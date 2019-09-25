«Он был в Смоленске щит, в Париже меч России»: Николай Раевский 25 сентября 1771 года родился герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский Николай Раевский происходил из славной старинной фамилии. Его отец, Николай Семёнович, скончался от ран, полученных на русско-турецкой войне, так и не дожив до рождения сына. Мать, Екатерина Николаевна, затем вышла замуж за генерала Льва Денисовича Давыдова, родного дядю знаменитого Дениса Давыдова. Детство Раевского прошло в семье деда по матери Николая Борисовича Самойлова. Здесь он получил хорошее домашнее образование. Начинал простым казаком По тогдашним обычаям военная служба дворянина Николая Раевского началась в трёхлетнем возрасте. Карапуза определили не куда-нибудь, а в лейб-гвардии Преображенский полк, реально же... На чтение: 3 минуты

25 сентября 1771 года родился герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский

Николай Раевский происходил из славной старинной фамилии. Его отец, Николай Семёнович, скончался от ран, полученных на русско-турецкой войне , так и не дожив до рождения сына. Мать, Екатерина Николаевна, затем вышла замуж за генерала Льва Денисовича Давыдова, родного дядю знаменитого Дениса Давыдова. Детство Раевского прошло в семье деда по матери Николая Борисовича Самойлова. Здесь он получил хорошее домашнее образование.

Начинал простым казаком

По тогдашним обычаям военная служба дворянина Николая Раевского началась в трёхлетнем возрасте. Карапуза определили не куда-нибудь, а в лейб-гвардии Преображенский полк , реально же мальчик начал военную карьеру четырнадцатилетним подростком. Уже прапорщик на тот момент, Раевский поступил под начало генерал-фельдмаршала Григория Александровича Потёмкина, приходившегося ему двоюродным дедом по линии матери. Ближайший сподвижник Екатерины Великой всячески старался сделать из юноши настоящего солдата. В начавшейся в 1787 году очередной русско-турецкой войне юный Николай сначала состоял в казачьем отряде полковника В.П. Орлова . Потёмкин рекомендовал командирам Раевского, пошедшего воевать добровольцем, использовать парня в службе как простого казака, а уж потом как поручика гвардии, каковым он формально являлся. Надежды светлейшего князя оправдались, в казачьих войсках Раевский получил хорошую школу.

Н. Н. Раевский — командир Нижегородского драгунского полка. 1790-е гг.

Источник: upload.wikimedia.org

Дальнейшая служба Николая продолжилась в Нижегородском драгунском полку. Он постоянно участвовал в боевых операциях против турок. Его смелость, твёрдость и находчивость не остались незамеченными. В 1790 году Потёмкин назначил Раевского командиром Казачьего булавы Великого Гетмана полка. В 19 лет Николай становится подполковником, а во время польской кампании – 31 января 1792 года получает чин полковника.

Кончина всесильного Потёмкина в 1791 году не отразилась на блистательной военной карьере родственника. В 1794 года Раевский назначается командиром Нижегородского драгунского полка, а вскоре принимает участие в войне с Ираном 1796 года. За 16 месяцев походов на Кавказе Николай Николаевич сумел проявить свои лучшие качества. В его войсках всегда был боевой порядок и строгая воинская дисциплина.

Новая метла…

Всё изменилось с приходом к власти Павла I в конце 1796 года. Император отдал приказ о завершении войны с персами и возвращении войск в Россию. В это время закончилась служба многих видных екатерининских командиров. В их число в мае 1797 года попал и Николай Раевский. Павловские времена он пережил в провинции, где занимался обустройством имений своей матери.

Портрет Николая Николаевича Раевского работы Дж. Доу, 1828 год

Источник: upload.wikimedia.org

Всё снова изменилось с воцарением Александра I в марте 1801 года. Он вернул 29-летнего Раевского в армию и пожаловал ему чин генерал-майора. Но уже в декабре того же, 1801 года Николай Николаевич сам оставляет службу и возвращается к сельской жизни и радостям семейной жизни. Раевский ещё в 1795 году женился на внучке Михаила Васильевича Ломоносова Софье Константиновой, а за время вынужденного «безделья» у него родились двое сыновей и пять дочерей.

Снова в бою

Но уже в начале 1807 года Николай Раевский не смог усидеть дома – русской армии предстояли серьёзные баталии против армии Наполеона. В качестве командира егерской бригады Раевский воевал вместе со своим большим другом Петром Ивановичем Багратионом и успешно справлялся с поставленными задачами. Бригада Раевского участвовала практически во всех сражениях этого периода и отличилась в битве под Фридландом.

Схема боя Раевского под Салтановкой

Источник: upload.wikimedia.org

В шедших параллельно войнах России с Турцией и Швецией молодой генерал Раевский тоже успел поучаствовать, за отличия в боях со шведами в 1808 году он был произведён в генерал-лейтенанты. Особо следует отметить его участие в штурме турецкой крепости Силистрия в мае 1810 года, отмеченное шпагой с бриллиантами.

