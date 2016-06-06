Волжские болгары: след в России Они считаются прародителями не только татар и чувашей, но и македонцев, балкарцев и даже карачаевцев. Ещё в конце первого тысячелетия волжские болгары смекнули, что торговать выгоднее, чем воевать и создали крепкое государство с развитой экономикой. Интерес к волжским болгарам подогревает и позиция некоторых современных деятелей, не желающих именоваться татарами и чувашами, а называющих себя болгарами. Как их называть? До сих пор учёные спорят, как правильно писать – «болгары» или «булгары». Неясно, как соотносить фонемы с графемами в этнониме. Оставив в стороне весь этот «историко-лингвистический дебет-кредит», можно смело заявить: название «болгары» (с твёрдым «о») использовали русские летописцы, а «булгары» (с твёрдым «у»)... На чтение: 4 минуты

Они считаются прародителями не только татар и чувашей, но и македонцев, балкарцев и даже карачаевцев. Ещё в конце первого тысячелетия волжские болгары смекнули, что торговать выгоднее, чем воевать и создали крепкое государство с развитой экономикой. Интерес к волжским болгарам подогревает и позиция некоторых современных деятелей, не желающих именоваться татарами и чувашами, а называющих себя болгарами.

Как их называть?

До сих пор учёные спорят, как правильно писать – «болгары» или «булгары». Неясно, как соотносить фонемы с графемами в этнониме. Оставив в стороне весь этот «историко-лингвистический дебет-кредит», можно смело заявить: название «болгары» (с твёрдым «о») использовали русские летописцы, а «булгары» (с твёрдым «у») употребляли византийцы.

Здесь и далее мы будем использовать вариант «болгары», понимая (из контекста), что речь идет о поволжских евразийцах, а не о жителях юго-восточной Европы (современная Болгария). Кстати, сходство археологического материала второй половины I тысячелетия недвусмысленно свидетельствует: волжские болгары приняли участие в этногенезе одноименных «братушек» из юго-восточной Европы.

Попытки оспорить факт тюркоязычного происхождения поволжских болгар (в пользу индоиранского) неубедительны. Этимология слова «болгар» скорее всего, означает «пять угров» (то есть в данном случае «пять частей» как принцип организации социальной структуры). Российский историк А.П. Новосельцев считал, что этноним «болгары» означает «смешанные угры».

Болгар можно считать ближайшими соседями гуннов, а также родственниками населявших Тюркский каганат этнических образований (середина V – середина VI вв.). Они происходили из этнической общности огуро-онуров, в составе которых были племена билу, бугу, чеши и пулей. Их ареалом обитания была территория по северным склонам отрогов Тянь-Шаня и Алтая и в Верховьях Иртыша в III-II вв. до н.э. С IV в. болгары упоминаются в греческих и закавказских источниках как жители Северного Причерноморья, Каспия и Северного Кавказа.

Впервые племена под названием «болгар» упоминает анонимный «Хронограф» 354 г., тогда как этноним «болгары» получает широкое распространение в V в., когда начинается создание «Великую Болгарию» – свое первое государственное образование. К этому времени относится переход болгарских и суварских племен к оседлости. Во второй половине VIII в. они мигрируют в Подунавье, а позднее в Среднее Поволжье.

Как кочевники стали оседлыми и построили страну городов

О становлении государственности непосредственно у волжских болгар достоверно можно говорить с VII-IX вв. В первой четверти VII в. правитель Кубрат объединил болгарские, суварские и другие тюркоязычные племена в союз, получивший названия «Великая Болгария», и сумел добиться освобождения из-под власти Тюркского каганата. Великая Болгария занимала территорию между Азовским и Каспийским морями. А столицей был город Фанагория.

Однако после смерти Кубрата Великая Болгария раскололась на две части – два союза племён (западную и восточную). Теснимые хазарами, западные болгары во главе с Аспарухом двинулись на запад, где позднее создали Болгарское царство. Часть восточных болгар (т.н. «серебряные болгары») в 70-х годах VII в. переместилась сначала в верховья Дона. А затем в Среднее Поволжье. Остальные остались на месте и подчинились хазарам.

Письменные источники не дают точной информации о границах Волжской Болгарии. Советский ученый Р.Г. Фахрутдинов, картографировавший археологические памятники X-XIV вв., показал, что волжские болгары жили на территории современных Татарстана, Чувашии, а также Самарской, Ульяновской и Пензенской областей. Населяло тогда эти территории примерно полтора-два миллиона человек.

Некоторые учеёые мужи доказывают, что территория Волжской Болгарии гораздо больше обозначенных границ, а время основания государства – VII в. Однако, учитывая, что история волжских болгар неоднократно подвергалась попыткам политизации (особенно в период «парада суверенитетов» в 1990-е гг.), к такого рода оценкам доверия маловато.

Придя на Волгу, болгары, вероятно, вытеснили или подчинили племена балто-славянской родовой группы (именьковская археологическая культура). Вполне возможно, территория Среднего Поволжья была освоена огурскими племенами ещё ранее. В любом случае, оседлый характер хозяйствования волжских болгар свидетельствует об интенсивных контактах с земледельцами Евразии.

Персидские и арабские хронисты Х в. говорят о родоплеменной неоднородности населения Волжской Болгарии. Неизвестный персоязычный автор географического трактата «Худуд ал-Алам» так описывает отношения внутри государства: «Их три группы: бахдула, ишкиль и булгар; все находятся в войне друг с другом; когда же появляется враг, они становятся друг другу друзьями».

Непонятно, являются ли эти этнические компоненты «племенами», или «союзами племён». Скорее всего, болгары вышли победителями в вышеупомянутой борьбе, а остальные племена попали в зависимое от них положение. Сами же болгары сформировали политическую и военную элиту молодого государства.

