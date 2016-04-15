Как искажается «выбор Александра Невского» в школьных учебниках Как искажается «выбор Александра Невского» в школьных учебниках

Начало темы: Политический и культурный выбор Александра Невского: что об этом нужно знать

В рамках нашего большого путешествия по Историко-культурному стандарту (ИКС) мы продолжим сегодня рассмотрение «трудного вопроса» № 3 и попытаемся проинспектировать совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания.

Напомним, трудный вопрос № 3 сформулирован в ИКС так: «Исторический выбор Александра Невского ».

Как же излагают этот вопрос основные учебники истории для средней школы, т.е.:

1) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до конца XVI века и

2) Пчёлов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI века?

Из предыдущего исследования нам уже известно, что «выбор Александра Невского» заключался в выборе между православием и католичеством – и, соответственно, между двумя руслами, в которых могла развиваться дальше русская культура – восточнохристианским и западнохристианским.

Удивительно, но ни один из нынешних школьных учебников так вопрос не ставит. Больше того, ни один из них о выборе Александра Невского вообще не упоминает.

Правда, из текста А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной можно заключить, что Александр, в бытность свою великим князем владимирским (1252 – 1263), стоял перед другой альтернативой. А именно: на борьбе с какими врагами – с теми, что на Западе, или с теми, что на Востоке, – сосредоточить главные усилия? И альтернативу эту князь разрешил. При наличии врагов и на Западе, и на Востоке, пишут авторы, Александр предпочитал отражать нападения с Запада и поддерживать мирные отношения с ханами Золотой Орды – чтобы предотвращать их нашествия на Русь.

Действительно, оставаясь исправным вассалом ордынских «царей», Александр предельно жёстко ответил на попытку шведов закрепиться в 1256 году на восточном, русском берегу реки Наровы. Ответил масштабным походом зимой 1256-1257 года в только что завоёванную шведами центральную Финляндию (Хямеенмаа, Тавастланд). Но в целом названная А.А. Даниловым и Л.Г. Косулиной альтернатива выглядит надуманной. Потому что одно тут не находилось в жёсткой зависимости от другого. Если хватает сил на то, чтобы воевать с Золотой Ордой, то разве это означает, что не нужно отражать нападения с Запада? Исторически-то сопротивление Орде вовсе не исключает сопротивления европейским рыцарским орденам и наоборот – это вопрос тактики в конкретных обстоятельствах, но не стратегического решения.

Соответственно, в учебнике Данилова и Косулиной нет ни слова о попытках пап римских в XIII веке навязать Руси католичество. Да что там папы! Авторы даже цели Ордена меченосцев свели – в чисто советском духе – к захвату в Прибалтике земель для немецких феодалов. А ведь меченосцы, как и рыцари Тевтонского ордена, были настоящими подвижниками, даже фанатиками веры, их главной целью было распространение католичества (не зря тов. Сталин сравнивал большевистскую партию с Орденом меченосцев!). Первое, что они делали, покорив ту или иную область, – крестили население.

Правда, в конце параграфа о борьбе Руси с нападениями шведов и немцев в 1320-х – 1340-х годах Данилов и Косулина подытоживают: таким образом, Русь «отстояла свою территорию и веру [выделено мной. – А. С. ] от посягательств шведских и немецких рыцарей». Но этот вывод повисает в воздухе: в тексте параграфа о посягательствах Запада на русскую веру не сказано ни слова. Да и посягали на неё тогда не столько «шведские и немецкие рыцари», сколько непосредственно «Апостолический престол» – папы римские. Из немцев к окатоличиванию русского населения приступил только дерптский епископ Герман (во Пскове в 1240–1242 годах), а шведы, вторгшиеся в Новгородскую землю в 1240-м, окатоличивание русских своей целью вообще не ставили.

Е.В. Пчёлов не пишет даже и о той альтернативе, на которую хотя бы косвенно указывают А.А. Данилов и Л.Г. Косулина, – отмечая лишь, что Александр Невский считал вражду с Ордой опасной и стремился во что бы то ни стало сохранять с ней мир.

Это, конечно, справедливо.

Но о католической экспансии в XIII столетии на Руси и у этого автора ни слова. Он, правда, упоминает о попытке Даниила Романовича Галицкого сблизиться с Западом и папским престолом для организации антимонгольского союза. Но иллюстрирует это лишь тем фактом, что в 1253 году Даниил согласился принять из рук папы королевскую корону. О перспективе смены веры – вставшей и перед Даниилом, и перед Александром Невским – ничего не говорится.

Зато есть слишком много для небольшого текста фактических ошибок, связанных с историей немецкой и шведской экспансии в Восточной Прибалтике и Финляндии. Вопреки Е.В. Пчёлову, Орден меченосцев Ливонским не назывался – Ливонским орденом называлось возникшее в 1237 году отделение Тевтонского ордена, действовавшее в Восточной Прибалтике. К Тевтонскому ордену Орден меченосцев в 1237-м не «примкнул», а влился в него – прекратив своё собственное существование. Шведы же в середине XII века покорили не всех финнов (как явствует из фразы Е.В. Пчёлова), а лишь население юго-западной Финляндии. Покорение центральной Финляндии произошло только в 1249–1250 годах, а северной – и ещё позже.

Главное же, повторяем, заключается в том, что о реальном выборе, сделанном в середине XIII в. Александром Невским, наши основные учебники истории для средней школы ничего не сообщают.

Пробел, совершенно недопустимый! Не зря же выбор Александра Невского называют иногда вторым (после выбора, сделанного в 980-х годах Владимиром Святым) культурно-историческим выбором Руси. Внедрение идей ИКС в этом вопросе, действительно оказавшемся трудным для авторов учебников, имеет широкую перспективу. Посмотрим, как справятся с «выбором Невского» авторы учебников, написанных уже по новому стандарту.

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