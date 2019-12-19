Леонид Брежнев: генсек с человеческими слабостями 19 декабря 1906 года родился советский политик, ставший олицетворением целой эпохи в истории СССР Восемнадцать лет, в течение которых во главе Советского Союза стоял Леонид Брежнев (с 1964-го по 1982-й), до сих пор многие из заставших ту эпоху вспоминают с ностальгией. Несмотря на расцвет дефицита и на то, что к концу брежневского правления экономика СССР начала стагнировать и заметно отставать по темпам развития от западных, тот период воспринимается сегодня как время, когда влияние Советского Союза на международной арене было колоссальным, а условия жизни внутри страны гораздо более комфортными, чем прежде. Кроме того, в отличие от жесткого и властного Сталина и... На чтение: 3 минуты

19 декабря 1906 года родился советский политик, ставший олицетворением целой эпохи в истории СССР

Восемнадцать лет, в течение которых во главе Советского Союза стоял Леонид Брежнев (с 1964-го по 1982-й), до сих пор многие из заставших ту эпоху вспоминают с ностальгией. Несмотря на расцвет дефицита и на то, что к концу брежневского правления экономика СССР начала стагнировать и заметно отставать по темпам развития от западных, тот период воспринимается сегодня как время, когда влияние Советского Союза на международной арене было колоссальным, а условия жизни внутри страны гораздо более комфортными, чем прежде. Кроме того, в отличие от жесткого и властного Сталина и сумасбродного Хрущева, новый советский руководитель казался гораздо более человечным, что в итоге обернулось колоссальным количеством анекдотов о нем (которые, по слухам, сам Брежнев чуть ли не коллекционировал). Кроме того, именно на времена брежневского правления пришелся период так называемой « разрядки », когда напряжение «холодной войны» существенно снизилось – по крайней мере до тех пор, пока не началась война в Афганистане. Но и после этого отношение большинства советских жителей к Брежневу осталось прежним. Его не боялись, как Сталина, и не презирали, как Хрущева, а воспринимали скорее как абстрактную фигуру, которая уже мало что в реальности решает во внутренней и внешней политике СССР, но при этом отличается множеством чисто человеческих слабостей.

Награды Брежнева

Одной из таких слабостей была любовь Леонида Брежнева к наградам, причем со временем она только крепла. Стоит заметить, что до назначения на пост первого секретаря ЦК КПСС, то есть первого лица в стране, он успел получить достаточное число вполне заслуженных боевых наград, в том числе два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, орден Богдана Хмельницкого и несколько боевых медалей. Все они были получены Брежневым во время Великой Отечественной войны, которую он прошел практически от первого до последнего дня в рядах политработников. Однако он многократно бывал и на передовой: только на плацдарм Малая земля под Новороссийском он высаживался четыре десятка раз. Вполне заслуженными были и награды за освоение целинных земель, а также за восстановление разрушенных войной предприятий.

Но со временем у Брежнева развилась настоящая страсть к награждениям и наградам, в результате чего к моменту своей смерти он был единственным в СССР человеком, ставшим четырежды Героем Советского Союза, Героем Социалистического Труда и обладателем ордена «Победа» (позднее это награждение было отменено). Всего же в наградном списке Леонида Брежнева числится 114 наград, в том числе 42 ордена и 29 медалей зарубежных стран.

Парадная фотография Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с основными наградами, начало 1980-х годов

Источник: jumpic.com

Машины Брежнева

Не меньшей страстью Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева были автомобили, и многие иностранные лидеры, зная об этом, стремились делать советскому руководителю именно такие подарки. В отличие от наград, точное число которых известно благодаря описи, составленной после смерти Леонида Ильича, точное число его машин остается неизвестным, поскольку далеко не все они регистрировались на его имя или фигурировали как подаренные именно Брежневу. По разным данным, число брежневских автомобилей могло быть от нескольких десятков до трех с лишним сотен. Многие машин после смерти генсека сменили владельцев . Среди этих машин были, например, два «Кадиллака» и один «Линкольн Континенталь», подаренные Брежневу американским президентом Ричардом Никсоном, две спортивные машины — подарок итальянских коммунистов «Мазерати Кваттропорте» и красный двухместный «Мерседес-Бенц» (по легенде, во время визита в ФРГ Брежневу подарили черный «Мерседес», на что он заметил, что ему как коммунисту приличествует красный цвет, и машину заменили).

Все эти машины советский руководитель водил сам, зачастую с серьезным превышением скорости, ради чего иной раз даже приходилось перекрывать шоссе, по которому он катался. Однако на всех официальных мероприятиях Брежнев появлялся только на советских автомобилях – «ЗиЛ» или «Чайка» – из Гаража особого назначения.