Нумизматический материал свидетельствует, что в 930-940 гг. Болгария состояла из двух (возможно, независимых) владений – собственно Болгарский и Суварский эмираты. Позднее Сувар в качестве административно-территориальной единицы входит в состав Волжской Болгарии, что означает становление единого государства.

До VIII в. жители Поволжья исповедовали тенгрианство. Из свидетельств путешественника Ибн-Фадлана (Х в.) известно, что волжские болгары – мусульмане (арабы считали, что их государство самая северная исламская страна). Принятие ислама произошло относительно безболезненно, ведь среди населения были сильны позиции единобожия.

Государство имело сложную, до конца не определённую структуру. Правитель болгар назывался ильтебер, малик (царь) Булгара. Титулатура выдаёт зависимость Волжской Болгарии от Хазарского Каганата. Власть правителя основывалась на праве владения землей. Среди болгарской знати также выделяются «куввады» («предводители»). Это высший слой служилой дружинной знати, которая выполняла командные и управленческие функции.

Первой столицей государства был Болгар (ныне город вновь носит такое же название), располагавшийся в 140 км от современной Казани. Также источники называют другие крупные города – Биляр (в XII в. сюда была перенесена столица), а также Сувар.

Город Болгар 100 лет назад (фото вверху) и сегодня после реставрации (фото внизу). Расцвет государства приходится на XI в. Строятся города, развивается ремесленное производство, расцветает торговля (вплоть до Скандинавии). Болгары активно контактируют с соседями (буртасы, кыпчаки, башкиры). Их основным торговым партнером остается Русь.

От военных походов до походов на футбол

В отличие от хазар, болгары проводили более взвешенную и осмотрительную внешнюю политику. Русь то воевала со своим восточным соседом, то предпочитала мир – многое зависело от позиции князя. Походы Святослава Игоревича (964 – 969) нанесли серьёзный урон Волжской Болгарии. А князь Владимир предпочёл мир (985 г.), что, несомненно, отвечало интересам обеих сторон.

На следующий год посольство из Волжской Болгарии посетило Киев с миссионерской деятельностью: поволжские мусульмане предлагали Владимиру принять ислам, тот обещал подумать, но в итоге сделал свой выбор в пользу православия. Чуть позднее был заключён торговый договор (1006 г.).

Военные столкновения, конечно, тоже имели место быть. В XI в. когда на историческую арену выходят северо-восточные княжества, противостояние Руси и волжских болгар продолжается. Болгары ненадолго овладевали Муромом (1088 г.) и Суздалем (1107 гг). В 1120 г. Юрий Долгорукий участвовал вместе с половцами в походе на Волжскую Болгарию. Андрей Боголюбский, великий князь Владимирский и, «по совместительству», наполовину половец, нанёс визит болгарам в 1172 г. Двенадцать лет спустя Всеволод Большое Гнездо также пару раз ходил на болгар.

В 1220-х гг. Владимирское княжество и Волжская Болгария подписывают два соглашения о мире, и между сторонами устанавливается внешнеполитический консенсус. Однако новая угроза из монгольских степей меняет восторжествовавшую было дружелюбную атмосферу. Боевые кочевники Золотой Орды наносят ряд болезненных поражений болгарам и быстро захватывают их территории. После этого Волжская Болгария перестаёт существовать как самостоятельное государство. В дальнейшем болгары не раз поднимали восстания, но ордынцы методично и жестоко их подавляли.

Проекция территории Волжской Болгарии (середина XIII века) на современную карту. Цифрами обозначены: 1 – провинция Ура; 2 –провинция Байгул; 3 – Провинция Тубджак; 4 – центральная территория Болгарии с европейскими провинциями.

Впоследствии волжские болгары, смешавшись с пришлыми татарами-кыпчаками, возвращаются на историческую арену вместе с Казанским ханством (XV в.), возникшем на осколках Золотой Орды. После взятия Иваном Грозным Казани (1552 г.) исторические территории Волжской Болгарии становятся неотъемлемой частью России, а о былых перипетиях борьбы теперь напоминают лишь футбольно-хоккейные баталии ЦСКА – «Ак Барс» да «Спартак» – Рубин».

***

Волжские болгары имеют неопределённый и даже спорный статус на этнокарте современной России. С одной стороны, некоторые общественные организации в Татарстане и Чувашии добились включения этнонима «булгары»/«болгары» (с большим количеством разновидностей, например, булгары волжские, болгары камские, болгаро-тюрки и т.д.) в качестве варианта ответа граждан России на вопрос о национальной принадлежности (перепись 2010 г.). С другой стороны, пересматривается вопрос об этническом статусе татар и чувашей, что, учитывая многовековую историю этих наций, не совсем корректно.

Безусловно, волжские болгары – прямые предки татар и чувашей. Точно так же и нынешние русские – прямые потомки жителей Киевской Руси. Всё-таки этногенез дело непростое, небыстрое. У него есть свои этапы, свои названия и самоназвания. Волжские болгары, грубо говоря, – это один из этапов этногенеза современных татар и чувашей. Так что попытки обратного переименования татар в волжских болгар, а русских в полян, кривичей и дреговичей – не совсем правильны. Да и бренд «татары» выглядит сегодня очень круто, так что вряд ли целесообразно от него отказываться.

Литература:

Измайлов И.Л. Становление средневековой Булгарии: от племени к государству. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana . 2012. № 2. Смирнов А.П. Волжские булгары. М., 1951. Руденко К.А. Волжские булгары в зеркале истории (Х-ХIX вв.). Казань, 2007.

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