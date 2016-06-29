Любое 22 июня мы должны заканчивать 9 мая. О наступлении на историческом фронте Любое 22 июня мы должны заканчивать 9 мая. О наступлении на историческом фронте На чтение: 3 минуты

Размышления по итогам встречи участников Общероссийского Исторического собрания с президентом России Владимиром Путиным

«История – это политика, развёрнутая в будущее», – сегодня стало актуальным именно такое толкование известного афоризма. Общественное согласие, сложившееся в России в последние годы, нуждается в подкреплении убедительными образцами нашего исторического опыта, обобщении его уроков.

К таким выводам мы пришли по итогам Общероссийского Исторического собрания и встречи его участников с Президентом России. Эти события пришлись на трагическую дату в истории России – на 22 июня, 75-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Выступая в тот же день в Госдуме, В.В. Путин провёл прямые параллели между этой датой и сегодняшними угрозами национальной безопасности России. Эта трезвая и откровенная оценка и задала тон нашей встрече, по результатам которой сложилось качественно новое понимание задач истории – как «основы национального мировоззрения», как созидательной идеологии.

Сегодняшние задачи – это не просто «противостояние фальсификациям». Это переход от обороны к наступлению на историческом фронте «гибридной войны»: формирование и активное продвижение в обществе собственного честного и созидательного понимания истории. Чтобы, как выразился Президент, «не жить прошлым бесконечно… а задавать «правильные ориентиры развития».

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Наступление на историческом фронте. Какие у нас есть к нему предпосылки?

Есть. И очень хорошие.

Самая главная из них – это то, что у нас установилось общественное согласие в отношении собственной истории . Это согласие выражается очень просто и зримо – в «Бессмертном полке». Исторический смысл «Бессмертного полка» в том, что современное поколение не просто чтит память великих предков, а принимает их свершения за образец и по этому образцу – берёт на себя ответственность за будущее.

То, что общественное согласие установилось вокруг Дня Победы, справедливо и естественно: Великая Отечественная и поколение победителей канонизированы обществом – это то святое, что вообще не подлежит никакому обсуждению. Естественный принцип неделимости и непрерывности нашей истории, о котором мы долго говорим, – уже принят и скреплён священным Днём Победы.

Нам, историческому сообществу, не нужно ни к чему принуждать общество, не нужно ему ничего вдалбливать. Надо просто встроиться в уже существующий – во многом интуитивный – общественный консенсус. Укрепить его достоверным научным знанием, убедительным просвещенческим словом, ярким публицистическим образом, качественным фильмом, красивым памятником.

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Каковы бесспорные истины общественного согласия, которые должно поддержать историческое сообщество? Выделю две – важнейших, на мой взгляд.

Во-первых, цельность истории. Общество не дробит Россию на куски, не противопоставляет друг другу признаки разных её эпох – древнерусской и императорской, советской и современной.

Ему не так-то сложно соответствовать. Вспомните, кто постарше, чему нас учит даже марксистско-ленинская наука при всей её идеологической субъективности? Правильно: она рассматривает и изучает монархию и феодализм, буржуазную демократию и капитализм как естественные для конкретного времени этапы развития общества, экономики и государства. У нас тем более нет оснований осуждать нашу историю – будем годиться ею, изучать её, извлекать из неё уроки в проектировании будущего.

Во-вторых, равное уважение к историческим личностям. У нас сложная история, и действующие лица в ней непростые. У любого из них можно найти какие-то не очень похвальные качества и деяния. Но если, не замалчивая что-то неприглядное, не искажая исторических фактов и традиционных нравственных ценностей, мы можем сказать о том или ином историческом деятеле доброе слово, – это надо обязательно сделать.

Приведу самый очевидный пример. Мы знаем, какие ошибки и преступления допустил в своей деятельности И. Сталин , знаем о массовых незаконных репрессиях. Его за это осудила даже коммунистическая партия. И никто не хочет возврата к таким методам «правосудия». Тем не менее, мы считаем, что все дискуссии о Сталине как главе государства и в каком-то смысле символе эпохи надо перенести из сектантской плоскости в научную; перестать «бороться» с призраком давно умершего человека; думать о том, какой положительный опыт можно извлечь из модернизации и «большого советского скачка» и не допустить при этом столь чудовищных жертв. Я писал об этом ровно год назад – когда РВИО открывало подо Ржевом дом-музей, где останавливался Верховный во время выезда на фронт, – не изменил мнения и сегодня.

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Таким образом, «план наступления» для исторического сообщества вырисовывается сам собой.

Первое. Совершенствовать и внедрять в школьную практику историко-культурный стандарт, разработанный по поручению Президента.

Второе. Целесообразно также расширить его за счёт единого канона истории народов России – что крайне актуально в нашей многонациональной стране. Поддерживать минобр в идее внесения отечественной истории в список обязательных выпускных школьных экзаменов. Эти предложения весной были одобрены на съезде «Единой России».

Третье и главное. У нас хорошая историческая наука. Она знает ответы на большинство вопросов, которые волнуют сегодня общество. С ответами, с достоверными знаниями, с пропагандой, в конце концов, мы должны идти в «научпоп», в публицистику, в прессу. Сейчас на этих площадках численный перевес у наших оппонентов, дилетантов, сектантов и просто жуликов – их надо выдавить оттуда. Только так, по законам популярных жанров, языком ярких фактов, понятных образов и корректных обобщений, можно донести историческое знание до широких кругов аудитории, до каждого гражданина.

Предстоящее 100-летие Русской Революции – это естественный повод и даже настоятельная необходимость, основываясь на её уроках , примирить «красных», «белых» и любых других «разноцветных» не то чтобы друг с другом, а с интересами исторической России . Она у нас у всех одна.

Задача важная и очевидная. То, что она озвучена на самом высоком государственном уровне именно 22 июня – это даже символично. Потому что главный закон русской истории гласит: любое 22 июня мы должны заканчивать 9 мая.

P.S. Должен сказать слова признательности и благодарности своим коллегам по Российскому военно-историческому обществу (РВИО), нашим друзьям и партнёрам. Даже не за то, что без их организационных усилий был бы невозможен сам факт первого Общероссийского исторического собрания. А за их повседневную подвижническую работу: новые памятники и мемориалы, музеи и выставки, книги, поисковые работы на местах боёв Великой Отечественной, военно-исторические лагеря для школьников, документальные и художественные фильмы, – без этой работы у нас просто не было бы предмета для разговора с Президентом.

Опубликовано: "Российская газета"

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