Гроза двенадцатого года

Отечественную войну Раевский встретил в составе 2-й Западной армии Багратиона. Она двинулась на восток для соединения с 1-й армией Барклая де Толли. Французы опережали русские войска, и Багратион снарядил 7-й пехотный корпус Раевского, чтобы задержать французов и обеспечить встречу русских армий.

Штурм батареи Раевского

Источник: pinterest.ru

23 июля 1812 года у деревни Салтановка состоялся ожесточённый бой. Против корпуса Раевского было брошено пять дивизий корпуса Даву. Сражение шло с переменным успехом, и в критический момент сам Раевский повёл войска в атаку. До наших дней сохранилась фраза храброго полководца: «Солдаты! Я и мои дети откроем вам путь к славе! Вперёд за царя и отечество!».

Героическое поведение командира вдохновило солдат, они смогли обратить неприятеля в бегство. Существует легенда, что в той атаке принимали участие двое сыновей Раевского – 17-летний Александр и 11-летний Николай. Позднее Раевский говорил, что сыновья были с ним в том бою, но в атаку не ходили. После Салтановки слава Раевского разнеслась по всей армии. Корпус его вышел из этой передряги вполне боеспособным, а войска Багратиона успешно переправились через Днепр.

Бой за Багратионовы флеши

Источник: upload.wikimedia.org

Героическая оборона Смоленска , организованная генералом, не позволила французам с ходу взять город. Наполеон так и не смог в итоге достичь своих целей. Под Смоленском соединились две русские армии, и французы не смогли нанести им какой-то серьёзный урон.

Батарея Раевского

Бородинское сражение стало ещё одним звёздным часом Николая Раевского. В центре дислокации русской армии возвышалась Курганная высота, господствующая над всей местностью. Вот её и поручили защищать 7-му корпусу. По учебникам истории мы знаем, что она получила название «батарея Раевского».

Подвиг артиллеристов Раевского

Источник: pinterest.ru

Весь день накануне сражения солдаты возводили земляные укрепления. Высоту защищали 18 русских орудий. В 5 часов утра 26 августа (7 сентября) 1812 года на Курганной высоте начался бой, который продолжался весь день. Французы не добились успеха, но после полудня 150 наполеоновских орудий начали обстрел батареи, одновременно в атаку пошла конница. Батарея Раевского получила у противника прозвище «могила французской кавалерии». Численный перевес позволил воинам Наполеона захватить батарею, но использовать этот факт для дальнейшего продвижения неприятель не смог. К ночи французы отошли, оставив с таким трудом отвоёванные позиции. В этом бою десятитысячный корпус Раевского понёс тяжелейшие потери. В строю оставалось всего 700 человек. За этот бой Раевского наградили орденом Александра Невского.

Сокрушая Наполеона

Корпус Раевского пополнился новыми бойцами и сыграл важную роль в разгроме врага. Именно его солдаты вовремя пришли на помощь корпусу Д.С. Дохтурова и помогли отстоять Малоярославец, после чего французы вынуждены были на погибель себе продолжить отступление по старой Смоленской дороге. А в сражении под Красным корпус Раевского поквитался с не раз досаждавшим ему по ходу войны маршалом Неем, корпус которого после этой битвы фактически перестал существовать.

Николай Раевский младший

Источник: upload.wikimedia.org

Неоднократно раненый и контуженный полководец Раевский вновь присоединился к армии весной 1813 года в разгар заграничных походов, возглавив гренадерский корпус. В «битве народов» под Лейпцигом в октябре 1813 года войска Раевского вновь отличились, именно они остановили отчаянную попытку кавалерии Наполеона изменить ход сражения в свою пользу. Генерал был тяжело ранен в грудь, но продолжал командовать корпусом до конца сражения. За отличия в этом сражении Раевского произвели в генералы от кавалерии. А 30 марта 1814 года гренадеры Раевского заняли господствующие высоты под Парижем и вынудили французов начать переговоры о сдаче.

После победы над Бонапартом Николай Николаевич продолжил службу. Он жил в Киеве и командовал пехотными корпусами, любил путешествовать с женой по Кавказу и Крыму. В это время произошла и встреча генерала с Александром Сергеевичем Пушкиным, который стал близким другом семьи.

Н.Н. Раевский в 1826 году

Источник: upload.wikimedia.org

В 1826 году Раевский был назначен новым императором Николаем I членом Государственного совета. Но в сентябре 1829 года жизненный путь выдающегося полководца завершился, ему было на тот момент 58 лет. Похоронен он в семейной усыпальнице в селе Разумовка на Украине. На надгробии начертано: «Он был в Смоленске щит, в Париже меч России».

Обложка:Подвиг солдат Раевского под Салтановкой.Н.С. Самокиш, 1912г. Источник: upload.wikimedia.org

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