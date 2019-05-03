Алексей Аракчеев: без лести преданный престолу
185 лет назад, 3 мая 1834 года в своем новгородском имении скончался Алексей Андреевич Аракчеев, известнейший государственный и военный деятель эпохи Павла I и Александра I, одна из самых противоречивых фигур того времени Талантливый канонир Алексей Аракчеев, давший название целой эпохе в истории России («аракчеевщина»), происходил из мелкопоместного дворянского рода. Он родился в семье Андрея и Елизаветы Аракчеевых 4 октября 1769 года в их новгородском имении Гарусово. Жили они бедно. Зачатки образования их сыну давал местный дьячок, обучавший мальчика грамоте и арифметике. Позже юноша смог попасть в столичный кадетский артиллерийский корпус благодаря материальной помощи и протекции некоторых лиц. Алексей был...
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185 лет назад, 3 мая 1834 года в своем новгородском имении скончался Алексей Андреевич Аракчеев, известнейший государственный и военный деятель эпохи Павла I и Александра I, одна из самых противоречивых фигур того времени
Талантливый канонир
Алексей Аракчеев, давший название целой эпохе в истории России («аракчеевщина»), происходил из мелкопоместного дворянского рода. Он родился в семье Андрея и Елизаветы Аракчеевых 4 октября 1769 года в их новгородском имении Гарусово. Жили они бедно. Зачатки образования их сыну давал местный дьячок, обучавший мальчика грамоте и арифметике. Позже юноша смог попасть в столичный кадетский артиллерийский корпус благодаря материальной помощи и протекции некоторых лиц. Алексей был очень прилежным и способным учеником, за что в 1787 году получил офицерский чин и стал преподавать кадетам геометрию. Однако он проявлял известную грубость в обращении с учениками и в итоге был переведен в артиллерийский полк.
Аракчеев был действительно талантливым военным. Наследник престола Павел Петрович, искавший толкового артиллериста себе в Гатчину, не прогадал, обратившись с этим к известному царедворцу Николаю Салтыкову. Тот хорошо знал Аракчеева, обучавшего его детей артиллерии и фортификации. Так молодой офицер попал в Гатчину, что и определило его дальнейшую судьбу.
Мастер павловской муштры
Граф Аракчеев в молодости. Источник: https://news.ru
Служа Павлу, молодой Алексей Андреевич оказался на своем месте. Хорошо знающий артиллерийское дело, дисциплинированный и исполнительный, преданный и строгий к себе офицер был также поклонником жесткой дисциплины среди солдат и офицеров. Его качества и верная служба очень импонировали Павлу Петровичу, который быстро сдружился с Аракчеевым. Скоро тот был назначен комендантом Гатчины, а затем возглавил все сухопутные войска царевича.
Когда Павел взошел на престол в 1796 году, его любимец и ближайший друг быстро поднялся наверх. Тогда же он стал комендантом столицы, генерал-майором и майором гвардии, а также удостоился ордена Св. Анны. В 27 лет Аракчеев стал бароном, кавалером ордена Св. Александра Невского и владельцем новгородского имения Грузино с двумя тысячами крестьянских душ. В 1798 году Алексей Андреевич получил графское достоинство, однако тогда же произошел некоторый сбой в его блестящей карьере. Так, он дважды был отстранен от двора, что, по некоторым сведениям, было связано с его чрезмерно жесткими требованиями к дисциплине среди подчиненных. В перерывах между опалой царедворец стал рыцарем Мальтийского ордена, чьим гроссмейстером был сам государь, однако вторая отставка продлилась до конца царствования Павла Петровича. Несколько лет Аракчеев провел в деревне, занимаясь делами своего имения.
«Вечный друг» Александра
Отставной фаворит был вызван новым царём Александром I в Петербург в 1803 году и получил должность артиллерийского инспектора. С этого момента карьера Алексея Андреевича неустанно шла вверх, более 20 лет он был ближайшим императорским сотрудником. Первые годы александровского правления были временем фавора реформатора Михаила Михайловича Сперанского, но после его опалы в 1812 году положение Аракчеева упрочилось окончательно.
