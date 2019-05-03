Алексей Аракчеев: без лести преданный престолу 185 лет назад, 3 мая 1834 года в своем новгородском имении скончался Алексей Андреевич Аракчеев, известнейший государственный и военный деятель эпохи Павла I и Александра I, одна из самых противоречивых фигур того времени Талантливый канонир Алексей Аракчеев, давший название целой эпохе в истории России («аракчеевщина»), происходил из мелкопоместного дворянского рода. Он родился в семье Андрея и Елизаветы Аракчеевых 4 октября 1769 года в их новгородском имении Гарусово. Жили они бедно. Зачатки образования их сыну давал местный дьячок, обучавший мальчика грамоте и арифметике. Позже юноша смог попасть в столичный кадетский артиллерийский корпус благодаря материальной помощи и протекции некоторых лиц. Алексей был... На чтение: 3 минуты

185 лет назад, 3 мая 1834 года в своем новгородском имении скончался Алексей Андреевич Аракчеев, известнейший государственный и военный деятель эпохи Павла I и Александра I, одна из самых противоречивых фигур того времени

Талантливый канонир

Алексей Аракчеев, давший название целой эпохе в истории России («аракчеевщина»), происходил из мелкопоместного дворянского рода. Он родился в семье Андрея и Елизаветы Аракчеевых 4 октября 1769 года в их новгородском имении Гарусово. Жили они бедно. Зачатки образования их сыну давал местный дьячок, обучавший мальчика грамоте и арифметике. Позже юноша смог попасть в столичный кадетский артиллерийский корпус благодаря материальной помощи и протекции некоторых лиц. Алексей был очень прилежным и способным учеником, за что в 1787 году получил офицерский чин и стал преподавать кадетам геометрию. Однако он проявлял известную грубость в обращении с учениками и в итоге был переведен в артиллерийский полк.

Аракчеев был действительно талантливым военным. Наследник престола Павел Петрович , искавший толкового артиллериста себе в Гатчину, не прогадал, обратившись с этим к известному царедворцу Николаю Салтыкову. Тот хорошо знал Аракчеева, обучавшего его детей артиллерии и фортификации. Так молодой офицер попал в Гатчину, что и определило его дальнейшую судьбу.

Мастер павловской муштры

Граф Аракчеев в молодости. Источник: https://news.ru

Служа Павлу, молодой Алексей Андреевич оказался на своем месте. Хорошо знающий артиллерийское дело, дисциплинированный и исполнительный, преданный и строгий к себе офицер был также поклонником жесткой дисциплины среди солдат и офицеров. Его качества и верная служба очень импонировали Павлу Петровичу, который быстро сдружился с Аракчеевым. Скоро тот был назначен комендантом Гатчины, а затем возглавил все сухопутные войска царевича.

Когда Павел взошел на престол в 1796 году, его любимец и ближайший друг быстро поднялся наверх. Тогда же он стал комендантом столицы, генерал-майором и майором гвардии, а также удостоился ордена Св. Анны. В 27 лет Аракчеев стал бароном, кавалером ордена Св. Александра Невского и владельцем новгородского имения Грузино с двумя тысячами крестьянских душ. В 1798 году Алексей Андреевич получил графское достоинство, однако тогда же произошел некоторый сбой в его блестящей карьере. Так, он дважды был отстранен от двора, что, по некоторым сведениям, было связано с его чрезмерно жесткими требованиями к дисциплине среди подчиненных. В перерывах между опалой царедворец стал рыцарем Мальтийского ордена, чьим гроссмейстером был сам государь, однако вторая отставка продлилась до конца царствования Павла Петровича. Несколько лет Аракчеев провел в деревне, занимаясь делами своего имения.

«Вечный друг» Александра

Отставной фаворит был вызван новым царём Александром I в Петербург в 1803 году и получил должность артиллерийского инспектора. С этого момента карьера Алексея Андреевича неустанно шла вверх, более 20 лет он был ближайшим императорским сотрудником. Первые годы александровского правления были временем фавора реформатора Михаила Михайловича Сперанского , но после его опалы в 1812 году положение Аракчеева упрочилось окончательно.