Леонид Брежнев за рулем автомобиля «Линкольн Континенталь», на пассажирском сидении — президент США Ричард Никсон, июнь 1973 года, Кэмп-Девид, США

Источник: drive2.ru

Тиражи Брежнева

Итоговый суммарный тираж «Воспоминаний» Леонида Брежнева, в которые вошла знаменитая трилогия «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», неизвестен до сих пор, поскольку еще при жизни советского лидера они выдержали множество переизданий как в центральных, так и в местных издательствах и были переведены на несколько десятков языков мира, разосланы в библиотеки 120 стран. Но известно, что только первый тираж каждой из трех главных книг, вышедших в 1978 году, составил 15 миллионов экземпляров! А ведь эти произведения затем неоднократно переиздавались как по отдельности, так и вместе в виде книги «Воспоминания». За эти сочинения Леониду Брежневу в 1979 году была присуждена Ленинская премия по литературе, а его книги вошли в советскую школьную программу. Впрочем, никто в СССР не сомневался в том, что в реальности все брежневские книги написаны другими людьми, что, собственно, особенно и не скрывалось.

Первое издание одной из трех главных книг Брежнева — «Малая земля», посвященной обороне плацдарма под Новороссийском в 1943 году

Источник: homad.ru

Демократичность Брежнева

Вплоть до последних дней своей жизни Леонид Брежнев, по воспоминаниям лично знавших его людей, отличался ярко выраженной демократичностью. Некоторые из его бывших коллег, особенно те, что знали его в ранние довоенные годы и первые послевоенные, считали стремление к такому обращению с подчиненными вызвано нежеланием спровоцировать конфликты.

Тем не менее известно, что местом жительства Генерального секретаря ЦК КПСС была служебная квартира в доме на Кутузовском проспекте — конечно, не обычном, а номенклатурном, но все-таки это не апартаменты в Кремле. К тому же семья Брежневых отказалась оставлять ее, когда в конце 1970-х ей предложили переехать в более просторное новое жилье. А сотрудники ЦК КПСС хорошо знали, что в начале своего рабочего дня Леонид Ильич мог без особого сопровождения пройтись по их рабочим кабинетам, обсуждая текущие дела, или сделать несколько звонков местным руководителям, желая узнать их мнение по тому или иному злободневному вопросу.

Леонид Брежнев в магазине в Душанбе во время рабочей поездки в Таджикистан в 1970 году. Как шутили тогда сотрудники охраны генсека, им чаще приходилось охранять не его, а жителей республики от общительного Брежнева, регулярно затевавшего с ними внезапные разговоры

Источник: caa-network.org

Телеобращения Брежнева

Приход Леонида Брежнева к руководству страной ввел в оборот многие новшества, среди которых были и такие важные, как, например, широкое празднование Дня Победы, впервые состоявшееся в 1965 году. А через пять лет — и это тоже делало генсека гораздо более человечным, чем были его предшественники, — он впервые обратился к гражданам Советского Союза с новогодним телеобращением, введя это в практику. Впервые советский руководитель выступил с предновогодней речью, естественно, посвященной успехам социалистической экономики и развития страны, 31 декабря 1970 года. Передача шла в записи, и сам Брежнев остался ею недоволен: ему пришлось зачитывать свою речь по бумажке, он сильно нервничал и часто сбивался. Дальнейшие новогодние обращения записывались по другой схеме: отдельные предложения писались на ватманских листах, которые поднимали за камерой ассистенты, чтобы Леонид Ильич мог их прочитать. А 31 декабря 1976 года генсек впервые обратился к народу в прямом эфире — правда, по московскому времени, так что далеко не все смогли это увидеть. И это было последним его новогодним телевыступлением: возраст брал свое, дикция Брежнева деградировала (и анекдоты именно на эту тему, как вспоминают родные, страшно сердили советского руководителя), и поздравлять советский народ с наступающим Новым годом Генеральному секретарю ЦК КПСС стало уже не по силам.

Кадр из новогоднего телеобращения Леонида Брежнева к советскому народу, начало 1970-х годов

Источник: sovsojuz.mirtesen.ru

Обложка: Леонид Брежнев на охоте. Источник: pinterest.com

Смотрите также:

Маршал Победы: 10 фактов о Георгии Жукове

Строитель и разрушитель в одном лице: 10 фактов о Никите Хрущеве

Десять тысяч долларов за ботинок Никиты Хрущева

Первые «красные маршалы»: кто они?

Маршал Востока: пять фактов из биографии Василия Блюхера