Российский кадетский корпус: история славных традиций 28 февраля (по н. ст.) 1732 года, 287 лет назад, открыл свои двери первый в истории России кадетский корпус. Еще его называли Сухопутным шляхетским или шляхетным (дворянским) кадетским корпусом. С этого времени начинается долгая и славная история отечественных кадет. Несмотря на многочисленные реформы, переименования, подчас и закрытие некоторых корпусов, кадетское образование и в истории, и в наши дни устойчиво ассоциируется с высоким качеством знаний, физического развития и отличным воспитанием. С XVIII века кадетские корпуса продолжают оставаться кузницей кадров для отечественного офицерства, многие из наших прославленных полководцев и флотоводцев начинали свой путь именно в стенах кадетских корпусов. Неизменным остается и тот... На чтение: 3 минуты

28 февраля (по н. ст.) 1732 года, 287 лет назад, открыл свои двери первый в истории России кадетский корпус .

Еще его называли Сухопутным шляхетским или шляхетным (дворянским) кадетским корпусом. С этого времени начинается долгая и славная история отечественных кадет. Несмотря на многочисленные реформы, переименования, подчас и закрытие некоторых корпусов, кадетское образование и в истории, и в наши дни устойчиво ассоциируется с высоким качеством знаний, физического развития и отличным воспитанием. С XVIII века кадетские корпуса продолжают оставаться кузницей кадров для отечественного офицерства, многие из наших прославленных полководцев и флотоводцев начинали свой путь именно в стенах кадетских корпусов. Неизменным остается и тот факт, что выпускник корпуса, решивший не связывать свою жизнь с военной службой, благодаря высокому качеству образования быстро находит себя в гражданской жизни и даже делает успешную карьеру, в том числе на государственном уровне. Кадетские корпуса остаются гордостью российского образования.

Создание кадетского корпуса в России

Первые кадетские корпуса появились в 1653 году в Пруссии. Во многом они напоминали петровские Потешные полки и служили в основном для развлечения и привития интереса к военному делу у прусских наследников престола и аристократии. В Российской империи обратили внимание на этот опыт, к тому же после смерти Петра Великого дефицит надежных и квалифицированных офицерских кадров стал остро ощущаться. Так в 1732 году по инициативе графа П. И. Ягужинского и фельдмаршала графа Б. Миниха, бывших преданными сподвижниками Петра I, и по указу императрицы Анны Иоанновны открылся первый кадетский корпус. Корпусу передали Меншиковский дворец на Васильевском острове, и первые 56 кадет приступили к занятиям.

Форма кадет XVIII века. Источник: http://safe-rgs.ru

В число дисциплин, изучаемых кадетами, входили не только военные науки, но и иностранные языки, включая латынь, ораторское искусство, философия. До начала XIX века корпус пережил несколько реформ, и несколько раз менял название. Он назвался Рыцарской академией, Сухопутным кадетским корпусом, пока наконец не стал Императорским сухопутным шляхетным кадетским корпусом. За это время, корпус обрел свой первый устав, составленный секретарем Екатерины II , известным педагогом И. И. Бецким. Тогда же появилось деление на специализации в образовании, а по принятой внутренней структуре стали делить кадетов по возрасту (прием велся с 5-6 лет). Будущие инженеры, моряки и артиллеристы воспитывались отдельно. Однако такие изменения не пошли корпусу на пользу, военным наукам уделялось всё меньше внимания, и квалификация выпускников как офицеров год от года падала. Всё изменил приход на пост главы корпуса в 1794 году М. И. Кутузова , тогда еще генерал-поручика. С его приходом корпус получил новый мощный виток развития, Кутузов очень заботился о высоком качестве образования и дисциплины, при этом использовал свои связи при дворе, чтобы снабжать корпус всем самым лучшим. С этого момента в корпус вернулась сугубо военная структура, воспитанники составили пять рот, а преподаватели стали исключительно военными, изучалась тактика и военная история, проводились реальные полевые маневры. Начиная с царствования императора Павла I, появилась традиция посещения корпуса монархом, который проводил смотр кадет лично и принимал их торжественный парад.

Источник: https://myslo.ru

Расцвет кадетского образования

В годы правления следующего императора – Александра I , кадетские корпуса впервые появляются за пределами Санкт-Петербурга. Отныне дворянским детям не обязательно было ехать в столицу, они могли получить качественное военное образование ближе к месту своего проживания. Корпуса появились в Шклове (затем этот корпус был переведён в Москву), Омске, Оренбурге, Гельсингфорсе (сейчас Хельсинки, Финляндия), Нижнем Новгороде.

