерал-губернатору в спину из пистолета. Но к гибели героя войны приложил руку и другой декабрист: Евгений Оболенский, взявший на себя командование войсками из-за отсутствия Сергея Трубецкого, ранил М.А. Милорадовича штыком. В отличие от Каховского, приговоренного к высшей мере наказания, Оболенский в 1826 году был отправлен на каторгу.

Смертельное ранение М.А. Милорадовича

Источник: upload.wikimedia.org

После полученных ранений Михаил Милорадович прожил всего несколько часов. Узнав, что стреляли в него из пистолета, генерал испытал облегчение – значит, напал не солдат. Перед смертью генерал успел продиктовать завещание, согласно которому надлежало освободить от крепостной зависимости всех его крестьян.

Обложка: pinterest.ru

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