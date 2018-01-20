Победивший до войны. Как Барклай-де-Толли стал военным министром 20 января 1810 года Барклай-де-Толли был назначен на пост военного министра... На чтение: 2 минуты

20 января 1810 года Барклай-де-Толли был назначен на пост военного министра.

Князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли (при рождении носил имя Михаэль Андреас Барклай де Толли) был одним из ярчайших российских полководцев, а также обладателем множества высоких чинов и государственных наград.

Точная дата рождения Барклая-де-Толли до сих пор достоверно не установлена – скорее всего, это был 1757 или 1761 год. Будущий военачальник происходил из знатного и древнего шотландского рода Баркли, имевшего норманнские корни. Однако сам Михаил Богданович родился в небогатой семье: его отец, Вейнгольд Готтард Барклай де Толли, был отставным поручиком российской армии, а мать, Маргарита Елизавета фон Смиттен, по одним данным, происходила из семьи священника, по другим – из семьи лифляндских помещиков.

Как истинный дворянин, Барклай-де-Толли получил блестящее домашнее образование. Его воспитанием занимался дядя, который воспринимал Михаэля как приемного сына. Под чутким руководством родственника мальчик изучал немецкий и французский языки, арифметику, фортификацию и другие науки. Историки отмечают, что Барклай-де-Толли с детства проявлял интерес к военной истории.

Если на образовании Барклая его происхождение почти никак не сказалось, то в продвижении по службе ему из-за этого пришлось нелегко. В 1776 году юноша был зачислен в Псковский карабинерный полк, 28 апреля (9 мая) 1778 года его произвели в корнеты. Свой следующий офицерский чин Барклай получил лишь в 1783 году – его назначили адъютантом генерал-майора фон Паткуля с производством в капитаны. Чтобы дослужиться до звания полковника, ему понадобилось более 20 лет.

Однако боевые заслуги князя не могли не сказаться на его военной карьере. В 1788 году он был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени за участие в осаде Очакова, вскоре ему был присвоен чин секунд-майора. В 1794 году Барклай-де-Толли принял участие в боевых действиях, направленных против польских повстанцев, за что ему был присвоен орден Святого Георгия 4-й степени. Тогда же он был произведен в чин подполковника и переведен на службу в Эстляндский егерский корпус, где стал командовать 1-м батальоном.

Но настоящую славу Барклаю-де-Толли принесли заслуги в войнах с Наполеоном. В ходе войны 1806–1807 годов князь отличился в битве при Пултуске, а в сражении при Прейсиш-Эйлау был тяжело ранен в руку и отправлен на лечение. После этой войны ему был присвоен чин генерал-лейтенанта.

Затем последовала Русско-шведская война 1808–1809 годов, по итогам которой Барклай был произведен в генералы от инфантерии и назначен главнокомандующим финляндской армией. Кроме того, он получил должность первого генерал-губернатора Финляндии, а после заключения перемирия был награжден орденом Святого Александра Невского .

Новым витком в карьере Михаила Богдановича стало назначение на пост военного министра. Это произошло 20 января 1810 года. Эту должность князь занимал вплоть до 24 августа 1812 года. Одновременно с этим назначением Барклай-де-Толли был введен в Сенат.

Несмотря на довольно непродолжительный срок нахождения на министерском посту, Барклай успел сделать многое. Он полностью изменил структуру российской армии и ввел корпусную организацию. Благодаря этому наши войска стали гораздо более мобильными и маневренными, ими было легче управлять.

Под руководством министра были разработаны «Уложения для управления большой действующей армии», согласно которым главнокомандующий армией на полях войны обладал абсолютной властью и подчинялся лишь императору. Кроме того, в «Уложениях» были четко описаны права и обязанности высших начальников и определен штат полевого штаба.

Также по инициативе Барклая было разработано «Учреждение Министерства военно-сухопутных сил», согласно которому военное министерство имело семь департаментов (Артиллерийский, Инженерный, Инспекторский, Аудиторский, Комиссариатский, Провиантский, Медицинский), Военно-ученый комитет, Военно-топографическое депо, типографию и Особенную канцелярию, которая занималась разведкой и контрразведкой.

В годы деятельного управления Барклая-де-Толли велась активная подготовка к возможной войне с Наполеоном: укреплялись крепости в Киеве и Риге, было начато строительство новых крепостей – Бобруйской и Динабургской. Ряды нашей армии накануне войны заметно пополнились – Барклай заблаговременно позаботился о подготовке резервов: так, при нем был сформирован Московский лейб-гвардии полк.

В июне 1812 года началась Отечественная война, и Барклай-де-Толли был назначен командующим 1-й Западной армией. Фактически в начале войны князь исполнял обязанности главнокомандующего всеми русскими войсками – Кутузов сменил его лишь 17 (29) августа 1812 года.

Особенно ярко Барклай проявил себя в битве при Бородине, в ходе которой командовал центром и правым крылом русской армии. Во время этого трудного сражения князь проявил недюжинную смелость и отличную распорядительность, впоследствии был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени. Вместе с русскими войсками командующий дошел до Парижа, где 18 марта 1814 года был возведен императором Александром I в генерал-фельдмаршалы.

Изнуренный многочисленными ранами и трудами, Барклай-де-Толли скончался 14 мая 1818 года неподалеку от Кёнигсберга. Торжественное прощание с князем прошло в Риге, затем его прах был доставлен в родовое имение Бекгоф в Лифляндии. Он был захоронен в семейной усыпальнице рядом с прахом его покойного сына.

Обложка: Джордж Доу «Портрет М.Б. Барклая де Толли», 1829 год. Военная галерея Зимнего Дворца, Государственный Эрмитаж

Источник: ru.wikipedia.org