Кадеты в форме разных эпох. Источник: https://www.culture.ru

При Николае I кадетские корпуса продолжали развиваться, однако быт в них приобрел очень суровые черты. Телесные наказания и отчисление рядовым в армию за неуспеваемость или проступки стали обычным явлением. Тяжелые строевые смотры или пешие марши вкупе с плац-парадами оставляли всё меньше времени для занятий непосредственно науками. И само качество преподавания на этом фоне стало ухудшаться. Интересно, что в это время, получает широкое распространение практика произведения в офицеры лиц незнатного происхождения. По окончании особого, пятого специального класса «бурбон» (так называли кадета или офицера не из дворян) получал чин подпрапорщика и мог отправиться в действующую армию. Обычно такие кадеты не поднимались выше подполковника, но для Российской империи тех лет это был серьезный социальный лифт. Тем не менее, поражение в Крымской войне в 1856 году заставило Александра II задуматься о реформах в армии и государстве. Коснулись они и кадетского образования.

Две реформы 1863 и 1882 годов упорядочили быт кадет, сбалансировали количество занятий так, чтобы у воспитанников хватало времени и на постижение наук, и на военные маневры. Императоры Александр III и Николай II уделяли внимание кадетскому образованию, и к 1914 году кадетские корпуса стали действительно элитными, а главное, всесторонне развивающими будущих офицеров учебными заведениями. У кадет появилась своя субкультура, внутренние ритуалы и праздники. Проводились посвящения в кадеты, появились особые значки-жетоны об окончании корпусов. Своими силами кадеты издавали внутренние шутливые журналы «Звериада» и «Кадетский журавель». Всего к 1917 году в Российской империи действовало 30 кадетских и 5 казачьих кадетских корпусов, расположенных по всей территории страны, они стали мощным фактором в формировании и развитии российской молодежи тех лет.

Источник: https://www.culture.ru

XX век и современная Россия

После Октябрьской революции 1917 года советское правительство распустило кадетские корпуса, казалось, что кадетскому образованию пришел конец. Следует отметить, что в то время 7 кадетских корпусов действовали в эмиграции в разных странах, куда волею судеб отправились бывшие офицеры Белых армий со своими семьями и детьми. Учебные заведения располагались в Югославии, Франции и Китае, а также в Бизерте, где стоял ушедший из Крыма Белый флот. Дольше всех (до 1964 года) проработал кадетский корпус во французском городе Версале.

Источник: http://www.kadet.ru

К идее возрождения кадетского образования пришли в годы Великой Отечественной войны. Инициатором возвращения в систему образования кадетских корпусов стал известный военный ученый, генерал-лейтенант А. А. Игнатьев. В своё время, ещё в Российской империи, он и сам был кадетом, всю свою жизнь посвятил службе на благо Отечества, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, после революции продолжил службу в Красной Армии. В письме к Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину он предложил восстановить кадетский корпус в Москве. Сталин одобрил эту идею, но с поправками. Своей рукой на проекте постановления СНК № 901 от 21 августа 1943 года он вывел: «назвать заведения Суворовскими училищами». И распорядился вместо одного открыть сразу девять училищ. Так в СССР были восстановлены традиции отечественного кадетского образования. Всего до 1991 года в стране действовало 11 Суворовских училищ (одно из них – Нахимовское – военно-морское), которые считались образцовыми учебными заведениями. Многие из их выпускников добились высоких званий и постов в армии, на флоте и в государстве.

После распада СССР в 1991 году в России были восстановлены кадетские корпуса и классы. Они гармонично сосуществуют с Суворовскими училищами. По-прежнему эти военно-учебные заведения являются синонимами высококлассного и всестороннего образования, а их воспитанники традиционно показывают хорошие результаты в учебе и занимают призовые места на всероссийских и международных олимпиадах. Сейчас в Российской Федерации действует 20 Суворовских и 1 Нахимовское училище, 10 президентских и 9 кадетских корпусов Министерства обороны РФ. Помимо них существует еще 57 различных кадетских и казачьих корпусов, под шефством различных министерств и ведомств. Продолжают открываться и новые кадетские корпуса.

Источник: http://msvu.mil.ru

Так, по инициативе министра культуры РФ и председателя Российского военно-исторического общества В. Р. Мединского в 2015 году был создан Первый музыкальный кадетский корпус на базе Московского государственного института культуры. В 2016 году открылся второй – в Северо-Кавказском государственном институте искусств города Нальчика. Музыкальный кадетский корпус, открытый в 2017 году в Краснодаре, стал третьим в стране. К 23 февраля 2019 кадеты-музыканты Первого Московского музыкального кадетского корпуса подготовили поздравление с Днем защитника Отечества.

Сегодня можно с большой уверенностью сказать, что традиции кадетского образования в России не забыты, они динамично развиваются и устремлены в будущее. А выпускники российских военно-учебных заведений достойно носят звания российских кадет и суворовцев, как и их предшественники, составляя будущую военную элиту нашей страны.

Фото обложки: https://www.pinterest.se/

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