Военная реформа Аракчеева быстро дала плоды. Источник:http://storyo.ru
Чем же так привлекал либерального и просвещённого Александра Павловича учёный «на медные деньги» жёсткий офицер? Вероятно, монарх видел в нем необходимые для государственного человека качества. Алексей Андреевич был невероятно трудолюбивым, педантично исполнительным человеком большой честности, который не переносил и постоянно боролся со взяточничеством, жестоко наказывая провинившихся. Он был искренне и до конца преданным царю слугой, зачастую отказывался от предложенных ему орденов, чинов и наград. Кроме того, Аракчеев был очень талантливым администратором и военным деятелем. Будучи артиллерийским генералом, он в 1808 году стал военным министром и генерал-инспектором пехотных и артиллерийских войск. В этом качестве Аракчеев сумел добиться многого. При нем русская артиллерия стал лучшей в Европе. Это, а также его работа по снабжению и обеспечению войск, стало большим вкладом в русские победы в период наполеоновских войн. Созданная им резервная армия сыграла решающую роль в «битве народов» под Лейпцигом в 1813 году.
В 1810 году Аракчеев возглавил департамент военных дел при Государственном совете, получив право присутствовать в Сенате и Комитете министров, а также докладывать о делах последнего государю.
Отец военных поселений
Собственный задуманный проект царь мог поручить только своему ближайшему сотруднику, который беспрекословно и ревностно осуществлял монарший замысел. Сама идея военных поселений стала системой, прочно ассоциировавшейся с именем могущественного фаворита, и дала всему последующему периоду правления Александра наименование «аракчеевщины».
По этой идее обычные крестьяне превращались в «военных поселян», обязанных совмещать земледельческий труд с военной службой. Расчет был в самообеспечении армии и уменьшении военных расходов, а также в избавлении народа от тягот рекрутчины. Однако он себя не оправдал: новая система не сумела заменить армию или уменьшить ее расходы. Кроме того, порядок жизни в военных поселениях превосходил всю тяжесть рекрутских наборов.
Массово военные поселения распространялись с 1816 года в пяти крупных губерниях. В них проживало около 400 тысяч крестьян. Здесь царила жёсткая армейская дисциплина, охватывавшая мельчайшие стороны повседневной жизни, все делалось в определенное время под присмотром капралов. Семьи поселян создавались часто вопреки желанию крестьян, их дети несли службу с семи лет. К сельскохозяйственным работам добавлялась армейская муштра. В порядке вещей были телесные наказания. В этом проекте отразился по-настоящему жёсткий военный дух Алексея Андреевича. Однако важным плюсом поселений стала поголовная грамотность крестьян, обучавшихся в солдатских школах.
Военные поселения. Источник:https://istoriarusi.ru
Подобные порядки неизбежно приводили к возмущению поселян. В 1819 году в Чугуеве (Слободская Украина) имело место самое крупное их восстание. Аракчеев лично возглавил его подавление.
Человек своей эпохи
Удивительно, что наравне с военными поселениями Алексей Андреевич по поручению императора занимался составлением проекта отмены крепостного права в России. Столь противоречивые задачи ему помогал решать талант организатора, к чему бы это ни относилось, и полное повиновение воле монарха. В итоге из-под пера Аракчеева вышел вполне реальный и серьезный проект, который предусматривал для крестьян больше земли, чем предлагали затем даже декабристы. Однако план этот так и остался нереализованным.
В конце 1825 года после смерти Александра I на престол взошёл новый монарх – Николай I. Он не любил ближайшего сотрудника брата и отправил его в отставку. Алексей Андреевич скончался через 9 лет, 3 мая 1834 года в своём имении Грузино в Новгородской губернии. До конца жизни он сохранял восторженное отношение к своему благодетелю Александру I.
Современники, подобно царю Николаю Павловичу, откровенно не жаловали Аракчеева и соглашались с уничижительной эпиграммой Александра Пушкина в адрес могущественного царедворца:
Всей России притеснитель, Губернаторов мучитель И Совета он учитель, А царю он – друг и брат. Полон злобы, полон мести, Без ума, без чувств, без чести…
Однако нельзя полностью согласиться с великим поэтом. Алексей Андреевич не был глупым и бесчестным. Его талант или беда состояли в умении беспрекословно подчиняться и успешно осуществлять любые проекты власти. Он был искренне преданным своему монарху, чрезвычайно жестким и одновременно талантливым военным. Аракчеев был фигурой, отразившей свое время, столь же противоречивое, как и он сам.
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