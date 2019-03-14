Как Россия покончила с рабством в Крыму Это в наши дни Крым – всероссийская здравница, а ведь было время, когда солнечный полуостров был одним из самых известных центров европейской работорговли.

Это в наши дни Крым – всероссийская здравница, а ведь было время, когда солнечный полуостров был одним из самых известных центров европейской работорговли.

Крымский рынок невольников

Начиналось всё в эпоху античности, этот период в истории и назывался рабовладельческим. В Средние века лучше не стало, а с приходом на полуостров купцов из Генуи (особенно в XIII–XIV веках) обороты крымского невольничьего рынка даже возросли. Главными источниками поставки рабов стали Восточная Европа и Северный Кавказ. Очевидцы рассказывали, что многие районы в результате разбойничьих набегов представляли ужасную картину опустошения. Была создана чёткая, хорошо отлаженная система, по которой живой товар поступал покупателям. А вот покупатели в основном были из Египта и Италии, они переправляли затем живой товар на Восток. Значительная доля невольников перепадала впоследствии и Османской империи. Дело было прибыльное: в XV веке один рейс с рабами из Крыма приносил 500% прибыли.

По приблизительным подсчётам, в Крым ежегодно попадало около 10 тысяч славянских пленников. Если взять эти цифры за основу, то получится, что в полон за два века (с 1500 по 1700 год) было уведено более двух миллионов жителей земель восточных славян.

Утечка человеческих ресурсов вынудила московские власти заняться возвращением на родину невольников. В 1600 году выкупы пленных обходились русской казне в 6 миллионов рублей. Но большинство несчастных так и оставались в неволе.

Оборотистая Каффа

В 1475 году турки завоевали часть Крымского полуострова, и он был разделён на две части: османскую и татарскую. Османам достались лучшие земли вдоль южного побережья, татарам – всё остальное. Столицей османской территории стала генуэзская Каффа, получившая новое название Кефе. Город разросся, его населяли представители многочисленных народов и разных религий. Население Каффы составляло около 20 тысяч человек, а основным его занятием была работорговля. По своим объёмам местный рынок невольников значительно превосходил другие. Кроме этого центра, активно торговали рабами Керш (Керчь) и Азак (Азов). Сюда основные поставки невольников шли из Тамани и Черкесии.

Центром работорговли Крымского ханства являлся порт на западном побережье – Гёзлеве. Многие пленники попадали в города Эски Къырым (современный Старый Крым) и Карасубазар, расположенный рядом с османскими владениями. Известный османский путешественник Эвлия Челеби писал о рынке Карасубазаре: «Человек, который не видел этого рынка, ничего не видел в этом мире. Мать отделяется там от сына и дочери, сын – от отца и брата, и они продаются среди плача, криков о помощи, стенаний и печали».

Имелись и определённые правила при продаже рабов. Нельзя было раскрашивать невольничьи лица или как-то их украшать, то есть обман покупателей не допускался.

Конец рабству

Бывший долгие века самым большим и важным городом в Крыму Каффа не раз переходил из рук в руки в результате захватнических войн. В 1776 году Россия создала Днепровскую линию — ряд пограничных крепостей для защиты своих южных границ от крымских татар. Крепостей было всего 7 — они тянулись от Днепра до Азовского моря. Шахин Герай стал последним ханом Крыма. Он пытался провести в государстве реформы и реорганизовать управление по европейскому образцу, уравнять в правах мусульманское и немусульманское население Крыма. Реформы были крайне непопулярны и в 1781 году привели к восстанию, начавшемуся на Кубани и быстро перекинувшемуся на Крым.

К июлю 1782 года восстание полностью охватило весь полуостров, хан вынужден был бежать, не успевшие спастись бегством чиновники его администрации были убиты, а ханский дворец разграблен. Крымцы повсеместно нападали на русские войска (погибло до 900 человек русских) и на крымскотатарское население ханства. В центре восстания находились братья Шахина, царевичи Бахадыр Герай и Арслан Герай. Лидер восставших Бахадыр II Герай был провозглашён ханом. Новая крымская власть обратилась с просьбой о признании к Османской и Российской империям. Первая отказалась признать нового хана, а вторая отправила войска для подавления восстания. Вернувшийся с русскими Шахин Гирей беспощадно наказал своих противников.

К февралю 1783 года положение Шахин Герая вновь стало критическим, массовые казни политических противников, ненависть татар к проводимым реформам и политике Шахин Герая, фактическое финансовое банкротство государства, взаимное недоверие и непонимание с русскими властями привели к тому, что Шахин Герай отрёкся от престола.

В апреле 1783 года Крым стал частью России. Каффу переименовали в Феодосию (это более древнее, но родное название города). Торговля «живым товаром» в Крыму прекратилась навсегда. Но былого процветания Феодосия больше не имела. Центр экономической жизни переместился в район строительства военной базы Севастополя.

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