Военная реформа Аракчеева быстро дала плоды. Источник:http://storyo.ru

Чем же так привлекал либерального и просвещённого Александра Павловича учёный «на медные деньги» жёсткий офицер? Вероятно, монарх видел в нем необходимые для государственного человека качества. Алексей Андреевич был невероятно трудолюбивым, педантично исполнительным человеком большой честности, который не переносил и постоянно боролся со взяточничеством, жестоко наказывая провинившихся. Он был искренне и до конца преданным царю слугой, зачастую отказывался от предложенных ему орденов, чинов и наград. Кроме того, Аракчеев был очень талантливым администратором и военным деятелем. Будучи артиллерийским генералом, он в 1808 году стал военным министром и генерал-инспектором пехотных и артиллерийских войск. В этом качестве Аракчеев сумел добиться многого. При нем русская артиллерия стал лучшей в Европе. Это, а также его работа по снабжению и обеспечению войск, стало большим вкладом в русские победы в период наполеоновских войн. Созданная им резервная армия сыграла решающую роль в «битве народов» под Лейпцигом в 1813 году .

В 1810 году Аракчеев возглавил департамент военных дел при Государственном совете, получив право присутствовать в Сенате и Комитете министров, а также докладывать о делах последнего государю.

Отец военных поселений

Собственный задуманный проект царь мог поручить только своему ближайшему сотруднику, который беспрекословно и ревностно осуществлял монарший замысел. Сама идея военных поселений стала системой, прочно ассоциировавшейся с именем могущественного фаворита, и дала всему последующему периоду правления Александра наименование «аракчеевщины».

По этой идее обычные крестьяне превращались в «военных поселян», обязанных совмещать земледельческий труд с военной службой. Расчет был в самообеспечении армии и уменьшении военных расходов, а также в избавлении народа от тягот рекрутчины . Однако он себя не оправдал: новая система не сумела заменить армию или уменьшить ее расходы. Кроме того, порядок жизни в военных поселениях превосходил всю тяжесть рекрутских наборов.

Массово военные поселения распространялись с 1816 года в пяти крупных губерниях. В них проживало около 400 тысяч крестьян. Здесь царила жёсткая армейская дисциплина, охватывавшая мельчайшие стороны повседневной жизни, все делалось в определенное время под присмотром капралов. Семьи поселян создавались часто вопреки желанию крестьян, их дети несли службу с семи лет. К сельскохозяйственным работам добавлялась армейская муштра. В порядке вещей были телесные наказания. В этом проекте отразился по-настоящему жёсткий военный дух Алексея Андреевича. Однако важным плюсом поселений стала поголовная грамотность крестьян, обучавшихся в солдатских школах.

Военные поселения. Источник:https://istoriarusi.ru

Подобные порядки неизбежно приводили к возмущению поселян. В 1819 году в Чугуеве (Слободская Украина) имело место самое крупное их восстание. Аракчеев лично возглавил его подавление.

Человек своей эпохи

Удивительно, что наравне с военными поселениями Алексей Андреевич по поручению императора занимался составлением проекта отмены крепостного права в России. Столь противоречивые задачи ему помогал решать талант организатора, к чему бы это ни относилось, и полное повиновение воле монарха. В итоге из-под пера Аракчеева вышел вполне реальный и серьезный проект, который предусматривал для крестьян больше земли, чем предлагали затем даже декабристы . Однако план этот так и остался нереализованным.

В конце 1825 года после смерти Александра I на престол взошёл новый монарх – Николай I . Он не любил ближайшего сотрудника брата и отправил его в отставку. Алексей Андреевич скончался через 9 лет, 3 мая 1834 года в своём имении Грузино в Новгородской губернии. До конца жизни он сохранял восторженное отношение к своему благодетелю Александру I.

Современники, подобно царю Николаю Павловичу, откровенно не жаловали Аракчеева и соглашались с уничижительной эпиграммой Александра Пушкина в адрес могущественного царедворца:

Всей России притеснитель, Губернаторов мучитель И Совета он учитель, А царю он – друг и брат. Полон злобы, полон мести, Без ума, без чувств, без чести…

Однако нельзя полностью согласиться с великим поэтом. Алексей Андреевич не был глупым и бесчестным. Его талант или беда состояли в умении беспрекословно подчиняться и успешно осуществлять любые проекты власти. Он был искренне преданным своему монарху, чрезвычайно жестким и одновременно талантливым военным. Аракчеев был фигурой, отразившей свое время, столь же противоречивое, как и он сам.

Обложка: https://news.ru